Токаев направил телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна
Проверять первоисточники и доверять только официальным данным – казахстанцев предупредили о распространении фейков
Лента новостей
15 августа 2026
В Казахстане завершат съемки международного фильма о Молле Насреддине
Сон за рулем едва не привел к трагедии на трассе Астана – Щучинск
Кандидат в депутаты от партии «Байтақ» встретился с избирателями Шымкента
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
В Таразе представили нумизматические находки эпохи Караханидов
Крупный пожар на мусорном полигоне ликвидировали в Жамбылской области
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
Азиада-2026: назван состав команды Казахстана по конному спорту
Очереди за талонами к детским стоматологам: что ответили в Минздраве
30 монополистов наказали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области
Дрон помог найти заблудившуюся девушку в СКО
Сборная Казахстана успешно выступила на ЧА по тяжелой атлетике в Узбекистане
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
82-летний пенсионер пробежал марафон в Атырауской области
Необычный перформанс с песнями Шәмші прошёл в Астане
Столичные деятели культуры запустили челлендж в день рождения Шамши Калдаякова
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай
Пожар в грузовом автомобиле ликвидировали в Акмолинской области
Канал поставки «синтетики» из Астаны пресекли в области Абай
Токаев направил телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна
Практическую подготовку будущих врачей усилят в Казахстане
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Конго
Елена Рыбакина уступила в финале «Мастерса» в Канаде
Токаев поздравил Премьер-министра Индии с Днем независимости
Аттракционы веселые и... опасные
Моана запела голосом Санат
«Принцесса цирка» открыла сезон
Вместо лайков – наказание
Елена Рыбакина сыграла в решающем матче
Сократить дефицит ученических мест
Формируя культуру водосбережения
Горело синим пламенем
Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Будет построена новая школа
Новые условия для партийной конкуренции
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Обеспечить прозрачность и единообразие
Новоселье в Каскелене
Первый ранец Али
14 августа 2026
Аида Балаева провела совещание по вопросам образования и летнему отдыху детей
Более 70% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в Курултай – телефонный опрос
В Алматы остановилось метро
ОСДП подняла вопрос защиты учителей в городе Алатау
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
Наследие ботайской культуры представили в Костанайской области
Погода во Франции бьет новые рекорды
Проверять первоисточники и доверять только официальным данным – казахстанцев предупредили о распространении фейков
19 новых проектов по производству стройматериалов за полгода запустили в Казахстане
Партия «Байтақ» продолжает предвыборные встречи в регионах
Ни одного подтверждения версии защиты: прокурор заявил о полной доказанности вины Бажкеновой
Кто отправился в поля, кто на заводы, а кто собрал первый конгресс
Казахстан включили в систему трудоустройства Южной Кореи
В Алматы отключили свет
Мошенник выманил 1,7 млн тенге у студентки в Усть-Каменогорске
От инженера до переводчика: на кого учились казахстанские звезды
В Республике Корея выступили за реформу Конституции
В Германии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за лесных пожаров
В Южной Корее картофель варится в земле из-за рекордной жары
Мощный взрыв произошел под Римом на заводе боеприпасов
Уборочная кампания в Казахстане началась с более высокой урожайностью
Сильная жара сменится дождями и похолоданием в Казахстане
Еще три медали завоевали казахстанцы на ЧА по тяжелой атлетике
Картофель, капуста и яблоки подешевели за неделю в Казахстане
День специалиста боевой подготовки отмечают в Казахстане
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
«Утечка» данных 15 млн казахстанцев: как устроен механизм цифровых вбросов
На миллиард тенге незаконно добыли марганцевую руду в Улытау
Токаев поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днем независимости
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Аквапарк для собак появился в Чунцине
Warner Bros. откроет крупнейший магазин по вселенной Гарри Поттера
Усилены рейды на водоемах
Арбузный рай
Пушка, пережившая века
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
Здесь сбываются мечты
Comic Con Astana побил рекорд
Летописец родного края
Обеспечить качественную организацию
13 августа 2026
Американец выиграл $1 млрд в лотерею Powerball
Международная волонтерская неделя завершилась в Мангистау
Двум госархивам присвоят статус «Национальный»
Глава государства принял акима ЗКО
Кандидат в депутаты Курултая от партии «Байтақ» встретился с коллективом ТОО «Эколайф Астана»
Токаев принял председателя ЦИК
Баян Алагузова выиграла суд у целительницы по делу о клевете
Итоги проекта «Школа национального ремесла» подвели в Астане
Президент принял председателя Нацбанка
Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку
На Сицилии извергается вулкан Этна
Обязательную цифровую маркировку пива в стеклянных бутылках введут в Казахстане
Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы
Жумангарин поручил ускорить рост экономики за счет резервов
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с матерями детей с инвалидностью
Казахстанским банкам ужесточили требования к кибербезопасности
Заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС провели в Алматы
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
130 километров за день: Аксу-Аюлы торжественно встретило участников «Құрылтайға жол»
Отпуск по обмену: павлодарка рассказала о путешествиях через каучсерфинг
Семь из десяти казахстанцев готовы принять участие в первых выборах в Курултай – эксперты
В МВД ответили на сообщения о продаже персональных данных казахстанцев
Засуха охватила почти 40% территории стран Евросоюза
Аянат Жумагали завоевала золотую медаль на ЧА по тяжёлой атлетике
В Париже начались съемки приквела фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Всемирный день донорства отмечают в Казахстане
В Казахстане перестал работать Telegram
АЗРК представило план спасения сахарного рынка от импорта
Мужчина облил кислотой бывшую супругу в Шымкенте
Казахстан утвердил стратегию развития внутреннего госaудита
Аэропорту Аркалыка официально присвоен международный код
Реализацию проекта «Долина ЦОДов» обсудили в правительстве
Произведения армянских художников представили на выставке в Алматы
Участников свадебного кортежа наказали в Актюбинской области
Казахстан запустил 53 проекта для перехода от сырья к агропереработке
Тяжелоатлет Акжол Курманбек выиграл «золото» на ЧА среди юниоров
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Обещают, чтобы… обчистить
Прощание с Лигой чемпионов
Не проиграть в борьбе с огнем
Зеленый Туркестан
Без лишних трат
Проект Tomiris: превращая многозадачность в преимущество
На принципах объективности и открытости
Перспективы взаимодействия
Потенциал дальнейшего развития
«Пилот» для пяти регионов
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
12 августа 2026
На Jibek Joly завершились командные теледебаты: опубликованы итоги онлайн-голосования
Аида Балаева наградила победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»
На телеканале Jibek Joly стартовали первые командные теледебаты участников выборов в Курултай
Казахстан представил подходы к управлению проблемными активами на десятом Саммите IPAF
Бозумбаев проверил коммунальную инфраструктуру Карагандинской области перед отопительным сезоном
Поздравление Президента с Международным днем молодежи зачитала Аида Балаева
Власти Колумбии объявили трехдневный траур
ОСДП провела танцевальный флешмоб в Актобе
Китайский самолет C919 совершил первый международный полет
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
405 международных наблюдателей дополнительно аккредитовал Центризбирком
Председатели политических партий примут участие в заключительных теледебатах
Мобильный караван, библиотечный закон и новая формула МЗП: что рассказали партии в регионах
Мадридский «Реал» презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон
Токаев вручил орден «Отан» основательнице казахстанской школы гобеленового искусства
Более 210 километров позади: Караганда поддержала путь Мендыбая ага к новому Курултаю
Глава государства наградил ряд выдающихся казахстанцев
Более 250 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии
Спорт, творчество, работа: как поддерживают молодежь Астаны
ООН заявила о росте глобальной безработицы среди молодежи из-за ИИ
День Каспийского моря: Казахстан усиливает меры по сохранению уникальной экосистемы
Колумбия прекратила экспорт кофе после землетрясения
Дожди с грозами снова накроют Казахстан
Утечка данных казахстанцев в даркнете: в Минцифры сделали важное заявление
Центры поддержки и сопровождения бизнеса откроют в пяти регионах Казахстана
Свыше 380 тысяч казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году
Алматинские врачи спасли жизнь женщины после её падения с девятого этажа
Более 400 раз пытались вывезти ГСМ из Казахстана за 10 дней
В Казахстане почти вдвое сократили число проектов-долгостроев в водном хозяйстве
Президент Кореи опубликовал пост с благодарностью Касым-Жомарту Токаеву
Разыскиваемого по делу об уклонении от налогов вернули из Кореи в Казахстан
Выехавшего на пляж Балхаша водителя арестовали на 5 суток
Сегодня празднуется день Каспийского моря
Молодежная политика Казахстана: от возможностей – к результатам
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Глава Минкультуры обратилась к казахстанской молодежи
Обеспечить создание равных возможностей
Новые подходы и идеи
Трансформация – закономерная реакция
Магия Хан-Тенгри
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Мир Абая глазами детей
Рекорды в Ташкенте
Более 453 млн просмотров
Фронтовика Макара Харина поздравили со 100-летием
Диалог с классиком
На бумаге хорошо. А на деле?..
Векторы роста ПНХЗ
Обсуждены перспективы сотрудничества
Что ты можешь сделать для своей страны?
В соответствии с требованиями законодательства
11 августа 2026
Культурное наследие, экология и производство: чем наполнили кампанию партии 10 августа
Женская сборная Тараза стала чемпионом Казахстана по водному поло
Молодые педагоги из четырех стран обменялись опытом применения ИИ и STEM в образовании
Экономика ЦА достигла $543 млрд: Казахстан формирует больше половины
Представлялись родственниками: интернет- мошенников осудили в ЗКО
Handelsblatt: население Германии стремительно стареет
Jibek Joly проведёт первые командные дебаты партий перед выборами в Курултай
Власти Франции запретили рекламные телефонные звонки
ОСДП обсудила с пенсионерами Конаева вопросы соцподдержки и качества жизни
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
В Минтруде разъяснили установление разных сроков инвалидности
Казахстан принимает участие во Всемирном библиотечном конгрессе
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Фотоальбомы, календарь и мероприятия: новшества для семейных сообществ внедряет Aitu
Обильные снегопады обрушились на ЮАР
АСП, поиск работы и AI-офисы: как ИИ повышает объективность и скорость услуг в РК
Новую версию портала eGov 3.0 запустили в Казахстане
Мощный тайфун идет на Японию
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«Выбор в пользу природы» – в Минэкологии высказались по поводу шоперов
Неделя спорта стартовала в Ботаническом саду Астаны
Проект библиотеки имени Абая победил в программе Фонда послов США
Школьник Алимжан Копеев выиграл международную олимпиаду по математике
Геннадий Головкин стал кандидатом на пост вице-президента ISSA
Казахстанские ученые разработали технологию производства мраморной баранины
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В Колумбии объявили чрезвычайное положение
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Наркотики ломают судьбы
Нокаут в первом раунде
Победный марш «Ордабасы»
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Диалог со временем
Разводят в пустыне форель
Фокус на резерв
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Успешный старт юниоров
Развивать потенциал молодых авторов
Четыре золота из Киото
Духовное достояние народа
Проведено контрольное тестирование
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Перспективы отечественных биотехнологий
Работать слаженно и эффективно
Мичуринский завод наращивает мощности
10 августа 2026
Ставку НДС на лекарства и медуслуги обсудили в правительстве
Глава государства выразил соболезнования Шавкату Рахмонову
Резкое снижение цен на подержанные авто в июле показала статистика
В Пекине отметили День Абая
Температура поверхности Мирового океана побила рекорд в июле
Каждая пятая семья: почему интернациональные браки меняют культурный код Казахстана
Сельские врачи, аграрии и предприниматели стали собеседниками партий на выходных
Мощные ливни обрушились на Филиппины
Казахстан строит «золотой мост» между Китаем и Европой: $35 млрд на новый транспортный хаб
Республиканский форум по гендерному равенству прошел в Астане
Мендыбай ага отправился в путь к новому Курултаю: начато испытание длиною в более чем тысячу километров
Токаев произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах РК
Более 453 млн просмотров: «Игры Будущего – 2026» завершились в Астане
Аллею дружбы прикаспийских стран открыли на Caspian Sea Action Week в Актау
Масштабные лесные пожары бушуют в Канаде
Три медали завоевал Казахстан на международном турнире по таеквондо
Более 85% граждан доверяет Президенту К.Токаеву – соцопрос
Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома
В Шанхае отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за тайфуна
Лежащую женщину пнули ногой по голове в области Жетiсу
Аномальная жара возвращается в Казахстан
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая
В Болливуде впервые снимают новый фильм полностью в IMAX
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя
Двумя рекордами отметился Казахстан на ЧМ по лёгкой атлетике U20
Развитие производства и импортозамещение: как реализуются поручения Президента
Известного блогера Маха.dxb объявили в международный розыск
Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента
В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице
Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана
Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов
Бейбарыс Ерсеит стал победителем ЧА по тяжёлой атлетике
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патриотизма
09 августа 2026
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Рыбакина встретится с Самсоновой на турнире WTA 1000 в Торонто
1300 километров ради одного голоса: казахстанский ультрамарафонец отправится из Астаны в Алматы
В Казахстане предлагают усилить радиоэкологический мониторинг приграничных территорий
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Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Зарплаты, жилье и меньше отчетов: НПК представила предложения для медиков
Без барьеров в жизнь и политику: ОСДП подвела итоги «Kazakhstan Inclusive Forum 2026»
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура
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Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
08 августа 2026
Высокий балл не гарантирует грант: в МНВО сделали важное заявление
Жители Астаны получат возможность выиграть до 600 тысяч тенге за чтение книг
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
В «Казахфильме» открылась выставка к 80-летию Ментая Утепбергенова
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Токаев получил телеграмму от короля Бельгии
Схему серой» сертификации замороженных мясосодержащих полуфабрикатов выявили в Уральске
Победителей международной олимпиады по ИИ наградили в Астане
Казахстанские ВУЗы предоставляют абитуриентам более двух тысяч грантов
Жителя Шымкента наказали за нецензурные высказывания в прямом эфире TikTok
Мырзабосынов поддержал казахстанские команды на «Играх Будущего» в Астане
Когда счет идет на минуты: сколько вылетов выполнила медицинская авиация Казахстана
Арлан Жанабай завоевал «серебро» на этапе Кубка Азии по триатлону в Туркестане
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350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
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Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
В Астане отметят День молодежи фестивалем JASTAR DAY
Абитуриенты из сел и малых городов смогут получить 350 образовательных грантов
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура
Без барьеров в жизнь и политику: ОСДП подвела итоги «Kazakhstan Inclusive Forum 2026»
Главы МИД Казахстана и Греции обсудили ситуацию вокруг КТК
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патриотизма
Мичуринский завод наращивает мощности
МЧС запустило новые станции мониторинга селевой опасности под Алматы
В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице
Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана
Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов
Развитие производства и импортозамещение: как реализуются поручения Президента
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя
Три лесных пожара потушили за сутки в Казахстане
Зарплаты, жилье и меньше отчетов: НПК представила предложения для медиков
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Колонка обозревателя
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СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Казахстан
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Назначения
Хроника
Назначения
Начался прием заявок на соискание премий, грантов и благодарностей Президента в области СМИ
Назначения
Хроника
Официальное сообщение
Назначения
Объявление о проведении публичных слушаний
На вакантную должность требуется корреспондент интернет-редакции газеты «Казахстанская правда»
В республиканскую газету «Казахстанская правда» требуются журналисты
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года
Назначения
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей
Хочешь достичь мира – научи миру
О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан"
Сдаются в аренду офисные помещения в старом центре Астаны
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Указы Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
Указы Главы государства о назначении
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
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