Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК

После временной приостановки КТК продолжает прием нефти и заполнение резервуаров

Фото: Пресс-служба КТК

Министерство энергетики Казахстана опровергло появившуюся в ряде СМИ информацию о возможной полной остановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает Kazpravda.kz.

В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий в настоящее время не рассматривается.

«31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки», - сообщили в Министерстве энергетики.

В министерстве уточнили, что дальнейшее увеличение объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

Также отмечается, что Министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация остается на контроле ведомства.