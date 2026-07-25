Конституция и региональное развитие

Экспертная площадка объе­динила представителей научного сообщества, юристов, политологов, общественных деятелей, руководителей НПО, членов Общественного совета Северо-Казахстанской области и молодежных объединений. Центральной темой дискуссии стал вопрос: каким образом конституционные преобразования последних лет меняют систему государственного управления и какую роль в этих процессах играют регионы?

Открывая заседание, директор КИСИ Жандос Шаймарданов подчеркнул: принятие новой Конституции стало отправной точкой нового этапа политического развития страны. По его словам, сегодня формируется государственная модель, основанная на принципах справедливости, верховенства закона, ответственности власти и равных возможностей для граждан.

Он также отметил: важнейшая особенность конституционной реформы заключается в перераспределении ответственности между центральными и региональными институтами власти. Все большую роль начинают играть местное самоуправление, общественный контроль и участие граждан в принятии решений. Особое значение в этом процессе приобретает Қазақстан Халық Кеңесі, который создает дополнительные возможности для представительства интересов регионов и развития общественного диалога.

Говоря о перспективах Северо-Казахстанской области, глава института подчеркнул, что регион обладает серьезным потенциалом для развития современной аграрной экономики, внедрения цифро­вых технологий, искусствен­ного интеллекта и инновационных решений. Именно сочетание экономического развития и эффективного местного управления, по мнению экспертов, позволит наи­более полно реализовать потенциал конституционных реформ.

Тему развития местного самоуправления продолжил директор­ Института развития местного самоуправления Сергей Худяков. Обновленная Конституция, по его мнению, существенно расширила полномочия маслихатов, усилила механизмы общественного контроля, а также предоставила регионам больше возможностей самостоя­тельно определять направления использования бюджетных средств. Особо он остановился на развитии Бюджета народного участия, ставшего практическим воплощением принципов новой Конституции, ориентированной на участие граждан в управлении государством.

Говорили участники встречи и о необходимости более активного участия молодежи в общественной жизни. Так, председатель Северо-Казахстанского областного молодежного объединения «Ассамблея жастары», член Общественного совета СКО Дарига Смаилова отметила, что участие молодых людей в выборах, общественных обсуждениях и деятельности институтов граж­данского общества – не просто реализация конституционного права, но и проявление гражданской ответственности. И именно молодому поколению предстоит стать одним из ключевых участников дальнейших политических преобразований.

Эту тему развил в своем выступ­лении представитель Молодежного маслихата СКО Тимур Альжанов. По его словам, политические партии активно привлекают молодых специалистов, предлагающих обществу новые идеи, ориентированных на долгосрочное развитие страны.

Эксперты сошлись во мнении: успешная реализация новой Конституции напрямую зависит от активности регионов, развитости и эффективности местного самоуправления, зрелости институтов гражданского общества и постоянного диалога между государством и гражданами.