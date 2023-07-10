Бизнесу везде у нас дорога

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Диана Калдыбек

Более девяти тысяч предпринимателей Жетысу получили различную помощь от Антикора в рамках проекта «Бизнеске жол».

фото Региональной службы коммуникаций области Жетысу

Нарушения прав были выявлены в сфере образования, налогообложения, государственных закупок и других. О результатах проводимой работы подробно рассказал руководитель Антикоррупционной службы по области Жетысу Максат Жебегенов на площадке Региональной службы коммуникаций.

С начала года, в рамках выполнения поручений Главы государства по защите бизнеса, в регионе проводится комплекс­ная работа, позволяющая выявлять и пресекать системные нарушения прав предпринимателей. Так, 125 объектов были исключены из списка налогоплательщиков за наружную рекламу, оплата за которую на самом деле не предусмотрена. Еще 46 субъектов бизнеса избавили от необоснованных налогов за негативное воздействие на окружающую среду. У 28 предпринимателей после вмешательства Антикора были сняты обременения с имущества и блокировки со счетов.

Как показал анализ Антикоррупционной службы региона, давление на бизнес оказывается и путем незаконного контроля их деятельности. К примеру, отделы образований районов и городов при заключении договоров по услугам дошкольного воспитания и обучения предусмотрели пункт, дающий право на проведение проверок. Аналогичное нарушение выявлено и в договорах на аренду столовых областного управления финансов. После вмешательства антикоррупционного ведомства данные пункты были исключены и тем самым защищены права 265 предпринимателей.

В рамках проекта «Бизнеске жол» также был проведен мониторинг запланированных в первом полугодии проверок. В результате 56 предпринимателей из этого списка исключили. Кроме того, Антикором выявлено, что в договоры с субъектами бизнеса на электроснабжение не были внесены поправки, принятые министром энергетики в 2020 году, которые исключают начисление пени в случае неуплаты за электроэнергию, а также увеличивают срок уведомления потребителя по прекращению ее подачи с 3 до 5 дней. По рекомендации антикоррупционного ведомства были перезаключены договоры с 6 933 предпринимателями.

Подобная работа будет продолжена, отметил руководитель Антикоррупционной службы по области Жетысу, призвав представителей бизнеса к активному взаимодействию для оперативного решения всех возникающих проблем.

#Жетысу #бизнес #Антикор #Бизнеске жол

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