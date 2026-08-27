Уборка раньше срока

При этом в сельхозуправлении отмечают, что из-за аномальной жары, вероятно, возникнут вопросы по натуре пшеницы, но в целом ожидается, что нынешний хлеб будет не ниже третьего класса. Однако рекордный урожай, как в прошлом году, собрать не удастся. «Из-за аномально высоких температур, которые держались на протяжении длительного периода и в июле, и в августе, растения испытывали стресс, и это стало лимитирующим фактором», – отметил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.