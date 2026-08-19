Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»

Общество

Многие годы Юрий Беккер посвятил журналистике и созданию фотолетописи Казахстана

Фото: МКИ РК

На 68-м году жизни скоропостижно скончался известный казахстанский фотокорреспондент Юрий Зельманович Беккер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Его объектив запечатлел важнейшие события общественной, политической и культурной жизни страны, известных государственных деятелей, людей труда и простых граждан. Его фотографии стали частью современной истории Казахстана, сохранив для будущих поколений лица и события своей эпохи.

Значительная часть профессионального пути Юрия Зельмановича была связана с газетой «Казахстанская правда». До последних дней он продолжал работать в редакции, оставаясь верным профессии и делу, которому посвятил жизнь.

Коллеги и представители профессионального сообщества вспоминают Юрия Беккера как талантливого фотожурналиста, человека высокой ответственности, принципиальности и большого профессионализма.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Юрия Зельмановича.

#кончина #фотокор #Беккер

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