Чтобы лес уберечь от пожаров

Более 1,5 млн гектаров составляет общая площадь государственного лесного фонда Жетысу. Из них на покрытые лесом угодья приходится почти 334 с половиной тысячи гектаров. Охрану, защиту, пользование и воспроизводство лесов госфонда осуществляют семь учреждений лесного хозяйства, территориально дислоцированных в девяти районах и городах области.

– В коммунальных госучреждениях лесного хозяйства работают 475 специа­листов и сотрудников, в том числе в лесной охране – 19 лесничих, 50 мастеров леса, 299 лесников, – приводит данные руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Ельдос Мырзабек. – Обеспеченность материально-технической базы лесхозов области достигает уровня, превышающего 80% от норматива. Так, в лесных хозяйствах имеется пожарная автомашина, 14 прицепных раздатчиков воды, 80 патрульных и 4 грузовых автомобиля, 18 колесных и 3 гусеничных трактора, 65 мотоциклов и другие необходимые средства для тушения пожара.

Самым актуальным вопросом остается пожарная безо­пасность: с 9 июня вступило в силу постановление акима области о запрете пребывания граждан на территории государственного лесного фонда, а также об ограничении права лесопользования в период высокой пожарной опасности. В целом, по данным управления, с начала года проведено свыше 300 рейдов, в ходе которых выявлено 17 случаев нарушений лесного законодательства.

Сейчас на фоне запрета на посещение лесов в окрестнос­тях лесхозов активно осуществляются профилактические мероприятия: ведется уход за минерализованными противопожарными полосами, практикуются встречи с населением региона, беседы и лекции. Особое внимание при этом уделяется крестьянским хозяйствам, территории которых граничат с лесным фондом.

По данным областного департамента по ЧС, с начала пожароопасного перио­да зафиксировано четыре факта возгорания сухой травы и кустарников на территории лесного хозяйства Алакольского района. Основными их причинами названы грозовые разряды и неосторожное обращение с огнем. Площадь поражения составила 1 257 гектаров, до населенных пунктов пожары не дошли, жертв и пострадавших нет.

В целом обстановка на сегодня остается стабильной, рассказали в ДЧС. Сейчас экстренные службы проводят профилактические мероприятия и пожарно-тактические учения, а в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения ГПС, создано 157 добровольных противопожарных формирований. Кроме того, два раза в сутки осуществляется космический мониторинг территории области.

Однако, как подчеркивают специалисты, трагические события в области Абай стали поводом для принятия более масштабных мер. Руководством региона создана специальная рабочая группа по изучению ситуации с техническим обеспечением и противопожарной готовностью лесхозов, национальных парков, пожарных подразделений.

По результатам анализа будет рассмотрен вопрос о выделении из местного бюджета денежных средств на приобретение недостающей противопожарной техники и оборудования. К слову, об этом глава области Бейбит Исабаев ранее говорил и на состоявшемся недавно брифинге с участием журналистов со всего Казах­стана. Глава региона назвал недостаточной проводимую на сегодня работу по укреп­лению противопожарной материально-технической базы лесхозов.