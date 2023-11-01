Бизнес без барьеров

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Юлия Пулина

В этом году прокурорами области Улытау защищены права 742 субъектов бизнеса, необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности не допущено.

фото из архива "КП"

Кроме того, отчитался на встрече с представителями бизнес-сообщества, организованной РПП «Атамекен», первый заместитель прокурора области Асхат Примбетов, по итогам проверок к ответственности привлечены 12 должностных лиц, взыскано 63,7 млн тенге.

Так, по итогам аналитических проверок были выявлены факты необоснованного вынесения уполномоченными органами актов о взыскании задолженностей в отношении 428 бизнесменов. Сейчас приказы отменены. Удовлетворены и протесты по незаконному привлечению к административной ответственности 16 предпринимателей за нарушение законодательства о медицинском страховании. Также защищены права 18 арендаторов школьных столовых по снижению арендной платы.

Благодаря совместной работе с палатой предпринимателей прокуратуре удалось решить и другие проблемные вопросы. В прошлом году, например, было прекращено уголовное дело о принятии мер в отношении обслуживающей коммунальной компании (ТОО), отметил Асхат Примбетов. Как оказалось, в деле отсутствовали прошедшие через стадию обжалования акты проверки, ревизии, аудита и т. д. Договор между жильцами и ТОО никем не обжалован и не признан судом недействительным.

Не остались один на один с пробле­мой и предприниматели, поставлявшие услуги и товары согласно заключенным договорам по лотам в госзакупках. Заказчики уклонялись от оплаты выполненных услуг и поставленных товаров, но виновные лица понесли наказание.

Принимаются меры и по устранению административных барьеров, на особом контроле – инвестиционные проекты.

В текущем году были защищены права предпринимателей, реализую­щих инвестпроект по строительству кирпичного завода и ветряной станции. Строительство кирпичного завода задерживалось, так как уполномоченный орган, не имея на то законных полномочий, затягивал согласование плана работ по добыче кирпичных глин, не относящихся к опасным видам работ. Стоит отметить, что завод уже приступил к работе в сентябре.

Что касается строительства вет­ряной станции, то здесь уполномоченный орган незаконно блокировал банковские счета инвестора, парализуя финансовую деятельность предприятия. На сегодняшний день решена и эта проблема. В 2024 году начнется строительство завода по производству оборудования для ветряной станции, а затем и самой станции. В обоих случаях внесены акты реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных лиц.

#бизнес #защита #предприниматели #прокуроры

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