Бизнес поддерживает строительство АЭС

Страна стоит перед важным выбором, который сыграет решающую роль в долго­срочной перспективе и определит вектор дальнейшего экономического, политического, социального развития государства.

В преддверии референдума относительно строительства АЭС в разных городах прошли общественные слушания. Эксперты бурно обсуждают эту тему, высказывают различные мнения. Большинство из них осознает, что Казахстану необходимы новые генерирующие мощности, работающие на мирном атоме.

Национальная палата не осталась в стороне от судьбоносного решения, которое определит будущее нашей страны. Мы опираемся на мировую практику, доводы ученых и специалистов. Как вы знаете, эксперты «Атамекен» выступают на разных площадках, доказывая свою позицию. Национальная палата всецело поддерживает инициативу Правительства. Мы твердо убеждены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию отечественного бизнеса.

Коротко остановлюсь на нескольких важных аспектах. Во-первых, АЭС – фундаментальный, базовый источник, который обеспечит стабильное и предсказуемое энергоснабжение, что является ключевым фактором для развития бизнеса. Надежность энергоснабжения позволяет компаниям планировать свою деятельность с меньшими рисками, а это особенно важно для энергоемких отраслей, таких как горно-металлургический комплекс, машиностроение, обрабатывающая промышленность и строительство.

Для успешного достижения углеродной нейтральности Казахстану необходимо диверсифицировать все наши несырьевые отрасли. Развитие атомной энергетики также позволит снизить карбоновый налог на продажу экспортной продукции, что укрепит позиции республики.

Во-вторых, строительство и экс­плуатация АЭС потребуют внед­рения передовых технологий, инноваций, IT-решений, что стимулирует все смежные отрасли.

В течение двух лет наши специалисты выезжали в разные регионы, в том числе в Турцию, где изучили опыт того, как малый, средний и крупный бизнес получает эффект от работы с новыми технологиями, локализует определенные технологии, увеличивает свое национальное содержание – и это очень важно.

Третий не менее важный аспект – создание высококвалифицированных рабочих мест. Это также образовательный вопрос. Настрой на высокие технологии, безусловно, даст толчок развитию малого, среднего и крупного бизнеса, развитию определенных технологий.

В целом мы поддерживаем решение о строительстве в стране АЭС и убеждены: это даст серьезный мультипликативный эффект развитию нашей экономики.