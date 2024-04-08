Актуальность научного наследия академика Каныша Сатпаева

Быть всегда первым

Среди них выделяются лидеры, которые занимают особое место в иерархии общественного признания. Для казахстанцев такой уникальной личностью является Каныш Имантаевич Сатпаев – ученый, академик, патриот и основоположник современной казах­станской науки. На долю этого необыкновенно одаренного человека, обладающего энциклопедическими знаниями, выпала особая миссия – встать у истоков казахстанской науки.

Быть всегда первым – заложено в природе академика Сатпаева. Среди казахов Каныш Имантае­вич стал первым профессиональным инженером-гео­логом, первым доктором наук, первым академиком Академии наук СССР, основателем и первым президентом Академии наук КазССР, первым лауреатом Государственной и Ленинской премий СССР в области науки.

Ежегодно, 12 апреля, в день рож­дения Каныша Имантаевича, в Казахстане отмечается День нау­ки. Учреждена премия имени К. И. Сатпаева за выдаю­щиеся достижения в области естественных наук. Гордое имя Сатпаева увековечено в названиях города, университета, горно-металлургического комбината, мемориального музея, институтов, школ, улиц. В его честь воздвигнуты памятники во многих городах страны.

Научное наследие академика Каныша Сатпаева включает около 800 публикаций. Под его редакцией издано более 30 сборников научных трудов АН Казахской ССР.

Каныш Имантаевич внес не­оценимый вклад не только в открытие крупнейших месторож­дений полезных ископаемых нашей страны, но и в создание производственной базы для их добычи и переработки, которая превратила Казахстан в один из крупнейших промышленных регионов Советского Союза. Под его руководством впервые составлена карта полезных ископаемых Казахстана, не имевшая аналога в мировой геологической практике.

Велика роль К. И. Сатпаева в разведке и разработке железно-марганцевых руд на Жезказганском месторождении, продукция которого сыграла ключевую роль в развитии сталелитейной промышленности СССР в годы Великой Отечест­венной войны. Дальновидность ученого проявилась и в его смелом научном прогнозе о богатстве Атырауского и Мангистауского месторождений. В последую­щем их освоение показало, насколько он был точен в своем прогнозе.

Каныш Имантаевич полностью раскрыл свой талант ученого и организатора науки в 1941 году, когда возглавил Казахский филиал Академии наук СССР. За удивительно короткий срок, совпавший с тяжелыми годами войны, он превратил скромную и фактически незаметную в советской науке организацию в учреждение нового типа, ставшую реальным «научным штабом» всей республики. Он писал: «Сила академии в том, что она составляет фокус, в котором скрещиваются все науки, что она в целом представляет все отрасли науки. Только наука, органичес­ки связанная с производством, помогающая производству и направляющая его на высокие технологические ступени, которая при этом сама получает зарядку и направление от производства, является подлинно передовой наукой».

Каныш Имантаевич выступал инициатором и организатором создания научно-исследовательских институтов, их филиалов и отделений на крупнейших предприятиях республики, проводил выездные научные сессии в регио­нах. Именно в таком сплаве всех направлений науки и практики он видел условия для мощного экономического рывка.

Особое внимание К. И. Сатпаев уделял опережающему развитию фундаментальных научных исследований, служащих незаменимой основой для решения прикладных задач. При нем открылись многие профильные научные организации. В знак признания выдающихся достижений Каныша Сатпаева он был избран членом президиу­ма Академии наук СССР.

Интересы академика Сатпаева были разносторонними. Он стал инициатором многих стратегически важных направлений развития экономики Казахской ССР. В качестве примера можно привести его программу по обводнению Центрального Казахстана. Он обосновал и активно способствовал продвижению проекта канала Иртыш – Караганда. Проявив настойчивость и принципиальность, добился начала его строительства. И этот канал заслуженно носит его имя.

В основе феномена Каныша Сатпаева лежали не только глубокие знания во многих направлениях науки, но и высочайший интерес к истории и культуре казахского народа. Он внимательно изучал фольклор, увлеченно беседовал со старожилами, записывал с их слов сказания, легенды, предания, объясняющие происхождение ряда топонимов.

Именно он впервые изучил арабские надписи на камне на склоне сопки Алтыншокы в горах Улытау, доказал, что они сделаны по приказу Тимура и содержат информацию о его походе в казахские степи против хана Золотой Орды Токтамыса, что стало настоящим открытием для мировой науки.

Внимательно рассмотрев различные варианты народного эпоса «Ер Едыге», К. И. Сатпаев подготовил новую редакцию его текста, что стало значительным вкладом в изучение средневековой истории Казахстана. Он также первым оценил значение романа Ауэзова «Путь Абая», передал 25 народных песен собирателю Александру Затаевичу, оставил множество работ о теат­ре, искусстве, культуре и воспитании молодежи.

Сегодня важно не просто помнить имя великого сына казахской земли, но и постигать наследие, которое академик К. И. Сатпаев оставил будущим поколениям, следовать заложенным им принципам развития науки, экономики и повышения качества жизни казахстанцев.

Анализируя историю становления и развития советской и, в частности, казахстанской науки, невольно задаешься вопросом: за счет чего наука за относительно короткий срок смогла достичь величайших результатов и стала движущей силой экономического роста молодого государства?

Ответом на вопрос является правильная государственная политика того времени, когда во главу ставилось опережающее развитие науки. Выделение ресурсов для науки было общегосударственным приоритетом и никогда не вызывало сомнений. Объемы финансирования науки в середине 1970-х годов составили почти 3% от валового национального продукта страны, что в 20 раз больше, чем сейчас. На всех уровнях проводилась работа по поиску и продвижению талантов, благодаря чему бум подъема нау­ки охватил все общество.

В результате повсеместно открывались профильные НИИ, а их материально-техническое оснащение находилось на особом контроле государства. Приоритеты фундаментальных исследований определялись исходя из стратегических задач, стоящих перед страной, а прикладных исследований – из текущих и прогнозных потребностей экономики и общества. В науку привлекались лучшие умы, креа­тивные таланты: писатель и литературовед Мухтар Ауэзов, композитор Ахмет Жубанов, химик Абикен Бектуров, первая среди казашек женщина-академик, физиолог Найля Базанова, ученый археолог и этнограф Алькей Маргулан, энергетик Шафик Чокин и многие другие.

Историческая миссия

К сожалению, этот исторический опыт не был учтен после обретения Казах­станом независимости. Не выдержав сложности переходного периода, в экономике был взят курс на достижение легких и быстрых побед, забыта простая истина: в науке выдающиеся результаты достигаются только за счет неус­танного и кропотливого труда. Доходило до того, что отдельные реформаторы предлагали не тратить средства на развитие отечественной науки, а сделать ставку на импорт зарубежных технологий и отказаться от поддержки наукоемких производств. Очевидно, что такая политика неминуемо превратила бы нас в зависимый от других стран «сырьевой придаток».

В духе этих веяний была нивелирована роль Национальной академии наук, развернута бездумная кампания по оптимизации профильных научных организаций.

В результате очень сильно ослаб­ла основа науки – фундаментальные исследования. Без учета особенностей исследовательской деятельности процедуру размещения госзаказа на научные исследования и обновление инфраструктуры научных организаций урегулировали нормативами закона о госзакупках. Это привело к подрыву базы фундаментальных и стратегических научных исследований, процветанию бюрократической волокиты в системе материально-технического оснащения научных организаций, из-за чего ученые остались с морально устаревшим и физически изношенным лабораторным оборудованием.

Особенно болезненным было резкое сокращение финансирования науки до 0,13% от ВВП. Для сравнения: в странах с развитой экономикой затраты на науку в ВВП составляют: в Израиле – 4,9%, Корее – 4,6%, Тайване – 3,5%, Швеции – 3,4%, Японии – 3,2%, США – 3,1%, Китае – 2,2%. В результате среднемесячная зарплата ученого оказалась в 1,5 раза ниже, чем у рядового госслужащего. А ведь в сатпаевские времена зарплата директора института первой категории в 12 раз превышала средний заработок по экономике, а старшего научного сотрудника – кандидата наук со стажем – в семь раз.

В настоящее время перед отечественной наукой поставлены большие задачи, вытекающие из необходимости ускорения экономического роста и адекватного ответа на возникающие перед обществом вызовы. По сути, нам выпала историческая миссия – возродить отечественную науку в духе современных требований, наверстав то, что было упущено за три десятилетия независимости.

Именно поэтому как никогда важно использовать бесценное наследие, оставленное академиком К. И. Сатпаевым, в сочетании с передовыми моделями науки развитых стран, на основе адаптации их преимуществ и достижений к нашим реалиям.

Прежде всего предстоит коренным образом переломить сложившиеся взгляды на роль науки в обществе. Наука не должна восприниматься как обуза («черная дыра», поглощающая ресурсы, но не приносящая ничего взамен), а должна стать реальным полезным для экономики и общества ресурсом.

Об этом постоянно говорит Глава государства Касым-Жомарт Токаев. При его содействии в Казахстане началась беспрецедентная финансовая поддержка отечественной науки. Но чтобы от этой помощи был ощутимый результат, наука должна окончательно и бесповоротно войти в число государственных приоритетов во всех отраслях и на всех уровнях разработки и принятия решений.

Во-первых, финансирование науки должно вырасти как минимум до 1% от ВВП страны. В современном мире это тот порог, который позволит идти в ногу хотя бы со странами среднего уровня технологического развития, сохранять способность понимать и адаптировать передовые мировые инновации.

Во-вторых, должна кардинально поменяться вся научная среда. Распределение финансирования должно быть неразрывно связано с государственными приоритетами и проблемами бизнеса и общества. Важно, чтобы к управлению научными коллективами пришли те, кто отобран исключительно на основе принципов меритократии и получил признание общественности в силу своих профессиональных способностей, компетенций и деловых качеств.

В-третьих, нужна четкая стратегия развития именно науки, с реалистичными и прагматичными результатами, отражающими практическое влияние научных исследований на подъем экономики. Приоритетные направления научных исследований должны базироваться на потребностях государства, как это видел и реализовал на практике академик К. И. Сатпаев, а не на возможностях ученых, как это происходит сейчас. Текущая концепция развития высшего образования и науки не может выполнить эту задачу в полной мере.

В-четвертых, особую роль в реформировании отечественной науки должны играть сами ученые, особенно те, кто в силу своих достижений служит «моделью» современного казахстанского исследователя. К счастью, такие ученые в Казахстане есть, и для объединения их потенциа­ла было принято решение о повышении статуса Национальной академии наук.

Академия – это не еще один госорган в сфере науки и не очередная административная надстройка над учеными. Академия – это сплав ученых, открытая площадка, где консолидация всех научных ресурсов Казахстана направлена на максимально эффективное развитие экономики и общества в целом. Ценности Академии наук, заложенные академиком К. И. Сатпаевым, включая ориен­тацию на решение актуальных проблем экономики, интеграцию в мировую научную систему, сегодня формируют новую миссию НАН при Президенте РК.

В-пятых, междисциплинарность должна перестать быть модным словом, значение которого не все понимают, и превратиться в реальный механизм стратегических научных исследований. И здесь мы тоже следуем опыту Каныша Имантаевича, который благодаря широте своих знаний решал крупные научно-практические проблемы, объединяя различные научные направления. Академия видит свою роль в инициировании научных мегапроектов, направленных на решение ключевых социально-экономических задач. Такие мегапроекты будут объединять ресурсы науки, государства и бизнеса, позволяя известным состоявшимся ученым работать бок о бок с талантливой молодежью.

К этой работе академия уже приступила: разрабатываются пять стратегически важных, интегрированных научно-техничес­ких программ. Например, под руководством вице-президента академии, известного ученого-биотехнолога Доса Сарбасова готовится проект по развитию в Казахстане современной биотехнологии в сельском хозяйстве, что позволит сделать серьезный прорыв в повышении урожайности сельскохозяйственных культур.

И еще один важный вопрос – развитие региональной науки. Не случайно академик Сатпаев в свое время стремился нес­ти науку на места, считая это кратчайшим путем к высокой эффективности и результативности не только исследовательской деятельности, но и внедрения ее достижений в производство. Именно благодаря такому подходу тогда и был совершен рывок в экономике Казахской ССР.

В чем секрет успеха технологически развитых стран? Например, почти в каждом штате США имеется крупный исследовательский университет, который является инновационным центром, «мозговым хабом» для развития экономики региона. Данная работа координируется губернатором штата. А у нас совершенно другая ситуация. Ученые не знают региональных проблем, а регионы не знают возможностей ученых. Во многих акиматах нет даже ответственных за взаимодействие с научными организациями.

На недавнем заседании Национального курултая в Атырау НАН была представлена новая инициатива «Наука в регионе для региона».

На первом этапе предлагается создать на местах региональные советы по науке и инновациям под руководством местных исполнительных органов в составе заместителя акима области, ученых региональных научных организаций и представителей бизнес-структур. Они должны изучать региональные проблемы научного обеспечения производства, оценивать инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, обеспечивать функ­ционирование на местах цент­ров распространения знаний и подпитывать информативными материалами головные научные организации, Национальную академию наук для определения приоритетов исследований и разработки путей решения проблем с учетом местных особенностей.

Только так можно сфокусировать имеющиеся научные силы республики на точечном решении конкретных задач каждого региона. Показатели работы по развитию науки в регионе необходимо будет включить в рейтинг оценки деятельности акимов областей. В свою очередь академия будет всесторонне поддерживать региональные университеты и НИИ, при необходимости привлекая действительных членов НАН РК и зарубежных партнеров.

И еще об одной проблеме, которая требует своего неотложного решения. Сейчас средний возраст научных работников с ученой степенью составляет 57 лет, 15% сотрудников достигли пенсионного возраста. Поэтому задачу омоложения научных кадров за счет привлечения талантливой молодежи академия поставила в число своих приоритетов.

Впервые за годы независимости при Национальной академии наук создан Совет молодых ученых. Подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты по статусу молодых ученых и их государственной поддержке. Планируется учредить премии молодым ученым, с участием НПП «Атамекен» создать специальный фонд материальной поддержки молодых ученых Казахстана.

Резюмируя сказанное, повторю, что залогом успеха текущих реформ по развитию казах­станской науки является опора на достижения тех, кто способствовал ее становлению. Имя Каныша Имантаевича Сатпаева, несомненно, служит путеводной звездой в этой работе. Его уникальные труды, великие научные достижения являются бесценным наследием, а беззаветное служение науке, неус­танное стремление к новому, поразительная настойчивость и колоссальное чувство ответственности – ярким примером для подражания нынешним и будущим поколениям ученых. Использовать их во благо процветания Казахстана – наша святая обязанность.