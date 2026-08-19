Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Рядовой Шынгыс Танатпаев из воинской части 5451 в Караганде начал модельную карьеру в 17 лет. Высокий рост и привлекательная внешность открыли ему дорогу в индустрию моды и позволили выйти на международные подиумы. Он представлял коллекции знаменитого французского дома моды Pierre Cardin, а также итальянских брендов Federico Barrazzo и Sauvage Multi, побывав с показами в разных странах мира.

Сегодня вместо подиума — плац, а уверенная походка модели сменилась строевым шагом. На первый взгляд может показаться, что модельная карьера и военная служба совершенно не похожи друг на друга. Однако их объединяют такие качества, как дисциплина, собранность и ответственность. Если на подиуме важно уверенно держаться перед публикой, то во время военной службы необходимо ответственно относиться к каждому действию и точно выполнять поставленные задачи.

В настоящее время гвардеец вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности Караганды. Ежедневно он добросовестно выполняет воинский долг, следит за соблюдением общественного порядка во время массовых мероприятий и в местах с большим скоплением людей. В ходе службы ему также приходится непосредственно взаимодействовать с жителями и оказывать им помощь в различных ситуациях.







