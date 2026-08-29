Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»

Закон и Порядок

Нарушения касались правил перевозки детей, родительских обязанностей и продажи несовершеннолетним алкоголя и табака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается республиканская акция «Внимание — дети!», направленная на обеспечение безопасности несовершеннолетних, профилактику правонарушений и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, передает Kazpravda.kz.

В мероприятиях задействованы более семи тысяч сотрудников полиции, а также представители государственных органов, организаций образования и здравоохранения и волонтеры.

С начала акции выявлено свыше 16 тыс. административных правонарушений. Особое внимание уделяется случаям нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома и в развлекательных заведениях, нарушениям правил перевозки детей, неисполнению родителями обязанностей по воспитанию, а также продаже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

«В рамках профилактической работы выявлено 1 969 безнадзорных и беспризорных подростков. Проведено обследование дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений, по результатам которого внесено 2 290 предписаний об устранении выявленных нарушений», — сообщили в МВД.

В преддверии нового учебного года полицейские также обратились к водителям, родителям и школьникам. Водителей призвали быть особенно внимательными возле школ и пешеходных переходов, снижать скорость и соблюдать правила перевозки детей.

Родителям рекомендуют вместе с ребенком заранее пройти безопасный маршрут до школы, еще раз напомнить правила дорожного движения и самим показывать правильный пример.

Школьников призвали не отвлекаться на телефон на дороге и переходить проезжую часть только после того, как они убедились в безопасности.

В МВД подчеркнули, что безопасность детей является общей ответственностью, а главная задача взрослых — сделать все необходимое, чтобы каждый ребенок благополучно вернулся домой.

 
#дети #полиция #нарушения

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