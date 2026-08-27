Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей

Пресс-служба Президента сообщила о кадровых перестановках по указу Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, Указом Главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония.

Распоряжением Президента Ахмедиев Дархан Мейрамулы освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

Другим распоряжением Касым-Жомарта Токаева Алтай Абай освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Следующим распоряжением Главы государства Адаев Ербол Даненович освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.