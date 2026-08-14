Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай

23 августа Казахстан впервые изберёт депутатов Курултая - нового однопалатного законодательного органа страны. На 145 мандатов претендуют 545 кандидатов от семи политических партий. Эти выборы нельзя рассматривать как обычную электоральную кампанию, ведь фактически речь идёт о формировании уникального института в новой политической системе

Фото из архива Б. Кисикова, архив Кazpravda.kz

Формально решение принято Президентом 1 июля в день вступления в силу новой Конституции. Само решение о конкретной дате не сопровождалось отдельным публичным объяснением, поэтому связывать её с какими-либо политическими расчётами было бы неправильно. Но логика календаря понятна, потому что после конституционной реформы необходимо было достаточно быстро сформировать новый законодательный орган. Между назначением выборов и голосованием проходит около семи с половиной недель, то есть политические силы получили короткий, но полноценный избирательный цикл.

Мы видим одновременно несколько процессов - это и обновление политических элит, адаптацию партий к новой Конституции и попытку обновить их публичный образ. В июне лидеров сменили сразу несколько парламентских партий. В «Ак жоле» Азат Перуашев передал руководство Дании Еспаевой, в «Ауыл» вместо Серика Егизбаева пришёл Кайрат Айтуганов, в Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева сменил Нурсултан Шоканов. Причём это не обязательно означает кризис партий. В случае «Ак жола», например, сам Перуашев объяснял решение необходимостью сменяемости руководства и обновления партийной элиты. Более того, он остался в партийном списке.

Конечно, для предвыборной кампании смена лидера всегда является риском. У старого руководителя есть узнаваемость и накопленный политический капитал, у нового — возможность предложить другой стиль и привлечь новые группы избирателей. Поэтому результат будет зависеть от того, сумеют ли новые лидеры быстро превратить личную известность или профессиональную репутацию в партийный рейтинг.

Может ли обновление негативно сказаться на шансах партий? Безусловно. Особенно если партия ассоциировалась прежде всего с конкретным человеком. Но есть и обратная сторона. В условиях новой политической системы избирателю может быть интереснее не столько политический стаж руководителя, сколько способность партии предложить понятную повестку. Поэтому для Дании Еспаевой, Кайрата Айтуганова и Нурсултана Шоканова выборы становятся одновременно испытанием и возможностью доказать, что партии способны существовать независимо от личности прежнего лидера.

Наверное, стоит разделять предвыборную и парламентскую коалицию. Сейчас голосование проходит по партийным спискам в едином общенациональном округе, а для прохождения установлен пятипроцентный барьер. Поэтому объединение партий перед голосованием могло бы дать им возможность консолидировать электораты и избежать ситуации, когда несколько партий по отдельности не преодолевают барьер.

Однако на нынешнем этапе, когда списки уже зарегистрированы и агитационная кампания идёт, гораздо реалистичнее говорить о координации позиций и возможном сотрудничестве после выборов. И это, на мой взгляд, даже важнее. В любом случае они будут работать вместе в разных комитетах. Новый Курултай должен научиться формировать коалиции вокруг законопроектов и общественных проблем, а не только вокруг распределения политических ресурсов.

Если опираться не на субъективные симпатии, а на последние опубликованные результаты опросов, первое место уверенно занимает партия «Әділет». В исследовании, опубликованном 5 августа, за неё готовы были проголосовать более 67% опрошенных. Далее шли «Ауыл» с чуть более 6%, и Respublica следующая по позиции партия. недалеко от них по ощущениям отстоит и Ак жол. И недавние дебаты показывают, что «Ақ жол» имеет шансы догнать если не обогнать Respublica. Рейтинг «Әділет» настолько велик относительно остальных партий, что подобная картина может быть связана не только с реальным электоральным преимуществом, но и с особенностями конкретного опроса. А для партий, находящихся в районе или ниже пяти процентов, даже небольшое изменение поддержки может принципиально изменить результат. Так что все еще впереди.

Главная интрига, на мой взгляд, поэтому не в том, кто займёт первое место. Она в том, сколько партий реально преодолеют пятипроцентный барьер и насколько конкурентным окажется распределение остальных 145 мандатов. Сейчас семь партий предлагают избирателю семь разных политических ниш, но не все из них одинаково близки к прохождению порога.

Прежде всего вижу Курултай более ориентированным на профессиональные компетенции. И конечно достаточно разнообразным, инклюзивным. Уже состав партийных списков показывает заметное обновление: среди 545 зарегистрированных кандидатов 172 женщины, 74 человека моложе 35 лет и 19 человек с инвалидностью; суммарная доля женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью в списках составляет 43,9%.

Но главное изменение должно произойти не только в составе, а в самой культуре парламентаризма. Курултай - это не просто новое название прежнего парламента. Это возможность сформировать новую политическую практику, где партии будут конкурировать не только лозунгами, а качеством законопроектов, экономическими решениями и способностью представлять интересы конкретных социальных групп. Для казахстанского общества эти выборы важны именно поэтому. Избиратель впервые голосует за состав нового однопалатного законодательного органа, который будет работать уже в рамках новой Конституции.

В этом плане стоит рассматривать 23 августа не столько как финал политической кампании, сколько как начало нового этапа. Настоящая проверка партий начнётся после выборов - смогут ли они превратиться из электоральных машин в постоянно работающие общественные институты, будут ли слышать граждан между выборами и смогут ли конкурировать не только за мандаты, но и за доверие общества.

Именно от этого будет зависеть, станет ли новый Курултай действительно новым институтом политического представительства или останется лишь новой конструкцией в системе государственной власти.