Конституция и региональное развитие

В Петропавловске состоялось заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Новая конституционная архитектура Казахстана: взгляд регионов». Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК.
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