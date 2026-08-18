Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае

Мнения
Назгуль Макжан, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны

Для меня будущий Курултай — прежде всего площадка, где разговор о судьбе страны должен переходить от общих ценностей к конкретным решениям, которые человек чувствует в своей повседневной жизни.

Фото из архива Н. Магжан и Kazpravda.kz

Работая на протяжении многих лет с вопросами семьи, женщин, детей и социальной политики, я убеждаюсь: устойчивость государства начинается с устойчивости семьи. Именно поэтому развитие института семьи и продвижение взвешенной гендерной политики должны оставаться в числе важных направлений общественной повестки.

При этом, говоря о гендерных вопросах, важно правильно понимать их содержание. Для меня это не противопоставление мужчин и женщин и не борьба за формальное равенство показателей. Это создание условий, при которых и женщина, и мужчина имеют возможности для образования, профессиональной реализации, предпринимательства, участия в общественной жизни и одновременно могут полноценно выполнять свою роль в семье.

Особого внимания требует экономическая самостоятельность женщин. Женщина, которая имеет образование, профессию, собственный доход или возможность заниматься предпринимательством, увереннее принимает решения и лучше защищена от различных форм зависимости. Поэтому нам необходимо расширять программы женского предпринимательства, профессионального обучения и переобучения, особенно для многодетных матерей, женщин, воспитывающих детей с особыми потребностями, женщин из социально уязвимых семей.

Но укрепление семьи невозможно рассматривать исключительно как «женский вопрос». Нам необходимо повышать роль и ответственность отцов. Современная семейная политика должна говорить не только о материнстве, но и об осознанном отцовстве, участии мужчины в воспитании ребенка, ответственности обоих родителей за эмоциональное благополучие и безопасность детей.

Еще одно принципиальное направление — профилактика семейно-бытового насилия. Здесь недостаточно реагировать только тогда, когда трагедия уже произошла. Нужна системная профилактика: раннее выявление неблагополучия, доступная психологическая и правовая помощь, эффективная работа кризисных центров, взаимодействие полиции, образования, здравоохранения и социальных служб.

Мы должны постепенно менять и общественное отношение к насилию. Унижение, тотальный контроль, психологическое давление не должны восприниматься как «внутреннее дело семьи». Семья должна быть территорией безопасности.

Отдельного внимания заслуживают семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Такие семьи ежедневно сталкиваются с вопросами реабилитации, образования, доступности социальных услуг, занятости родителей. Поддержка должна строиться вокруг реальных потребностей семьи, а не вокруг ведомственных границ. Для человека государство — единая система, и он не должен годами ходить между учреждениями в поисках помощи.

Сегодня, на мой взгляд, нам необходимо переходить и к более точной оценке эффективности семейной и гендерной политики. Важно спрашивать не только, сколько мероприятий проведено или сколько программ принято. Главный показатель другой: стало ли конкретной семье легче жить? Чувствует ли женщина себя безопаснее? Получил ли ребенок необходимую поддержку? Стал ли отец активнее участвовать в воспитании? Получила ли женщина возможность работать и обеспечивать себя?

Именно такие вопросы должны становиться основой дальнейших решений.

Курултай важен тем, что объединяет представителей разных поколений, регионов и сфер общества вокруг общих ценностей. И среди этих ценностей семья всегда занимала и будет занимать особое место.

Но традиционные семейные ценности должны подкрепляться современными механизмами поддержки. Сохранение семьи — это не призыв терпеть любые обстоятельства ради формального брака. Крепкая семья — это прежде всего уважение, ответственность, безопасность, партнерство и забота друг о друге.

Уверена, что дальнейшее развитие института семьи, защита прав женщин и детей, повышение ответственности мужчин, поддержка родительства и создание возможностей для экономической самостоятельности женщин должны стать частью единой государственной и общественной политики.

Потому что за каждым большим государственным решением в конечном итоге стоит конкретная семья. И именно по тому, насколько защищенно и уверенно она себя чувствует, общество оценивает эффективность проводимых преобразований.

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