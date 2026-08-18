Очередной брифинг для СМИ, экологов и правозащитников организовал подрядчик строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу – проекта, получившего название Almaty SuperSki. Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев объяснил эту инициативу намерением быть открытыми для общественности на каждом этапе освоения технологичной и сложной идеи.
ПопулярноеВсе
На основе принципа «Закон и Порядок»
Перспективы медных переделов
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Высокая цена отказа
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Урожай зависит не только от погодных условий
Подготовка продолжается
Чтобы обеспечить премиальный класс
Казахстанский код будущего
Оценка за ежедневную работу
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Мичуринский завод наращивает мощности
Духовное достояние народа
Развивать потенциал молодых авторов
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Диалог со временем
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Разводят в пустыне форель
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Перспективы отечественных биотехнологий
Диалог с классиком
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Магия Хан-Тенгри
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Проведено контрольное тестирование
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Работать слаженно и эффективно
Векторы роста ПНХЗ
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]