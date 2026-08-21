Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии

Мнения
Председатель правления Astana Opera Александр Совостьянов

Сегодня мы стоим на пороге важнейшего исторического события, значение которого трудно переоценить. 23 августа наша страна впервые избирает новый однопалатный парламент – Курултай. 

Фото: пресс-служба театра

На мой взгляд, это рождение новой политической реальности, в которой каждый гражданин становится прямым участником судьбы государства. Мы перелистываем страницу тридцатилетней истории двухпалатного парламентаризма и открываем главу, где во главу угла ставятся оперативность, открытость и прямая связь между народом и властью.

Совсем недавно, 1 июля, вступила в силу новая Конституция, которую поддержали более 87% граждан на всенародном референдуме. Этот документ стал духовным манифестом обновления, фундаментом «Справедливого Казахстана». Сегодня мы видим, что наш Казахстан – это страна, где обновляются все сферы жизни: политическое устройство,  экономические модели, нравственные ориентиры. Мы меняем мировоззрение, возвращая уважение к человеку, его праву на голос и на участие в принятии решений.

Коллектив «Астана Опера» полностью поддерживает этот переход к новой модели государства. Для нас, людей искусства, любые перемены начинаются с гармонии – и мы видим эту гармонию в том, как бережно новая власть соединяет историческую память с вызовами современности. Название «Курултай» возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии, к временам, когда слово народа имело решающее значение, когда аксакалы собирались для того, чтобы определить судьбу целых родов и территорий, и вот сегодня эта древняя традиция обретает новое звучание.

За 30 лет работы двухпалатного парламента мы накопили огромный опыт, но время требует новых подходов. Сегодня мы строим более гибкую, мобильную и современную систему власти, которая будет слышать каждого: и жителя мегаполиса, и сельского учителя, и молодого предпринимателя, и ветерана труда. Курултай призван соединить потребности народа с решениями власти, сделав этот диалог постоянным, честным и результативным.

Я верю, что итоги выборов в Курултай придадут мощный импульс дальнейшему развитию нашей страны, в том числе нашей культуре и искусству. Потому что культурный расцвет никогда не случается в вакууме, он всегда опирается на стабильность, на уважение к традициям и на веру в завтрашний день. Когда в стране укрепляется справедливость, когда власть действует прозрачно, а граждане чувствуют свою сопричастность – тогда и художник, и музыкант, и танцовщик творят с особым вдохновением. Ведь страна, где процветает искусство, всегда держит голову высоко – и это не просто метафора, а проверенный веками исторический факт.

Искусство всегда стояло и будет стоять на страже человечности, справедливости и единства. Так и государство становится сильным тогда, когда все его граждане действуют в едином порыве, когда уважают друг друга, слышат и поддерживают. Наши артисты ежедневно доказывают, что красота рождается из согласия – и сегодня мы призываем всю страну обрести это согласие через осознанный гражданский выбор.

Верю, что будущее Казахстана – это синтез мудрости предков, смелых политических решений и высокой культуры. Ни одна великая цивилизация не строилась без опоры на свои корни, но ни одна не выживала без дерзновенного взгляда вперед. Именно такой путь мы выбираем сегодня – путь, где традиции и современность идут рука об руку, где уважение к прошлому не мешает смелым реформам, а где культурный код становится надежным компасом в сфере перемен.

Давайте сделаем свой выбор в пользу сильного, независимого и культурного Казахстана. Вместе мы строим страну, в которой комфортно жить, творить и растить детей – страну, которой мы по-настоящему гордимся.

#выборы #мнение #театр #курултай #Астана Опера

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