Поддельные госномера продавали по всему Казахстану

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации Главной транспортной прокуратуры сотрудники ДП на транспорте пресекли схему незаконного изготовления и распространения поддельных государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ), сообщает Kazpravda.kz

В Алматы задержан организатор противоправной деятельности, который на системной основе изготавливал и реализовывал поддельные госномера. По данным следствия, они доставлялись из Российской Федерации через службу экспресс-доставки, после чего направлялись заказчикам в различные регионы Казахстана.

«В ходе оперативных мероприятий изъяты поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных лиц», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что главная транспортная прокуратура напоминает, что использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием. Такие правонарушения создают угрозу безопасности дорожного движения. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.