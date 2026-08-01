Стартовала акция «Дорога в школу»

Особенность проведения акции в нынешнем году заключает­ся в увеличении минимального размера помощи до 50 851 тенге. Это на 10% больше, чем в 2025-м. При этом в отдельных регио­нах сумма может быть выше в зависимости от возможностей местного бюджета.

Материальная поддержка предусмотрена для школьников, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, учащихся из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь, а также для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По информации пресс-службы Министерства просвещения, в преддверии 2026⁄27 учебного года поддержку получат около 450 тыс. детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге. Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо лично обратиться в организацию образования по месту учебы ребенка и предоставить документы, подтверждающие социальный статус.