Курсай. Двенадцать лет спустя

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Меняется сама жизнь

Утро в Курсае начинается со звука работающей техники. На одной из улиц грейдер медленно проходит по будущему дорожному полотну. За ним движется водовоз. КамАЗ рассыпает щебень, вслед за которым каток разравнивает его и уплотняет.

Сотрудники коммунального предприятия косят траву, подметают улицы, наводя чистоту и порядок. Открываются ворота детского сада, воспитатели встречают малышей.

Пожилой мужчина стоит возле бетонного ирригационного лотка и показывает рукой на дорогу. Объясняет, что раньше здесь собирались дождевые и талые воды. Теперь их будут отводить по лотку. За его спиной строится дом.

В Курсае вообще много строительства. Возводят дороги, школы, дома, детские и спортивные площадки. Где-то устанавливают фонари, где-то прокладывают ирригацию. В районе Новостройки монтируют газовые трубы. На улицах появляются тротуары.

Но если смотреть на Курсай только через количество новых объектов, можно не заметить главного. Вместе с инфраструктурой здесь меняется сама жизнь.

Двенадцать лет назад Курсай вошел в состав Шымкента. Сегодня это микрорайон района Туран с населением около 11 тыс. человек. Город пришел сюда не за один день. Он приходил постепенно. Сначала питьевая вода. Потом – дороги и автобус. Затем природный газ и уличное освещение.

Автобус едет по дороге

Сембеку Битайулы 70 лет. Он стоит на улице и смотрит на проез­жающий автобус так, будто все еще сравнивает день сегодняшний с тем временем, когда здесь не было ни автобуса, ни дороги.

Он живет в Курсае около тридцати лет и видел, как поселок постепенно менялся: появлялись дома, дороги, школы, детские сады. Теперь Сембек-ага возглавляет совет биев и входит в родительский комитет школы им. аль-Фараби.

– За эти три десятилетия произош­ло столько изменений! – говорит он. – Такие условия созданы для жизни людей, в которые человек тридцать лет назад и не поверил бы.

Сембек Битайулы оглядывается по сторонам, обращая внимание на асфальт, современные дома, школы, яркое здание детского сада, автобус с кондиционером, который подруливает к остановке, фонари вдоль дороги с тротуаром. А потом возвращается к прошлому.

Активное строительство домов, вспоминает он, началось примерно в 2002 году. Поселок стал расти. А в 2014-м Курсай вошел в состав Шымкента. На бумаге это была административная процедура – расширение городской территории. Для жителей же она стала началом другого этапа жизни.

– Присоединение к городу дало населенному пункту Курсай развитие и процветание, – считает Сембек Битайулы.

Аксакал не говорит, что после этого исчезли все проблемы. Наоборот, вместе с ростом появи­лись новые. Стало больше людей. Потребовались дороги, школы, детские сады, спортивные и игровые площадки.

– В то время сюда даже автобусы не ходили, – вспоминает старожил. – До города рукой подать, а попробуй доберись. Действительно было трудно. Сейчас есть все необходимое для комфортной и спокойной жизни. Четыре автобусных марш­рута курсируют через Курсай, позволяя попасть в любую точку города.

По дороге как раз проходит автобус. Трудно представить, что когда-то общественного транс­порта здесь не было.

Газ, свет, водопровод

Айгерим Байгулова переехала в Курсай шесть лет назад. Из шумного микрорайона Шымкента она перебралась сюда в поисках тишины и более размеренного ритма жизни. Купили участок. Построили дом. Сегодня Айгерим работает воспитателем в детском саду.

Когда она вспоминает первые годы, говорит не о больших городских программах, а о воде, газе и дороге:

– Тогда еще не было воды и газа... Прошло шесть лет, и сейчас в нашем доме и домах соседей есть газ, свет, водопровод, проложен асфальт. Еще недавно нужно было думать о воде, готовить бочку, чтобы запастись на неделю вперед до следующего приезда водовоза. Сегодня просто открываешь кран – и все.

Возможно, именно так человек и замечает большие перемены – не по отчетам, а по бытовым мелочам. Вчера вечером улица тонула в темноте, а сегодня с наступлением сумерек включаются фонари. Вчера после дождя приходилось искать, где пройти, сегодня микрорайон имеет асфальтированные дороги.

– Вечером все ярко, в огнях, – говорит Айгерим. – Государство все сделало, чтобы люди не чувствовали различий между жизнью в центре города и в отдаленном массиве.

Моя собеседница охотно рассказывает о своей семье, о спокойной жизни вдали от городской суеты. А еще о детях, которых в Курсае становится все больше и больше. Воспитатель детского сада замечает это в первую очередь.

В этом и есть одна из особенностей местного роста: чем комфортнее становится жизнь, тем больше людей сюда приезжает. Строятся новые дома, появляются новые семьи, рождаются дети. И снова нужны школы и детские сады. Так растет Курсай!

Недостающий элемент

На одной из окраинных улиц стоит дом, который эту историю иллюстрирует особенно хорошо. Его строили три года – для младшей из восьми детей 81-летнего Хусана Байсопиева. Отец Жансаи Байсопиевой возводил дом для ее семьи вместе с ее четырьмя братьями.

Сам Хусан-ага тоже участвовал в стройке: помогал, следил за работами, приезжал посмотреть, как идет у сыновей строительство. Теперь дом готов. Есть вода, природный газ, электричество.

Не хватало только одного – нормальной дороги.

Поэтому три недели назад, когда сюда пришли дорожные рабочие, Жансая первым делом поделилась этой новостью с отцом.

Хусан-ага специально приехал из аула Жана­базар, чтобы посмотреть, как готовят основание под асфальт, убедиться в качестве работ.

Он очень ждет новую дорогу. По ней его дочь будет ходить на работу. Внуки – 13-летний Бакдаулет и 11-летняя Айша – в сентябре отправятся в школу. Для дорожников это еще один объект. Для семьи – последний недостающий элемент.

Хусан-ага стоит возле дома и смотрит на дорогу:

– Теперь здесь все хорошо! Крепкий благоустроенный дом, через считаные недели будет отличная дорога. Со степи дует свежий ветер. Что еще надо для жизни?

Он улыбается, прижимая к себе внуков. И в этот момент ты понимаешь, что лучше о жизни в Курсае и не скажешь. Когда появляется все, что нужно человеку для нормальной жизни, окраина постепенно перестает быть окраиной.

Аксакал с интересом наблюдает, как грейдер скребет по земле, водовоз поливает будущее дорожное полотно, а рабочие разбрасывают щебень. Шум техники на несколько минут заглушает разговор.

Представитель подрядной организации Абдубадреддин Рахимов рассказывает, что бригада приступила к работе около трех недель назад. Сначала рабочие снимают просевшие и деформированные участки гравийного покрытия, затем подсыпают щебень, уплотняют его и только после этого укладывают асфальт.

В Курсае таких улиц много. По данным районных служб, здесь 153 улицы общей протяженнос­тью 72,3 км. В 2023 году асфальто­бетонное покрытие в рамках среднего ремонта уложили на 21 улице. В 2024-м – еще на 19. В 2025 году в Туранском районе полностью заасфальтировали 89 улиц общей протяженнос­тью 30,5 км.

Цифры большие. Но на месте они выглядят совсем иначе. И лучше всего о дороге, как мне кажется, говорит не статистика, а мой новый знакомый Хусан-ага:

– Через месяц будет отличная дорога!

И снова улыбается.

Лужи должны исчезнуть

На улице Бикбалатова – другая история. Это одна из низких точек Курсая, расположенного на холмистой местности. Во время сильных дождей вода собиралась здесь и долго стояла на улице. Теперь вдоль дороги строят бетонный лоток.

Главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Бекзат Танашбеков рассказывает, что здесь постоянно бывают потопы во время дождей. По просьбе местных жителей было проложено около полутора километров лотка.

Ирригация появилась и на других улицах – Акалтын, Мамешова, Аккербез, Танатар, а также в тупиках улицы Танатар. Общая протяженность лотков – около пяти километров.

В 2024 году ирригационные сис­темы построили на 16 улицах, в прошлом – еще на 26.

Бетонный лоток трудно назвать эффектным объектом. На его фоне точно не будут фотографироваться ни местные жители, ни приезжие. Но для человека, который живет здесь, он важнее красивого фасада, потому что иногда развитие – это не то, что появляется, а то, что наконец-то исчезает. Например, огромная лужа посреди улицы после дождя.

Особый демографический прибор

В детском саду «АЕМ» шумно. Дети рисуют, играют, спорят, мирятся, смеются... Садик открылся в апреле 2017 года. Тогда он был рассчитан на 96 детей. В 2021-м появилось дополнительное здание. Сегодня здесь 296 воспитанников – почти в три раза больше.

Директор Рая Майлыбаева сама живет в Курсае. И рост детского сада для нее – одновременно история микрорайона: «Наш детский сад с каждым годом преображается. Все хорошо!»

Сейчас в микрорайоне работают несколько детских садов, в том чис­ле № 36 «Еркеназ», «Ару-Сымбат», Nur-Kids.

Но настоящий масштаб перемен становится понятен, когда заходишь в школу им. аль-Фараби.

Первый корпус был рассчитан на 550 мест. Лицензию школа получила в декабре 2020 года, а начала работу в январе 2021-го. В первый год здесь было около 1 100 учеников. Потом появился второй корпус – на 325 мест. Затем построили третий – на 900.

Сейчас возведен и четвертый корпус на 250 мест. В здании ведутся отделочные работы, и учредитель школы надеется, что успеют все завершить до 1 сентября и дети начнут новый учебный год в просторных классах.

Школьников становится больше. Директор Улдамет Тасыбекова работает здесь с первого дня. Она – первый директор школы и потому хорошо помнит Курсай начала 2021-го. Тогда в этой школе было около 1 100 учеников. В новом учебном году планируют принять около 2 400 детей.

Третий корпус пришлось пост­роить примерно в трех километ­рах от основного здания, чтобы дети могли учиться ближе к дому. Теперь строят четвертый на территории основной школы, не вмещающей всех желающих.

– Школа в Курсае – почти демогра­фический прибор, – резюмирует Улдамет Тасыбекова. – Дороги показывают, как меняется пространство, а школы – как меняются люди. Сколько появилось семей, сколько выросло детей, сколько домов стало здесь за последние годы!.. Я всегда говорю, что школьный коридор иногда рассказывает о городе больше, чем статистический отчет.

Сейчас в трех школах микрорайона учатся около пяти тысяч детей. Когда-то в Курсае была только общеобразовательная школа № 49. Теперь к ней добавились две частные.

Но Курсай продолжает расти. И микрорайону нужна еще одна школа!

В этом, пожалуй, главная проблема Курсая, а именно – в скорос­ти, с которой растет микрорайон. Детям нужны не только образовательные учреждения. Вместе с ними появляются, например, новые игровые детские и спортивные площадки.

В 2024-м в Курсае построили семь детских игровых площадок и один комплексный спортивно-игровой объект. В 2025-м прибавилось еще два комплексных объекта. В текущем году продолжается строительство четырех детских площадок.

Руководитель отдела благоустройства и инфраструктуры аппарата акима района Туран Багдаулет Каблан рассказывает, что часть объектов реализуется по программе бюджета народного участия. Жители сами голосуют за проекты.

Появилась у Курсая и другая проблема – земля. Нет свободных земельных участков, все вокруг заст­роено. В этом тоже парадокс роста. Когда домов мало, место для площадки найти проще. Когда их становится много, свободного пространства почти не остается.

А еще местные жители мечтают о сквере или зеленой аллее, причем готовы заложить ее сами – как это сделали в соседнем микрорайоне Казыгурт.

Когда над городом горят огни...

С транспортом у Курсая тоже своя история. Первый маршрут пришел сюда в 2016-м – через два года после присоединения микрорайона к Шымкенту. Сначала курсировали небольшие «газели» и микроавтобусы. В 2020-м поя­вились маршруты № 21 и 56 – уже с большими авто­бусами Yutong. В прошлом году Курсай и железно­дорожный вокзал Шымкента связал маршрут № 60. В нынешнем апреле по просьбам жителей запустили еще один – № 5.

Для тех, кто приехал сюда недавно, автобус – обычная часть городской жизни. Для старожилов – почти символ, потому что они помнят время, когда автобусов здесь не было вообще. Теперь можно выйти из дома, сесть в городской автобус и уехать в любой другой район Шымкента. Город перестал заканчиваться там, где раньше заканчивался асфальт.

С уличным освещением похожая история. Днем на фонари можно почти не обратить внимания. Вечером – уже невозможно.

В 2024-м освещение установили на 74 улицах. В прошлом году эту работу продолжили, и теперь, когда солнце садится, улицы вытягиваются в светлые линии. Дом уже не растворяется в темноте. Водителю легче заметить пешехода. Ребенку безопаснее дойти до дома. Женщине, возвращающейся с работы, спокойнее идти по освещенной улице.

– Вечером у нас вокруг все ярко, – говорит Айгерим.

И в этой короткой фразе, пожалуй, больше смысла, чем кажется.

Сегодня электричество есть во всем микрорайоне. В 2018 году тысячи абонентов Курсая получили централизованную воду. Газифицировано около 60% территории. Остальные участки ждут завершения проектных и строительных работ.

Появились дороги, автобусы, детские сады, школы, игровые и спортивные площадки, освещение, ирригация. Если перечис­лять все это подряд, получится обычный отчет о благоустройстве. Но, если пройти по улицам Курсая, поговорить с людьми, постоять возле строящейся дороги, зайти в школу, где уже возводят четвертый корпус, становится понятно: перед тобой не отчет. Перед тобой местность, которая растет и развивается. Пока решается одна проблема, появляется следующая. Но, возможно, именно так и выглядит рост.

Курсайцы больше не спрашивают, когда город придет сюда. Город уже пришел. Теперь меняется сам микрорайон. И он меняет Шымкент своими домами, школами, детьми, автобусами и людьми, которые еще помнят прежние времена. Двенадцать лет назад Курсай оказался внут­ри городской границы. Сегодня его жители – горожане не только по документам, но и по образу жизни.