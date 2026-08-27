Уборка раньше срока
Валентина Мелехова, Костанайская область
Ранняя весна и аномально жаркое лето заставили костанайских аграриев вывести комбайны в поля намного раньше привычного срока. Этим объясняется интенсивный ход нынешней жатвы. На сегодняшний день убрано порядка 30% хлебов, в то время как годом ранее к этой дате было обмолочено около 10%. Осадков в весенне-летний период в регионе выпало на 18% выше нормы, и это положительно сказалось на посевах: 66,2% зерновых оцениваются как хорошие, 33,8% – как удовлетворительные.