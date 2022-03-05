Лента новостей

Укрепление тенге во втором полугодии 2022 года прогнозирует S&P
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Правительство приняло решения по возникшим логистическим вопросам казахстанских грузоперевозок
Казахстанцы могут принять участие в реформировании АО "Самрук-Қазына"
Казахстанский боец за три минуты одолел соперника на турнире MMA
Штормовое предупреждение объявили в десяти регионах Казахстана
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Фонд "Қазақстан халқына" начал выплаты пострадавшим во время январских событий
Пять млн тенге потеряла жительница СКО, установив на телефон незнакомое приложение
Сообщение по валютному рынку опубликовал Нацбанк РК
Свыше тысячи казахстанских грузовых вагонов "застряли" в Украине
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Мифы об открытии филиала Университета Аризоны в Казахстане развеяло МОН РК
Объявлен победитель в номинации "Казахстанский артист года"
Онлайн платформу строительных материалов запустили для казахстанцев
1 300 человек эвакуировали из "заминированной" школы в Атырау
Двухлетний ребенок попал под поезд в Жамбылской области
Шесть дел возбудили в отношении "Aktau Tourism City LTD"
Какие цветы чаще всего дарят казахстанкам
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Памятные таблички украли из парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы
Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана – МИД РК
30 казахстанских фур выехали из Украины – МИИР РК
Отстреливала и похищала скот преступная группа в Карагандинской области
Потолок обрушился на ребенка в новостройке Аксу - СМИ
Facebook заблокировали в России
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах
Укрепление тенге во втором полугодии 2022 года прогнозирует S&P
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 5 марта
Провалился под лед на Иртыше, проверяя оперативность спасателей, житель Павлодара
Оттока участников из МФЦА не наблюдается – Келимбетов
Казахстанцы стартовали на Паралимпийских играх в Пекине
Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 5 марта
Медработникам вернут доплаты за ранее присвоенные категории
Казахстан планирует привлечь ученых-соотечественников из международных технологических компаний
Разбрасывавшего деньги по дороге водителя-миллионера ищет полиция Алматы - видео
Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Сотрудничество с ЕБРР обсудили в Правительстве Казахстана
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Методику анализа эффекта госрасходов разрабатывает Правительство Казахстана
Весенний призыв на воинскую службу начался в Казахстане
Токаев дал ряд поручений по вопросам нацбезопасности
О влиянии санкций на Казахстан высказались в посольстве США
Десять документов подписали по итогам Казахстанско-турецкого бизнес-форума
Мы смогли успокоить бизнес – Бахыт Султанов
Ерболат Досаев стал председателем алматинского филиала партии "AMANAT"
Новым акимом Талдыкоргана стал Асет Масабаев
Касым-Жомарт Токаев принял Вице-президента Турции Фуата Октая
Незаконную майнинговую ферму выявили в Нур-Султане
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
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Восстание в Казахстане: 4 вопроса без ответов
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Эвакуация казахстанцев из Украины: автобус с пассажирами пересек польскую границу
Есть мнение, что собираемые в Костанае тракторы, комбайны и автомобили совсем не наши
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Новый праздник появится в Казахстане
Названы два района возможного размещения АЭС в Казахстане
"Не смог построить народу жилье" – "новостью" о самоподжоге министра Монголии делятся в Казнете
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"Казахстан задолжал Путину за помощь во время январских событий": высказывание прокомментировал Токаев
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Ушел из жизни ветеран органов нацбезопасности Саят Мынбаев
В Сарыаркинский районный суд г. Нур-Султана РК 5 февраля 2021 года поступило заявление Чирьева Игоря Дмитриевича
Судьей специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Избаировой Д.С. возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Боралдайский ремонтно-механический завод»
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Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов.
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа.
После продолжительной болезни скончалась Кангожина Зауреш Рашитовна
Бостандыкским районным судом города Алматы возбуждено гражданское дело по заявлению Максудова Хамитжана Халмурзаевича о признании умершей Максудовой Шахиды Халмурзаевны