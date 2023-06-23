Ботайцы у истоков евразийской моды

– Сандра Олсен изучала нарезной орнамент, нанесенный нашими далекими предками на путовые кости лошадей – первые и вторые фаланги, – говорит Куаныш Шакшаков, директор государственного музея-заповедника «Ботай». – Так она установила многие образы ботайской женской одежды.

Отпечатки волокон на древней керамике дали американской исследовательнице достаточно информации о технологии производства ткани. Затем костяные фигурки из фаланг сайги «указали» на выкройку и дизайн платьев, а изображения, найденные внутри жилищ, лошадиных фалангах, позволили понять ритуальное предназначение разных женских платьев.

– Исследовательница обработала 50 декорированных древними людьми фаланг лошадей, куланов и сайги. Все фаланги с узорами, кроме двух из Ботая, были проксимальными (первыми), а две ботайские – интермедиальными (срединными), – говорит Куаныш Шакшаков. – Сначала ботайцы фаланги отшлифовали, затем вырезали на них геометрические узоры. Часть линий, по утверждению Сандры Олсен, является выкройкой платьев, другие указывают на узор, нанесенный на одежду. Орнамент либо вплетали в ткань, либо вышивали, либо рисовали прямо на полотне.

По словам ученых, практика нанесения орнаментов на фаланги животных была распространена по всему древнему миру, но нигде она не была так развита и популярна, как у ботайцев. К примеру, в нашей стране орнаментированные фаланги лошадей, сходные с ботайскими, нашли на поселениях терсекской культуры меднокаменного века в Тургайской ложбине. Однако терсекские находки гораздо проще и малочисленнее. Кроме того, шестнадцать орнаментированных фаланг были обнаружены в жилище ботайского поселения Красный Яр, но они еще не изучены.

Изучив ботайские находки из камня, костей и глины, Сандра Олсен зафиксировала элементы одежды на так называемых каменных «утюжках» – предметах женской магической символики. Исходя из этого, она вместе с художниками-дизайнерами предложила варианты женской и мужской одежды. Как выяснилось, ботайцы шили платья из кожи, домо­тканых материалов, из крапивы, проса и других рас­тений. Материи выделывали на простейших приспособлениях – вертикальных ткацких станках. На раму, закрепленную на земле, подвешивали вертикальные нити, к которым внизу привязывали каменные диски. Утком проводились поперечные нити и закреп­лялись. Подобная технология первобытной эпохи уже реконструирована исследователями. Одежда выкраивалась и шилась двух типов: регланная и безрукавная (могла быть с пристегнутыми рукавами). Элементы костюма соединялись шнурками. Зимой одежду утепляли различными накидками и безрукавками из шкурок пушных зверей.

Скульптурка, найденная на Ботае, изображает человека, сидящего на коленях, с отклоненным назад корпусом. На фигуре четко просмат­ривается силуэт кожаных штанов. Отмеченные элементы одежды являются наиболее древними, лежащими у истоков евразийской моды.

А что же означают узоры на платьях ботайских женщин? По утверждению ученых, они символизируют основные силы природы, в том числе главное воп­лощение природы – саму женщину, а также заботы, лежащие на ее плечах. Языком символов об этом сообщают треугольники, ромбы, кресты, волнистые линии на женских платьях. Не будем забывать, время ботайской культуры – энеолит – совпало с переходом власти от женщин к мужчинам. Поэтому не лишним будет сказать и о свидетельствах борьбы двух мировоззрений той эпохи – мужского и женского – в ботайских поселениях. В обрядность врывается образ мужчины-коневода, хозяина табунов. Об этом молчаливо напоминает ученым искалеченная в противоборстве женской и мужской магии символическая атрибутика – «утюжки» и сосуды.