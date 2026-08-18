В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Сейчас как раз начинаются этапы полевых изысканий: геологические исследования грунтов под будущими зданиями и опорами канатной дороги. Следующими в плане стоят расширение и реконструкция автотрассы на горное плато и строительство канатки, которое начнется в нынешнем году. Договор на этот счет заключен с французской компанией – одним из лидеров на мировом рынке, специализирующемся в таком узком и специфичном направлении, как строительство подвесных дорог.

Для Алматы проект горнолыжного курорта на знаменитом урочище остается одним из резонансных мастер-планов последнего времени. Около 10 лет назад впервые была предложена программа освоения нетронутого горного массива вблизи Алматы. Идея при ближайшем рассмотрении оказалась небесспорной, и тогда ее заморозили под давлением общественнос­ти и по распоряжению руководства республики.

Новый подход к теме, как утверждает Ержан Еркинбаев, стал более взвешенным и корректным. Техническая и юридическая документация прошла ревизию и существенно поправлена. При переработке проектых материалов, по его словам, из них были убраны все уязвимые места.

– Принято однозначное решение, что никаких частных построек и заборов в урочище не будет, земля возвращена в состав особо охраняемой природной территории Иле-Алатауского национального парка, и меняться этот статус не будет, – заверил представитель компании-подрядчика.

Планировка канатной дороги от Медеу до плато Кок-Жайляу переделана вплоть до изменения ее типа, не требующего вырубки деревьев. Обновленное конструктивное решение рассчитано всего на четыре опоры вместо 20. Это будет современная, малошумная и экономичная конструкция.

Изменен подход к планировке зданий курорта. Их будет немного: четыре ресторана и две базовые станции канатки – преимущественно деревянные и легковозводимые.

Но принципиальным все-таки стал пересмотр категоризации склонов. В первоначальном плане курорт замышлялся как объект для опытных лыжников – много красных и черных трасс. В новой концепции – преимущественно зеленые и голубые: для начинающих лыжников и детей. Что как будто сразу переводит Almaty SuperSki из разряда клубных и малодоступных куршевелей в демократичный стадион. Ержан Еркинбаев утверждает, что теперь он позиционируется как объект для семейного досуга.

На вопрос, почему все-таки за 10 лет идея освоения Кок-Жайляу не растворилась в вечности, интервьюируемый легко находит ответ.

– У города, окруженного горами, есть единственный горнолыжный стадион «Шымбулак» – старая спортивная база, ориентированная на скоростной спуск, поэтому неопытным лыжникам там кататься очень непросто. И территориально он ограничен, площади почти невозможно расширить, поэтому получается большой перегруз этой базы, – аргументировал эксперт. По его словам, Кок-Жайляу остается наиболее подходящей площадкой для локации современного горного курорта Алматы.

К примеру, на новом горнолыжном стадионе планируется установить значительное количество снежных пушек – до 500, при этом инновационные технологии позволяют сократить потребление воды при генерации снега на 15%. Сис­тема рассчитана на оснежение сразу 70% трасс, что позволит значительно раньше открывать сезон катаний: на детских трассах уже в сентябре.

На другие опасения, о которых чаще всего говорят защитники Кок-Жайляу, Ержан Еркинбаев реагирует с цифрами в руках.

– Риска, что построим курорт без туристов, нет, – отвечает на одно из них специалист. – Мера безвизового режима у Казахстана введена в отношении 82 стран, и мы видим, как постоянно растет поток гостей. Но нам даже не надо так далеко заглядывать, когда рядом Китай или Россия. Туристский рынок вокруг Алматы очень большой. В Китае высок спрос на горный туризм: 12 миллионов человек ежегодно ищут новые горные склоны. Если хотя бы миллион иностранных гостей приедет в новый Алматинский горный кластер, то это может принести до миллиарда долларов доходов региональной экономике, не считая около пяти тысяч новых рабочих мест.

Будущий эксплуатант Almaty SuperSki пока не определен. Есть два возможных формата управления им. Пригласить профессионального международного менеджера, как это сделали в Азербайджане или Узбекистане, или заблаговременно вырастить свою ­команду специалистов.

– Рассматриваем оба варианта, но больше склоняемся к тому, чтобы начать готовить своих профессионалов, – говорит спикер и поясняет, что строительство Алматинского горного кластера предполагает развитие не только Кок-Жайляу, но и Кимасара, Бутаковки, Pioneer и Oi-Qaragai. По­этому потребность в специалистах горно-курортного профиля станет постоянной, с гарантированной занятостью.