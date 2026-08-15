Перестало биться золотое сердце Туяк-апай

История создания семейного детского дома «Нұр» восходит к 90-м годам, когда на одном из алматинских базаров Туяк Казкеновна встретила семилетнюю девочку-беспризорницу. Милосердная женщина сама росла с детства сиротой, знала, что такое жить без родителей. Посоветовавшись с мужем и сыновьями, которые к тому времени уже выросли, она привела ребенка домой.

С годами в квартире Байсариных детворы только прибавлялось. Некоторые приходили сами, кого-то оставляли у порога мамы: Туяк-апай никому не отказывала, принимала всех. А когда стало совсем тесно в условиях городской малогабаритной трешки, обратилась с просьбой в акимат Талгара, руководство которого выделило многодетной семье заброшенное здание бывшего детского сада.

Так, в 1998 году в райцентре открылся частный приют, распахнувший двери всем, кто нуж­дается в родительской ласке. За 28 лет работы благотворительного заведения в его стенах выросли несколько сотен ребят. За свои зас­луги педагог Туяк Ескожина была награждена медалями «Шапағат», «Бiрлiк», национальной премией «Алтын Жүрек», вручаемой за благотворительность. Возглавляемый ею дом «Нұр» становился победителем республиканского конкурса «Мерейлi отбасы».

Автор этих строк много раз был в гостях у этих удивительных людей. Писал о проблемах детдома, коих было множество – финансовых, бытовых. По закону частному учреждению не полагалась поддержка государства, и опекунам-пенсионерам приходилось надеяться на собственные силы и помощь таких же, как они, неравнодушных людей.

Помнится, еще несколько лет назад ежемесячные расходы на содержание приюта превышали 3 млн тенге. Средств едва хватало на покупку еды, одежды, лекарств, оплату коммунальных услуг и зарплату персоналу.

Я всегда удивлялся тому, как патронатным родителям удается сводить концы с концами. Улыбаясь, оптимистичная и энергичная Туяк Казкеновна разводила руками: «Сама не знаю. Думаю, на то есть воля Всевышнего. Все происходит как «по щучьему велению». Спасибо добрым отзывчивым людям, особенно местным базарным торговцам, которые везут нам продукты, деньги, одежду!»

Запомнились и такие слова Туяк-апай: «Я самая счастливая женщина на Земле, потому что столько детей зовут меня мамой! Верю: среди нас много добрых людей, и благодаря их помощи нам удастся спасти еще больше ребятишек. Главное, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в жизни, стал достойным гражданином страны».

За прошедшие почти три десятилетия со дня открытия детдома несколько поколений нуровцев встали на ноги, выпорхнули из родного гнезда. Разных судеб и национальностей, они окончили колледжи и вузы, стали самостоятельными. Среди них есть военные, медики, учителя, представители самых разных профессий. Многие создали семьи, воспитывают собственных детей.

Как рассказывает житель Талгара, журналист и общественный деятель Корганбек Аманжол, на похоронах Туяк-апай собрались практически все ее приемные дети, приехавшие из разных регионов страны.

«Теперь мы осиротели по-настоящему, потеряли самого близкого, родного человека», – горевали они, вспоминая добрым словом женщину, заменившую им мать, подарившую безграничную любовь и заботу.

В последние пять лет семья Байсариных понесла тяжелые утраты. Один за другим ушли из жизни внучка Туяк Казкеновны Дана, сын Бакыт, супруг Ануарбек Сеитович. И вот теперь перестало биться сердце Туяк-апай, своим примером научившей многих состраданию и милосердию.