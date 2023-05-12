Бизнес в новом расширении

Это только часть от планируемого объема финансовых средств инвесторов, привлечь которые рассчитывают в городском акимате. Предполагается, что до конца года сумма капитальных вложений достигнет 721,7 млрд тенге, что почти на треть больше в сравнении с прошлым годом. Подобные расчеты основаны на развитии в Шымкенте реального сектора экономики.

Нынче в мегаполисе завершится строительство Индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарық». На территории площадью в 133 га ведется строительство систем инженерной инфраструктуры. Для инвесторов, желающих заняться выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, за счет бюджета прокладывают дороги, системы водо- и электроснабжения. А значит, бизнесу не придется тратить время и деньги на оснащение производств инженерными коммуникациями.

Также в городе создается отдельная индустриальная зона Standard, под которую отведена промышленная площадка бывшего свинцового завода. Площадь промзоны составляет свыше 100 118 гектаров. К территории подведена необходимая инфраструктура. Расчеты показывают, что работу здесь могут получить более двух тысяч горожан.

Местные власти планируют в Индустриальной зоне Standard запустить программу для начинающих бизнесменов. Им для создания производств предлагаются уже готовые цеха. Достаточно приобрести и установить в них оборудование, чтобы начать работу по выпуску продукции.

Кроме того, в Шымкенте ведутся работы по расширению специальной экономической зоны (СЭЗ) «Оңтүстік» до 175 га, а также торгово-логистического центра до 136 га.