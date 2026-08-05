Семейная ферма с европейским уютом

В том, что они имеют право на жизнь и у нас, убеждены в ТОО «Темеш Астана». Своими аргументами в пользу задуманного проекта при встрече с журналистом газеты поделился представитель товарищества Айтмухамед Молшин.

– Мне своими глазами довелось увидеть, как устроены небольшие семейные фермы близ европейских городов, – рассказал он.

Эти пригородные хозяйства владеют небольшими по нашим меркам земельными площадями в пять-десять гектаров. Выращивают на них овощи и корма для домашней скотины. Обычно на таких фермах содержится порядка десяти дойных буренок. Уход за ними ведет семья: отец, сын, другие родственники. Горожане могут приехать на ферму, чтобы понаблюдать за крестьянским трудом и даже поучаствовать в нем.

В таких хозяйствах производятся экологически чистые продукты питания, которые гости могут купить.

Осуществлять эту идею предприниматель начал еще лет десять назад, когда приехал в столицу из региона, где занимался вместе с братьями разведением лошадей и коров. Примерно в 20 км от столицы рядом с городом Косшы получил участок земли в 100 га и постарался использовать их с умом, чтобы и отдача была весома, и земля не истощилась.

Около половины площади ушло под овощи – морковь, капусту и картофель. Еще столько же заняла кормовая трава эспарцет для скота. Важнейший при работе с землей вопрос полива также был решен успешно: на участке используются две системы – дождевальные установки и капельного орошения. Вода закачивается из реки Ишим.

…Вместе с руководителем хозяйства прошлись по овощным плантациям. Вот ярко зеленеет морковь, между рядками не найдешь сорной травы, зато видны проложенные вдоль грядок капельные ленты. Есть здесь и капустные насаждения. Уходом за культурами занимаются наемные работники, которые за день своего труда получают около 15 тыс. тенге.

По соседству с овощными плантациями – поле, где выращивается кормовая трава. Поливается она дож­девальными установками. Кроме того, на ферме имеется конюшня с лошадьми. В планах владельцев хозяйства – строительство небольшого базарчика для торговли экологически чистой продукцией, налаживание консервирования выращенных овощей.

Главная цель – создание уютной семейной фермы европейского типа, которую смогут посещать в выходные жители Астаны. Чтобы уже существующее хозяйство приобрело, наконец, нужные черты, предстоит сделать многое. Работа в этом направлении ведется планомерно, и семья Молшиных год от года продолжает приближаться к исполнению своей мечты.