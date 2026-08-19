Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии

Армия,Мода
Айман Аманжолова
корреспондент

Когда-то он покорял мировые подиумы и представлял публике коллекции известных брендов. Сегодня Шынгыс Танатпаев носит военную форму и проходит срочную службу в рядах Национальной гвардии МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Рядовой Шынгыс Танатпаев из воинской части 5451 в Караганде начал модельную карьеру в 17 лет. Высокий рост и привлекательная внешность открыли ему дорогу в индустрию моды и позволили выйти на международные подиумы. Он представлял коллекции знаменитого французского дома моды Pierre Cardin, а также итальянских брендов Federico Barrazzo и Sauvage Multi, побывав с показами в разных странах мира.

Сегодня вместо подиума — плац, а уверенная походка модели сменилась строевым шагом. На первый взгляд может показаться, что модельная карьера и военная служба совершенно не похожи друг на друга. Однако их объединяют такие качества, как дисциплина, собранность и ответственность. Если на подиуме важно уверенно держаться перед публикой, то во время военной службы необходимо ответственно относиться к каждому действию и точно выполнять поставленные задачи.

В настоящее время гвардеец вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности Караганды. Ежедневно он добросовестно выполняет воинский долг, следит за соблюдением общественного порядка во время массовых мероприятий и в местах с большим скоплением людей. В ходе службы ему также приходится непосредственно взаимодействовать с жителями и оказывать им помощь в различных ситуациях.



 
 

 

#Нацгвардия #мода #подиум

Популярное

Все
Высокий международный интерес
Избирателям поможет робот
Свет... на ветер
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Победители общего зачета Гран-при
Успешные старты в Венгрии
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
В ритме вальса
На страже цифровых границ
На принципах гласности
59 медалей и 16 рекордов
Искусство – средство воспитания души
От Алтая до Алатау
Путь за титулом
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
МВД раскрыло преступление 20-летней давности
До сентября будут принимать заявки на премии для НПО
Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет
Казыбек Калмагамбетов завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 по греко-римской борьбе
Во Франции легализовали эвтаназию
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Рекорды в Ташкенте
Что ты можешь сделать для своей страны?
Потенциал дальнейшего развития
Более 453 млн просмотров
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
День специалиста боевой подготовки отмечают в Казахстане
Челлендж в Вооруженных силах
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]