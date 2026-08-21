Фото: пресс-служба театра

На мой взгляд, это рождение новой политической реальности, в которой каждый гражданин становится прямым участником судьбы государства. Мы перелистываем страницу тридцатилетней истории двухпалатного парламентаризма и открываем главу, где во главу угла ставятся оперативность, открытость и прямая связь между народом и властью.

Совсем недавно, 1 июля, вступила в силу новая Конституция, которую поддержали более 87% граждан на всенародном референдуме. Этот документ стал духовным манифестом обновления, фундаментом «Справедливого Казахстана». Сегодня мы видим, что наш Казахстан – это страна, где обновляются все сферы жизни: политическое устройство, экономические модели, нравственные ориентиры. Мы меняем мировоззрение, возвращая уважение к человеку, его праву на голос и на участие в принятии решений.

Коллектив «Астана Опера» полностью поддерживает этот переход к новой модели государства. Для нас, людей искусства, любые перемены начинаются с гармонии – и мы видим эту гармонию в том, как бережно новая власть соединяет историческую память с вызовами современности. Название «Курултай» возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии, к временам, когда слово народа имело решающее значение, когда аксакалы собирались для того, чтобы определить судьбу целых родов и территорий, и вот сегодня эта древняя традиция обретает новое звучание.

За 30 лет работы двухпалатного парламента мы накопили огромный опыт, но время требует новых подходов. Сегодня мы строим более гибкую, мобильную и современную систему власти, которая будет слышать каждого: и жителя мегаполиса, и сельского учителя, и молодого предпринимателя, и ветерана труда. Курултай призван соединить потребности народа с решениями власти, сделав этот диалог постоянным, честным и результативным.

Я верю, что итоги выборов в Курултай придадут мощный импульс дальнейшему развитию нашей страны, в том числе нашей культуре и искусству. Потому что культурный расцвет никогда не случается в вакууме, он всегда опирается на стабильность, на уважение к традициям и на веру в завтрашний день. Когда в стране укрепляется справедливость, когда власть действует прозрачно, а граждане чувствуют свою сопричастность – тогда и художник, и музыкант, и танцовщик творят с особым вдохновением. Ведь страна, где процветает искусство, всегда держит голову высоко – и это не просто метафора, а проверенный веками исторический факт.

Искусство всегда стояло и будет стоять на страже человечности, справедливости и единства. Так и государство становится сильным тогда, когда все его граждане действуют в едином порыве, когда уважают друг друга, слышат и поддерживают. Наши артисты ежедневно доказывают, что красота рождается из согласия – и сегодня мы призываем всю страну обрести это согласие через осознанный гражданский выбор.

Верю, что будущее Казахстана – это синтез мудрости предков, смелых политических решений и высокой культуры. Ни одна великая цивилизация не строилась без опоры на свои корни, но ни одна не выживала без дерзновенного взгляда вперед. Именно такой путь мы выбираем сегодня – путь, где традиции и современность идут рука об руку, где уважение к прошлому не мешает смелым реформам, а где культурный код становится надежным компасом в сфере перемен.

Давайте сделаем свой выбор в пользу сильного, независимого и культурного Казахстана. Вместе мы строим страну, в которой комфортно жить, творить и растить детей – страну, которой мы по-настоящему гордимся.