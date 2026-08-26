Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут дождливую погоду на большей части страны. Пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможны сильные дожди, град и шквал.

На западе страны под влиянием скандинавского антициклона установится малооблачная погода, который по мере смещения в восточном направлении будет обуславливать погоду без осадков.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха днем: на западе до 16-24 тепла, на севере до 12-20 тепла, в центре до 17-25 тепла, а на востоке повышение до 23-30 тепла.

Юг и юго-восток республики останутся в зоне теплой воздушной массы, где погода будет без осадков и дневная температура воздуха в пределах 30-37 тепла.