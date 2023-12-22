Большой ремонт

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Ксения Черника

Специальной экономической зоне (СЭЗ) «Онтустик» из бюджета Шымкента на реконструкцию коммунальных сетей выделят 120 млн тенге.

фото из архива "КП"

О том, что тепло- и электросети, водопровод и канализация у СЭЗ давно требуют ремонта, иначе могут произойти аварийные отключения тепла и света, шымкентские предприниматели заявили в ходе встречи в акимате, посвященной обсуждению проблем местного бизнес-сообщества. Присутствующие на мероприятии представители прокуратуры взяли эту жалобу на заметку.

Проанализировав состояние инженерной инфраструктуры в СЭЗ, являющейся дочерней организацией СПК «Шымкент», в надзорном органе установили: несмотря на то, что, согласно Указу Президента, «Онтус­тик» была учреждена 6 июля 2005 года, за минувшие 18 лет ей ни разу не выделяли средств на ремонт сетей.

Сейчас на площадке СЭЗ работают 35 крупных и средних предприятий, еще два десятка находятся в стадии ввода в эксплуатацию. Изучив ситуацию, Шымкентская городская прокуратура внесла представление в местный исполнительный орган с требованием безотлагательно принять исчерпывающие меры.

В акимате изыскали необходимую для ремонта сумму. Объявлен конкурс государственных закупок, в ходе которого будет определен подрядчик, который и займется ремонтом обветшавших коммуникаций.

#Шымкент #ремонт #бюджет #СЭЗ #Онтустик

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