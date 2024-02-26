А дорога серою лентою вьется

Президент страны поставил задачу к 2025 году довести долю хороших дорог в республике до 95%. В Туркестанской области над ее выполнением работают интенсивно. Введение в эксплуа­тацию только за прошлый год 1 282,2 км магистралей – весомая прибавка. По итогам 2023-го завершено 632 объекта, из них 326,1 км – дороги областного и районного значения общего пользования.

Для обеспечения безопасности движения установлено 3 102 дорожных знака, на проезжей части обозначены 4 550 пешеходных полос, нанесено 3 053 км дорожной разметки. Действуют камеры видеонаблюдения, размещенные в 54 местах на дорогах областного значения. На выполнение этой же задачи работают 37 искусственных дорожных барьеров.

Результатом масштабной работы стало повышение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 92 до 93%.

Дороги и улицы непосредственно в населенных пунктах, за строительство и ремонт которых берутся в первую очередь, определяются по ряду критериев. Среди основных – наличие инженерных сетей. Это важно, ведь в противном случае при прокладке водопровода или газопровода придется частично разрушать асфальтовое покрытие. Учитывается также интенсивность транс­портного потока, численность проживающих в населенных пунк­тах людей, расположение социальных и туристских объектов.

Аким области Дархан Сатыбалды лично неоднократно инспектировал ход строительства дорог областного значения, указывая на некачественную работу компаний-подрядчиков, выигравших конкурсы госзакупок.

Контролирующими органами в адрес подрядных компаний, организаций по техническому и авторскому надзору направлено порядка 170 писем-предупреждений с указанием на недочеты, допущенные при выполнении работ. На 19 субъектов предпринимательства, среди которых компании по строительству дорог, одно ТОО по осуществлению технического надзора и пять проектных учреждений, наложены штрафы на общую сумму 24,3 млн тенге. 81 190 кв. м некачественного дорожного покрытия демонтированы и переделаны с соблюдением технологических требований.

– Каждый аким района, города должен знать состояние и качество магистралей на управляемой им территории, постоянно давать рекомендации по зонам, где необходимо строительство дорог, – считает аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Управление, ответственное за дорожную отрасль, должно иметь специальный план, карту по обеспечению области качественными дорогами. Необходимо регулярно проводить мониторинг качества работ, а в отношении подрядчиков, допустивших брак, принимать меры в рамках закона.

Очень часто люди жалуются руководству области на состояние дорог, просят ускорить ремонт или построить необходимые объекты транспортной инфраструктуры. Подобные проблемы находят свое решение. Так, в ходе встречи в Байдибекском районе жители просили отремонтировать дорогу областного значения, проходящую через населенный пункт Танатар. Управление дорог оперативно отреагировало на критику селян, и в июне 2023 года асфальтовое покрытие здесь привели в порядок.

По сигналу жителей проведен капитальный ремонт аварийного моста вдоль дороги областного значения в Мактааральском районе.

На текущий год запланировано проведение среднего ремонта водопропускных труб вдоль дороги областного значения в Сарыагашском районе, монтаж освещения вдоль дороги областного значения в Сайрамском райо­не, о чем также просили местные жители. По все проектам уже объявлен конкурс государственных закупок.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Куатжана Жуматаева, в области реализованы важные дорожные проекты, имеющие большое экономическое и социальное значение для развития региона.

Один из них – реконструкция 52,7 км дороги (из 64,1 км) по маршруту Туркестан – Шаульдер. Также проведена реконструкция 26 км дороги, соединяющей аэропорт Туркестана с городом Кентау.

Завершен средний ремонт и сдана в эксплуатацию дорога областного значения протяженностью 14,6 км, соединяющая Толебийский и Казыгуртский районы. Обновлено асфальтовое покрытие на трассе областного значения общей протяженностью 76 км, соединяющей областной центр с городом Туркестаном и ведущей к транспортному коридору Западная Европа – Западный Китай из населенных пунктов Шорнак, Майдантал.

Также проведен средний ремонт дорог протяженностью 32,7 км в направлении населенных пунк­тов Машат, Ынтымак, Азаттык, Шукырбулак, Майтобе Тюлькубасского района.

Завершен средний ремонт автодорог областного значения, соединяющих Жамбылскую и Туркестанскую области, населенные пункты Сузакского района с районным и областным центрами.

Есть дорожные проекты, работа над которым продолжается и завершится в текущем году. Это, например, дорога, начинающаяся от границы Шымкента и проходящая через населенные пункты Зертас, Каскасу, Диханколь и далее до зоны отдыха «Тау самалы». Идет ремонт дорог в селах Карнак, Ойке, Шоктас Сауранского района.

Продолжается средний ремонт дорог, соединяющих населенные пункты Жанабазар, Кокибел, Жигерген­ в Казыгуртском райо­не. С нетерпением местные жители ждут завершения работ на трассе, связывающей населенные пункты Кабланбек и Жибек Жолы в Сарыагашском­ районе.

В текущем году планируется отремонтировать 747,8 км автомобильных дорог и улиц населенных пунктов. На эти цели предусмотрено выделение средств из республиканского и областного бюджетов, а также по проекту «Ауыл – ел бесігі».

В период с 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 1 004 объекта, или 2 445,6 км дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов. В результате планируется довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%, тем самым выполнив установку Президента.

Повышение транспортно-логистического потенциала Туркестанской области зависит не только от строительства автомобильных дорог, но и железнодорожных путей сообщения.

– По заказу АО «НК «Қазақстан темір жолы» проектным учреждением ТОО «Транспроект-К» разработано технико-экономическое обоснование проекта «Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Узбекистан – государственная граница», – рассказывает Куатжан Жуматаев. – Реализация самого проекта началась в ноябре 2023 года. Железная дорога позволит снизить нагрузку на станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана.