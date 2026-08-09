Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана

Дженсен Хуанг отметил Казахстан в видеообращении к участникам мероприятия Firebird в Ереване

Фото: Reuters

Основатель и CEO NVIDIA Дженсен Хуанг отметил Казахстан в числе стран, которые создают собственную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил в видеообращении к участникам мероприятия Firebird в Ереване, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В своем выступлении глава NVIDIA говорил о переходе к новой модели развития технологий, при которой государства и компании создают собственные вычислительные мощности и национальные AI-системы. По его словам, искусственный интеллект становится новой инфраструктурой, необходимой для исследователей, бизнеса, стартапов и государственного сектора.

«Сегодня Армения и Казахстан строят инфраструктуру для создания собственного интеллекта у себя дома. Это позволит создавать собственный искусственный интеллект у себя дома и даст исследователям, разработчикам, стартапам, компаниям и государственным структурам возможность создавать локальные AI-решения. Такая инфраструктура станет катализатором развития новых индустрий. Она позволит создавать и развивать искусственный интеллект внутри страны, использовать собственные данные, знания, языки и культурный контекст», - обратился Дженсен Хуанг к участникам форума.

В своем выступлении Хуанг также подчеркнул, что каждая компания и каждая страна должны создавать собственный искусственный интеллект. По его оценке, AI становится новым видом инфраструктуры, сравнимым по значению с технологиями, которые ранее обеспечили развитие цифровой экономики.

Развитие собственных вычислительных мощностей и AI-экосистемы позволит Казахстану активнее участвовать в формирующейся глобальной экономике искусственного интеллекта.

 
#технологии #NVIDEO #Искусственный интеллек

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