Биомассу – в массы!

ТОО «Asia Wood’s» и КХ «Жакупов» планируют выпускать топливные брикеты из отходов сельского хозяйства и деревообработки. Поддержку они получили в рамках Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане.

Ежегодно в стране расходуется около 11,3 млн тонн угля. Использование твердого топлива приводит к выбросам парниковых газов и сажи. Переход же на топливные брикеты позволит значительно снизить вредные выбросы. Использование сельскохозяйственных отходов – выгодная альтернативная технология для теплоснабжения. Биомасса при сгорании не выделяет вредных веществ, почти не дымит. Процент зольности в сравнении с углем значительно ниже.

С учетом запаса соломы и развития деревообработки Казахстан располагает большой сырьевой базой для подобного производства. Готовую продукцию предприниматели намерены раздавать малоимущим гражданам.