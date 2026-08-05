Семейная ферма с европейским уютом

Хозяйство с ровными, зеленеющими полями, где растут овощи, с аккуратными загонами для коров и телят, с мощеными дорожками мечтают создать близ столицы владельцы ТОО «Темеш Астана». Идиллическая картина – вовсе не плод воображения уставшего от городской суеты современника. Такие зеленые островки давно существуют близ крупных европейских городов.
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