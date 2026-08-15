Перестало биться золотое сердце Туяк-апай

Память,Статьи
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В начале августа печальная весть пришла из Талгара. В возрасте 82 лет ушла из жизни Туяк Ескожина, воспитавшая вместе с покойным мужем Ануарбеком Байсариным более 800 детей-сирот. Эта супружеская пара была, пожалуй, самой многодетной не только в Алматинской области, но и во всей стране.

фото из архива семьи Байсариных

История создания семейного детского дома «Нұр» восходит к 90-м годам, когда на одном из алматинских базаров Туяк Казкеновна встретила семилетнюю девочку-беспризорницу. Милосердная женщина сама росла с детства сиротой, знала, что такое жить без родителей. Посоветовавшись с мужем и сыновьями, которые к тому времени уже выросли, она привела ребенка домой.

С годами в квартире Байсариных детворы только прибавлялось. Некоторые приходили сами, кого-то оставляли у порога мамы: Туяк-апай никому не отказывала, принимала всех. А когда стало совсем тесно в условиях городской малогабаритной трешки, обратилась с просьбой в акимат Талгара, руководство которого выделило многодетной семье заброшенное здание бывшего детского сада.

Так, в 1998 году в райцентре открылся частный приют, распахнувший двери всем, кто нуж­дается в родительской ласке. За 28 лет работы благотворительного заведения в его стенах выросли несколько сотен ребят. За свои зас­луги педагог Туяк Ескожина была награждена медалями «Шапағат», «Бiрлiк», национальной премией «Алтын Жүрек», вручаемой за благотворительность. Возглавляемый ею дом «Нұр» становился победителем республиканского конкурса «Мерейлi отбасы».

Автор этих строк много раз был в гостях у этих удивительных людей. Писал о проблемах детдома, коих было множество – финансовых, бытовых. По закону частному учреждению не полагалась поддержка государства, и опекунам-пенсионерам приходилось надеяться на собственные силы и помощь таких же, как они, неравнодушных людей.

Помнится, еще несколько лет назад ежемесячные расходы на содержание приюта превышали 3 млн тенге. Средств едва хватало на покупку еды, одежды, лекарств, оплату коммунальных услуг и зарплату персоналу.

Я всегда удивлялся тому, как патронатным родителям удается сводить концы с концами. Улыбаясь, оптимистичная и энергичная Туяк Казкеновна разводила руками: «Сама не знаю. Думаю, на то есть воля Всевышнего. Все происходит как «по щучьему велению». Спасибо добрым отзывчивым людям, особенно местным базарным торговцам, которые везут нам продукты, деньги, одежду!»

Запомнились и такие слова Туяк-апай: «Я самая счастливая женщина на Земле, потому что столько детей зовут меня мамой! Верю: среди нас много добрых людей, и благодаря их помощи нам удастся спасти еще больше ребятишек. Главное, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в жизни, стал достойным гражданином страны».

За прошедшие почти три десятилетия со дня открытия детдома несколько поколений нуровцев встали на ноги, выпорхнули из родного гнезда. Разных судеб и национальностей, они окончили колледжи и вузы, стали самостоятельными. Среди них есть военные, медики, учителя, представители самых разных профессий. Многие создали семьи, воспитывают собственных детей.

Как рассказывает житель Талгара, журналист и общественный деятель Корганбек Аманжол, на похоронах Туяк-апай собрались практически все ее приемные дети, приехавшие из разных регионов страны.

«Теперь мы осиротели по-настоящему, потеряли самого близкого, родного человека», – горевали они, вспоминая добрым словом женщину, заменившую им мать, подарившую безграничную любовь и заботу.

В последние пять лет семья Байсариных понесла тяжелые утраты. Один за другим ушли из жизни внучка Туяк Казкеновны Дана, сын Бакыт, супруг Ануарбек Сеитович. И вот теперь перестало биться сердце Туяк-апай, своим примером научившей многих состраданию и милосердию.

#память #утрата #Туяк Ескожина

Популярное

Все
Равные возможности, открытость, системная подготовка
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Основа устойчивого общества
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
«Встретимся у... кота»
Занимаются нужным делом
Есть только миг между прошлым и будущим...
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Потенциал дальнейшего развития
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
Заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС провели в Алматы
Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку
«Принцесса цирка» открыла сезон
Засуха охватила почти 40% территории стран Евросоюза
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
Перспективы взаимодействия
Прощание с Лигой чемпионов
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Есть только миг между прошлым и будущим...
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
На принципах гласности
Казахстанский код будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]