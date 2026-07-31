Когда молчание делает соучастником преступления

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

На больших экранах стартовал казахстанский триллер-детектив «Үнсіз» («Безмолвная»). Новинка кинопроката без купюр показывает проблему домашнего насилия и равнодушия общества, в чем после просмотра убедилась корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: скриншот видео, кадры из фильма

Казахстанское кино все увереннее осваивает территорию психологических триллеров. Начавшись как классический детектив с загадочным убийством, новый фильм Медета Калибекова быстро выходит за рамки привычного жанра, превращаясь в глубокую социальную драму.

В центре истории оказывается не поиск преступника, а люди, которые предпочитают не замечать чужую беду. Это кино о страхе, который запирает человека в собственной квартире, и о домашнем насилии, слишком долго остающемся «личным делом семьи», пока однажды оно не превращается в очередное дело из криминальной хроники.

История начинается почти по-хичкоковски. Назым, сбежавшая от жестокого мужа, снимает квартиру в обычной многоэтажке на окраине города. Она редко выходит на улицу, почти никого не знает и постепенно превращает собственную квартиру в место добровольного заточения. Напротив живет молодая семья. Они смеются, ужинают вместе, занимаются привычными бытовыми делами. Для Назым эта чужая жизнь становится почти сериалом без монтажа  спокойным, уютным, таким, каким когда-то могла быть и ее собственная. Но однажды мужчину из этой квартиры находят убитым. И с этого момента обычное любопытство превращается в опасное знание.

Детектив, где не спешит искать убийцу

Любопытно, что режиссер гораздо меньше интересует вопрос «кто это сделал», чем вопрос «почему все остальные молчали». Именно поэтому «Үнсіз» довольно быстро перестает быть классическим детективом. Фильм постоянно возвращает зрителя к простым, но неприятным вопросам. Почему мы бездействуем, когда слышим крики за стеной? В какой момент уважение к чужой частной жизни становится удобным оправданием собственного бездействия? Сколько трагедий остаются незамеченными только потому, что никто не захотел вмешаться? Многие из них так и остаются без ответов. 

Город, где окна ближе людей

Практически все действие разворачивается в нескольких квартирах и во дворе обычной многоэтажки. Казалось бы, сложно придумать менее кинематографичное пространство. Но именно оно становится главным героем фильма.

Длинные коридоры, одинаковые подъезды, бесконечные ряды окон создают ощущение города, где люди существуют вплотную друг к другу и при этом почти ничего не знают друг о друге. Калибеков очень точно ловит атмосферу современных жилых комплексов: здесь можно годами жить через стенку и ни разу не узнать имени соседа.

Оператор не пытается впечатлить красивыми кадрами. Наоборот, камера ведет себя почти как человек, который боится быть замеченным. Она задерживается на отражениях в стекле, темных окнах, приоткрытых дверях, силуэтах за шторами, старом кассетном магнитофоне и картинах на стенах. Из этих деталей постепенно складывается чувство тревоги, которое не отпускает до самого финала.

Отдельно стоит отметить работу со звуком. Здесь нет навязчивой музыки, заранее предупреждающей об опасности. Вместо нее  привычные каждому звуки многоэтажного дома: шаги на лестнице, хлопок входной двери, гул лифта, телевизор за стеной. Именно эта бытовая узнаваемость делает происходящее пугающе реальным.

Что говорят звезды? 

Главный эмоциональный центр фильма – исполнительница главной роли Дана Амирқұл. Она почти не позволяет себе громких сцен. Ее Назым существует в постоянной внутренней настороженности. Каждое движение осторожно, каждый взгляд словно проверяет пространство на наличие угрозы. Это очень тихая, но невероятно точная актерская работа.

Зрители привыкли видеть Мейирхана Шерниязова в комедиях, однако в новом проекте он предстает в другом амплуа. Его герой -полицейский все время балансирует между доверием и подозрением, а сам артист убедительно доказывает, что давно вырос из рамок одного образа.

Расим Жубаев, Гулия Узақбаева и Бекзат Жунисов тоже без привычной жанровой прямолинейности. Здесь нет персонажей, которых можно описать двумя словами. Почти у каждого есть причина скрывать правду, и именно поэтому расследование становится все менее похожим на привычный поиск преступника.

Тишина, которая звучит громче слов

Самое сильное впечатление после просмотра – не детективная интрига и не психологическое напряжение. Фильм заставляет иначе посмотреть на привычную жизнь. После просмотра невольно вспоминаешь собственный подъезд: закрытые двери, свет в окнах напротив, чужие голоса за стеной. Мы ежедневно соприкасаемся с десятками судеб, но привыкли думать, что чужая боль нас не касается. В этом главный нерв картины. Зло далеко не всегда приходит с оружием. Иногда оно живет по соседству и чувствует себя спокойно, пока вокруг царит удобное и привычное молчание.

#кино #окно #детектив #триллер #«Үнсіз»

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