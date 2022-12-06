Чтоб быть богатыми завтра…

Редкие металлы и редкоземельные элементы в казахстанских недрах не так уж и редки, но большая их часть из-за отсутствия технологий по извлечению уходит в отвалы и «хвосты» металлургического производства.
Учтены государственным балансом
Казахстану, за отдельными исключениями, пока не удается наладить добычу и выпуск редкоземельных металлов (РЗМ) в объемах, способных обеспечить внутренние и экспортные потребности новых отраслей техники.
– Обладая довольно хорошими запасами редкоземельных элементов, мы по-прежнему находимся лишь на подступах к этому рынку, и шансов на быстрое продвижение вперед и завоевание серьезных позиций на нем пока нет. На сегодня в Казахстане производятся тантал, бериллий, ниобий, осмий, и мы здесь даже преуспели. Но не стоит забывать, что спектр редких металлов, которые можно добывать из наших руд, гораздо богаче, однако мы к ним все еще только присматриваемся, – говорит заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Ербол Закариянов.
Между тем конкурентное преимущество Казахстана на мировом рынке редких земель неоспоримо: страна имеет собственное сырье, успешный опыт работы отечественных предприятий, испытанные технологии и квалифицированные кадры.
Согласно Докладу горно-металлургического сектора Казахстана Wood Mackenzie Ltd, республика имеет хорошие перспективы для дальнейшего наращивания объемов добычи и производства не только меди, цинка, золота, но и никеля, кобальта, олова... Весьма перспективны бериллий, вольфрам, скандий, молибден и другие. Их разработка имеет коммерческое и промышленное значение.
В стране есть несколько месторождений, содержащих до 40 видов редких и редкоземельных металлов. К примеру, Карагайлыактас, Жанет, Кундыбай, Ахметкино, Ново-Ахмировское. Казахстан располагает сырьевой базой вольфрама, молибдена и олова, образующих собственные месторождения. Есть запасы тантала, ниобия, редких земель, бериллия, ванадия, в основном встречающихся в составе комплексных месторождений.