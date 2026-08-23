Дорога больших возможностей

Автодороги,Хорошая новость
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Мактааральском районе завершен важный инфраструктурный проект: после осуществления среднего ремонта введен в эксплуатацию 24-километ­ровый участок автомобильной дороги международного значения М-39 Ташкент – Термез. Автострада является одним из важных автомобильных маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном.

фото пресс-службы облакимата

Обновленная трасса, ширина которой составляет 20 м, приз­вана не только сделать поездки более комфортными, но и придать новый импульс транспорт­но-логистическому развитию приграничного района.

Для Мактааральского района, расположенного на одном из важных направлений казахстанско-узбекского сообщения, качественная автомобильная дорога имеет значение далеко за пределами обычного дорожного строительства. По трассе еже­дневно осуществляются грузовые и пассажирские перевозки, связывающие населенные пункты двух респуб­лик. По­этому состояние этого отрезка автострады самым непосредственным образом влияет на скорость движения транспорта, безопасность участников дорожного движения и эффективность приграничной торговли.

Стоимость завершенных работ составила около трех миллиардов тенге. В ходе ремонта внимание уделялось не только восстановлению дорожного полотна. На трассе обновлена необходимая инфраструктура, призванная повысить уровень безопасности.

Вдоль дороги установлены остановочные павильоны, современные дорожные знаки, сис­темы освещения и барьерные ограждения. Таким образом, обновленный участок отвечает не только требованиям пропускной способности, но и современным стандартам безопасности для водителей и пассажиров.

Особенность проекта состоит и в том, что ремонт проводился на дороге первой категории, имею­щей международное значение. Еще на стадии выполнения работ представители «КазАвтоЖола» подчеркивали необходимость соблюдения повышенных требований к качеству покрытия, безопасности и обустройству автострады.

Сегодня результат этой работы уже можно оценивать не в километрах уложенного асфальта, а в практических возможностях, которые получает район. История этого направления движения показывает его стратегическую роль. Еще в июле 2017 года в районе были открыты автомобильная дорога международного значения и пункт пропуска «Сырдарья». С тех пор значение этого маршрута для приграничного сообщения только возросло.

Ожидается, что модернизация дорожного подхода позволит увеличить пропускные возможности пограничных пунктов «Целинный» и «Сырдарья», а также расширить возможности для грузовых и пассажирских перевозок.

Мактааральский район традиционно обладает значительным аграрным потенциалом, поэтому улучшение транспорт­ной доступности создает дополнительные возможности для вывоза сельскохозяйственной продукции, развития торговли и расширения деловых связей с соседним Узбекистаном.

Именно в этом заключается более широкий эффект завершенного ремонта, ведь новая дорога должна работать не только как объект транспортной инфраструктуры, но и как связующее звено между производителями, рынками и потребителями.

#ремонт #Ташкент #автодороги #автострада #Термез #М-39

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