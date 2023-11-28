Биомассу – в массы! Свежий выпуск 28 ноября 2023 г. 5:00 302 Андрей Кратенко Две компании в Северо-Казахстанской области получили гранты на производство топливных брикетов из биомассы. Фото: atameken.kz ТОО «Asia Wood’s» и КХ «Жакупов» планируют выпускать топливные брикеты из отходов сельского хозяйства и деревообработки. Поддержку они получили в рамках Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане. Ежегодно в стране расходуется около 11,3 млн тонн угля. Использование твердого топлива приводит к выбросам парниковых газов и сажи. Переход же на топливные брикеты позволит значительно снизить вредные выбросы. Использование сельскохозяйственных отходов – выгодная альтернативная технология для теплоснабжения. Биомасса при сгорании не выделяет вредных веществ, почти не дымит. Процент зольности в сравнении с углем значительно ниже. С учетом запаса соломы и развития деревообработки Казахстан располагает большой сырьевой базой для подобного производства. Готовую продукцию предприниматели намерены раздавать малоимущим гражданам. #СКО #бизнес #топливо #гранты #биомасса