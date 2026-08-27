Уборка раньше срока

Сельское хозяйство
Валентина Мелехова, Костанайская область

Ранняя весна и аномально жаркое лето заставили костанайских аграриев вывес­ти комбайны в поля намного раньше привычного срока. Этим объяс­няется интенсивный ход нынешней жатвы. На сегодняшний день убрано порядка 30% хлебов, в то время как годом ранее к этой дате было обмолочено около 10%. Осадков в весенне-летний период в регионе выпало на 18% выше нормы, и это положительно сказалось на посевах: 66,2% зерновых оцениваются как хорошие, 33,8% – как удовлетворительные.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом в сельхозуправлении отмечают, что из-за аномальной жары, вероятно, возникнут вопросы по натуре пшеницы, но в целом ожидается, что нынешний хлеб будет не ниже третьего класса. Однако рекордный урожай, как в прошлом году, собрать не удастся. «Из-за аномально высоких температур, которые держались на протяжении длительного периода и в июле, и в августе, растения испытывали стресс, и это стало лимитирующим фактором», – отметил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

#Костанай #сельское хозяйство #урожай #жатва #зерновые

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