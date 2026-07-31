«Зеленое сердце» Семея

Это благодатный уголок природы, ставший излюбленным местом отдыха горожан и для кого-то – постоянным домом. Живописный остров, ласково омываемый водами могучего Иртыша и его протокой – рекой Семипалатинкой, известен под разными названиями: Полковничий, Түйемонақ, Парк культуры и отдыха им. Кирова, а сегодня он называется Бейбітшілік.

Связь с правым берегом областного центра обеспечивает мост, соединяю­щий центральную площадь Абая с живописной Тропой здоровья. Единственный автобусный маршрут № 43 курсирует каждые два часа, но большинство жителей предпочитают пешие прогулки. Это не только возможность полюбоваться окружающими видами и насладиться свежим воздухом, но и простой, эффективный способ позаботиться о своем физическом состоянии.

Хроники острова

Исторические хроники, запечатленные краеведом Виктором Кашляком в его труде «Семипалатинские арабес­ки», свидетельствуют: до 20-х годов прошлого столетия горожане могли добраться до острова лишь с помощью лодок. Многочисленные попытки властей соединить два берега, включая проекты строительства дамбы, долгое время оставались неосуществленными.

Революционным для того времени стало предложение 1923 года: проект деревянного моста, оценивавшийся в колоссальную сумму – 101 000 золотых рублей. И вот 1 апреля 1925 года началось строительство, на этот раз – понтонного моста. Однако сроки были сдвинуты, и долгожданная переправа смогла принять первых пассажиров лишь весной следующего года.

Каждую весну стихия испытывала прочность сооружения: талые воды и ледоход несли угрозу, требуя постоян­ного ремонта. 1928-й ознаменовался полной реконструкцией моста. Но природная стихия не отступила. В мае того же года мощный ураган буквально разорвал переправу, и ее части приходилось вылавливать из реки. Ущерб был оценен примерно в 700 рублей. Ситуация повторилась и в 1934-м – мост разрушался дважды.

В 1947-м был утвержден новый проект – временного и разборного моста через Семипалатинку, ведущего в Парк культуры и отдыха им. Кирова. Но, несмотря на все согласования, строительство так и не началось. А уже в мае 1948 года было принято решение о возведении пешеходного моста.

Новая эра в истории переправ началась в 1951-м, когда стартовало строительство сразу двух мостов – постоянного и понтонного. Через два года понтонный мост был введен в эксплуатацию, став полноценной транспортной артерией, по которой запустили автобусное сообщение. К осени 1954-го «выросли» металлические опоры постоянной переправы, для сборки которых привлекли 60 высококвалифицированных специалистов. Торжественное завершение всех работ состоялось в конце 1955 года. Инженеров и рабочих, досрочно завершивших столь значимый объект, представили к заслуженным наградам.

Вдали от суеты

История острова бережно хранит следы его прошлого. В советские годы здесь действовала парашютная станция, а десятилетиями ранее остров служил местом выращивания урожая для бюджетных организаций.

На краю острова, у самого берега Иртыша, раскинулся тихий поселок, отделенный от оживленных городских локаций естественным бродом. Здесь проживают около двухсот человек, для которых остров стал домом. Одни проводят здесь летние месяцы, наслаждаясь спокойствием, другие выбрали остров своим постоянным местом жительства. Этот уголок разительно отличается от суеты города. Здесь не видно высотных зданий и промышленных предприятий, а звуки спецмашин остаются далеко за пределами этого умиротворенного края.

Корни этого поселка уходят в начало ХХ века, когда на острове была построена колония № 6, а вокруг нее – поселение для персонала. Со временем здесь нашли пристанище и некоторые бывшие заключенные. В конце 1960-х годов колония была перемещена, а освободив­шиеся здания заняли военные – батальон связи и саперный полк.

После расформирования воинских частей инфраструктура поселка начала приходить в упадок. Власть, казалось, возлагала надежды на то, что жители разъедутся и поселок прекратит свое существование. Однако люди остались.

И сегодня одной из ключевых проблем стало обслуживание единственной электрической подстанции. Местные жители вынуждены обслуживать ее по очереди. Было время, когда один из трансформаторов украли, а оставшийся, несмотря на нагрузку, не получал должного обслуживания. Позже, осознав необходимость централизованного управления, бесхозные сети поселка были переданы на баланс городского отдела ЖКХ.

При этом, с годами, жители самостоя­тельно строили новые дома, оснащая их современной бытовой техникой. И сегодня, в эпоху технологического прогресса, весь поселок по-прежнему зависит от единственного и уже значительно послужившего трансформатора в подстанции.

Остров Бейбітшілік – это не просто зеленая зона, а тщательно спланированный зеленый оазис, где гармонично сочетаются возможности для полноценного отдыха и активного занятия спортом.

Современная инфраструктура острова позволяет каждому найти занятие по душе. Здесь установлены профессиональные спортивные тренажеры, созданы многофункциональные площадки для игры в футбол, волейбол и стритбол, обустроены воркаут-зоны и предусмотрены удобные велопарковки. Вечером остров преображается благодаря новому освещению, а вдоль популярной Тропы здоровья расположены многочисленные спортивные зоны, приглашающие к активному образу жизни с рассвета до позднего вечера.

Живая энциклопедия

Место притяжения семейчан и гостей на острове – Областной детский биологический центр. Среди зимы здесь можно увидеть, как величественно распускают свои хвосты павлины и резвятся тропические обезьяны.

В 1938 году в Семипалатинске открылась Станция юных натуралистов. Это было помещение из двух комнат по улице Урицкого, 17 (ныне Уранхае­ва – Авт.) общей площадью 75 кв. м. Уже к 1940-му на биологической станции содержалось несколько видов животных. Штат сотрудников составлял 13 человек, в их числе четыре педагога, которые вели кружки ботаники, зоологии, геологии и археологии.

В годы войны работу приостановили, а в 1946-м биостанция возобновила свою деятельность. Четыре года на площади 72 кв. м, имея скудную материальную базу – 10 клеток для животных, один микроскоп, два аквариума, трудились энтузиасты. Несмотря на трудности, они закладывали школьникам первые принципы экологического воспитания, которые дошли и до наших дней.

Сейчас и не поверишь, что когда-то центр был крохотной станцией юннатов, а сегодня это уникальное внешкольное учреждение, которому нет равных в Казахстане. У центра не раз менялся адрес. А на острове Бейбітшілік биологический центр обосновался по инициа­тиве первого руководителя города тех лет Н. М. Ульянова, почетного гражданина Семипалатинска.

Сегодня о каждом из ста видов содержащихся здесь животных знают и могут рассказать много интересного. В биологическом центре можно полюбоваться на макаку-резус и ее яванского сородича, на гамадрила и лапундера, на европейского муфлона и лошадь Пржевальского. Увы, не говоря уже о золотом фазане, даже белка обыкновенная, так она значится в реестрах, теперь исчезающий вид. В центре размножаются животные 17 редких и реликтовых видов, занесенных в Красную книгу. При этом обычными местами обитания для большинства являются не только Восточный Казахстан и Центральная Азия, но и Африка, Австралия и Америка. А чаще всего сюда привозят животных, попавших в беду, которые уже не смогут выжить в дикой природе.

Воспитание одухотворенных, влюбленных в природу ее хранителей ведется здесь на научной основе. Коллектив разработал трехступенчатую систему обу­чения, которая дает детям и молодежи возможность заниматься в соответствии с возрастом и интересами. Педагоги ведут занятия в 57 (!) кружках и секциях экологического и натуралистического профиля первой и второй ступеней обучения. На третьей учащихся приобщают к научно-исследовательской деятельности, вырабатывают стремление к познанию окружающей среды.

Есть у биологического центра и свои традиции. Одна из них – придумывать клички появившимся на свет детенышам. Еще одна – проведение Дня медведя в первый день осенних каникул: ребята готовят лакомства для косолапых и угощают в торжественной обстановке. Каждую осень горожане привозят овощи и фрукты с приусадебных участков для корма обитателям биоцентра. Растительную пищу выращивают и на огороде центра. Труды юннатов не проходят даром, урожай ребята собирают и кормят им своих любимцев.

На острове обрел вторую жизнь и такой уникальный объект, как Детская железная дорога. Открытая в 1979 году, она прекратила свое существование в суровых реалиях 1990-х, оставив лишь ностальгические воспоминания. Однако с образованием областного цент­ра в 2022 году было принято решение вернуть городу эту историческую площадку. В 2023-м стартовали масштабные восстановительные работы, которые успешно завершены. Теперь дети и подростки имеют возможность прикоснуться к удивительному миру железнодорожного дела.

«Зеленый остров»

Есть на острове еще одна достопримечательность – питомник «Зеленый остров», ставший домом для более чем 500 видов растений. Его история началась более 20 лет назад с желания молодой мамы, Анастасии Сергеевой, вырастить полезные овощи для своей маленькой дочери.

– Я огородница. 20 лет назад родила старшую дочку. Все модные журналы писали, что детей нужно кормить брокколи, пекинской капустой, шпинатом. Этого ничего у нас не было. Я сказала родителям: «Дайте мне грядку, попробую все это вырастить». Когда дочь начала ползать, ей потребовался газон. Специально под него мне выделили еще одну грядку. Потом – еще и еще… В итоге родители перестали сажать картошку, – вспоминает Анастасия.

Постепенно увлечение садоводством переросло в настоящую страсть. Каж­дая командировка становилась поводом посетить новый садовый центр, а коллекции растений пополнялись десятками видов.

За два десятилетия на территории площадью около 50 соток собрана уникальная коллекция декоративных и многолетних растений. Особую гордость Анастасии вызывают редкие голубые ели, многочисленные сорта гортензий, спиреи, лапчатка, пузыреплодник, магония падуболистная, мирикария, яблоня Роялти и, конечно же, махровый миндаль, который весной, до появления листвы, покрывается пышными розовыми цветами, создавая неповторимое зрелище.

– Если бы такие высадить по городу – весной это был бы вау-эффект! – добавляет Анастасия.

Несмотря на растущий спрос на плодово-ягодные растения, основным направлением питомника остаются декоративные культуры. Особенностью «Зеленого острова» является выращивание саженцев с закрытой корневой системой, что значительно повышает их шансы на успешную приживаемость после пересадки.

Популярность питомника среди горожан неудивительна. Коллекция растений настолько велика, что многие посетители впервые узнают названия многих видов, для них декоративные кустарники становятся настоящим открытием.

Однако, несмотря на многолетний труд и очевидную ценность проекта, его будущее остается неопределенным. Основная проблема – отсутствие юридически оформленной земли. Участок, на котором расположен питомник, не имеет официальных документов.

– Мы хотим высадить сад. Но если завтра пригонят бульдозер: «Извините, это не ваша территория, документов у вас нет...» – высказывает опасения Анастасия.

Создатели питомника готовы оформить землю в долгосрочную аренду под общественные нужды, что позволит им реализовать амбициозные планы.

Если земельный вопрос будет решен, «Зеленый остров» превратится в нечто большее, чем просто питомник. Уже сейчас семьи с детьми приезжают сюда, чтобы полюбоваться необычными растениями. Анастасия мечтает создать демонстрационный сад, разделенный на тематические зоны: хвойный, японский и скандинавский и городской сады, сад диких трав. Извилистые дорожки, удобные скамейки, малые архитектурные формы и фотозоны сделают прогулку по уютным участкам настоящим удовольствием. Будущие проекты включают создание образцово-показательной клумбы из неприхотливых многолетних растений, которая украсит город и продемонстрирует новые подходы к озеленению.

– Однолетние растения всегда стоят очень дорого, это большие затраты для бюджета, чтобы высаживать их ежегодно, – говорит Анастасия Сергеева, подчеркивая экономические преимущества использования многолетних культур.

Для реализации масштабных планов, включая установку теплиц и обслуживание городских объемов посадочного материала, питомнику необходимо расширение. Инициатива создателей питомника привлекла внимание акима Семея. Адлет Кожанбаев посетил «Зеленый остров», высоко оценил его потенциал и выразил готовность к поддержке совместных проектов. По словам Анастасии Сергеевой, уже достигнута предварительная договоренность о помощи в урегулировании земельного вопроса.

Реализация этих планов может превратить Семей в город, где редкие и уникальные растения станут неотъемлемой частью городского ландшафта, а «Зеленый остров» – местом, где жители смогут черпать вдохновение и наслаждаться красотой природы.