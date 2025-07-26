На личном примере

Бизнес играет важную роль в развитии экономики. Поэтому в Казахстане стремятся к созданию максимально комфортных условий для предпринимателей. В частности, государство оказы­вает им поддержку в виде финансовых вливаний в строительство инфраструктуры и выделения так называемых длинных денег под низкие проценты. Это позволяет уже действующим компаниям идти в ногу со временем, оснащая предприятия по последнему слову техники, а также открывать совершенно новые, уникальные производства.

Благодаря мерам господдерж­ки в Костанайской области заработала единственная в своем роде в Северном Казахстане ферма по разведению осетровых видов рыб.

– К реализации проекта мы приступили в 2023 году. Для этого взяли в банке заем на 100 миллио­нов тенге по субсидированной ставке 7 процентов годовых, а также воспользовались гарантией фонда «Даму», которая составила 85 процентов от суммы кредита. На заемные средства приобрели посадочный материал, корма, оборудование, необходимое для выращивания рыбы. Кроме того, за счет областного бюджета ферма была обеспечена электроснабжением: нам поменяли провода и установили электроподстанцию, все это обошлось государству в 90 миллионов тенге. В прошлом году успешно ввели объект в эксплуатацию. Без гос­поддержки не смогли бы этого сделать, – утверждает директор ТОО «Костанайский осетр»

Валентин Ищенко.

Сегодня рыбоводческое хозяйство занимает площадь 1 100 кв. м. Здесь расположены 16 бассейнов и цех по переработке продукции. Производственная мощность фермы составляет 20 тонн рыбы в год.

Кроме того, в конце минувшего года на базе компании был открыт специализированный магазин, торгующий рыбной продукцией, большая часть которой производится здесь же, в цехах. Это полуфабрикаты, консервы, пироги... Продается также свежая, соленая, копченая и замороженная рыба.

Нынче предприятие выйдет на полную мощность и будет закрывать до 50% потребности региона в рыбной продукции.

Дальнейшие планы развития фермы еще более амбициозны. В ближайшей перспективе намечено строительство репродуктора для получения рыбопосадочного материала. То есть здесь будут выращивать сигалеток карпа, амура, форели и других видов для зарыбления водоемов Костанайской области.

Среди тех, кто также с помощью мер господдержки смог осуществить проект и построить успешный бизнес, – врач-стоматолог Зайра Досанова. Ее путь в качестве индивидуального предпринимателя начался в 2019-м, когда она прошла обучение по программе «Бастау бизнес», арендовала помещение под будущую стоматологию и воспользовалась кредитом по программе «Енбек» под 6% годовых. 4,5 млн тенге бизнесвумен потратила на закуп оборудования.

Затем с 2023 по 2025 год она получила большую финансовую поддержку со стороны государства в сумме 100 млн тенге, что позволило приобрести уже собственное помещение и адаптировать его под стоматологию цифрового формата.

Что подразумевает цифровой формат? Это современное дорогостоящее оборудование. По словам Зайры Досановой, был приобретен новый 3D-аппарат, который на сегодняшний день является единственным не только в Костанае, но и вообще на территории Северного Казахстана.

Коллеги-стоматологи отправ­ляют в этот кабинет своих пациен­тов, для того чтобы уточнить диаг­ноз и определиться с выбором правильного лечения.

– Кроме того, за счет средств гос­поддержки закуплен современный наркозный аппарат, который только-только начали использовать для того, чтобы проводить большие вмешательства стоматологического характера для пациентов с аллергией или же имеющих противопоказания к применению местной анестезии. Кстати, сегодня лечение зубов под наркозом имеет­ большой спрос, – поделилась опытом Зайра Досанова.

Новые инструменты и механизмы финансирования

Сейчас государство через фонд «Даму» предлагает предпринимателям огромный выбор инструментов финансовой поддержки. В нынешнем году обновлены условия как субсидирования процентной ставки, так и гарантирования займов.

По первому направлению максимальная сумма кредита теперь составляет 200 млн тенге с конечной ставкой вознаграждения 12,3%, а для социальных предпринимателей – 11,3% годовых.

Для реализации второго направления созданы два гарантийных фонда с суммами проектов до семи миллиардов тенге для малого и среднего бизнеса, а также свыше семи миллиардов – для более крупных проектов.

– В текущем году стала действовать новая программа софинансирования совместно с банками второго уровня под названием «Өрлеу», которая позволяет предпринимателям воспользоваться кредитом по фиксированной ставке 12,6 процента годовых с максимальной суммой кредита до семи миллиардов в тенге. Такой поддержкой могут воспользоваться предприятия, занятые в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, услугами по проживанию и питанию, а также сельского хозяйства, – сообщил директор регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Костанайской области Медет Ерболұлы.

В целом меры господдержки пользуются большим спросом среди бизнес-сообщества Костанайской области. Только за прошлый год различными инструментами в рамках комплекс­ной программы развития предпринимательства было охвачено 986 бизнес-проектов. При этом почти половина из них приходится на областной центр. Среди районов и моногородов лидируют город Рудный и Костанайский район.

– За пять месяцев года мерами господдержки охвачено 111 проек­тов. Общий объем финансирования составляет 8,3 миллиарда тенге. Основная часть проектов, поддержанных указанными инструментами, осуществляется в отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере транспортных услуг, – отметил руководитель управления предпринимательства и инновационного развития акимата Костанайской области Назарбек Конкабаев.

Ко всем проектам, направленным на инвестиционные цели, по истечении двух финансовых лет с момента получения господдерж­ки применяются встречные обязательства. Бизнесмены должны не только осуществить проект, но и увеличить выпуск продукции, налоговые отчисления, а также количество рабочих мест (на 10%).

В Костанайской области по проек­там, одобренным в 2023 году, получателями субсидий и гарантий создано 728 новых рабочих мест, выпущено продукции на 1,5 трлн тенге, в бюджет выплачено 97,6 млрд тенге в виде налогов.

Региональный опыт

Уникален опыт Костанайской области по развитию бизнеса в отдаленных населенных пунк­тах и моногородах. К примеру, для усиления предпринимательского потенциала южных регионов в 2023 году была запущена программа регионального кредитования «Бизнес көмек» с весьма привлекательными условиями: всего под 1%.

И она оказалась крайне вос­требована. Выделенные 1,5 млрд тенге освоили полностью. Их потратили на реализацию 11 проек­тов в Джангельдинском районе и на 13 проектов – в Аркалыке и Амангельдинском районе. Большая часть кредитов оказалась направлена на развитие животноводства, профильную отрасль для юга Костанайской области.

Всего два с половиной года действия программы регионального финансирования привели к внушительным результатам: общее поголовье скота в южных районах выросло более чем на 7 тыс. голов, создано 80 новых рабочих мест. В Аркалыке открыты малые производства.

Интересен и опыт Житикаринского района, здесь вокруг градообразующего предприятия формируется пояс малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря тому, что ТОО «Комаровское горное предприятие» выделило двум начинающим бизнесменам 30 млн тенге в форме беспроцентного займа сроком на пять лет. Эти деньги пойдут на открытие швейного цеха и мини-производство полипропиленовых мешков и пакетов производительностью более 2 млн штук в год, а также на строительство теплицы для выращивания овощей.

При этом вся продукция будет использована на нужды ТОО «Комаровское горное предприятие». Примечательно, что по мере возврата средств они будут направлены на новые стартап-проекты.

– Это очень важная инициатива. В обязательном порядке должен создаваться пояс малого и среднего бизнеса, который обеспечивает население работой. Все, что сегодня импортируется, можно и нужно заменить местным производством. Необходимо внимательно изучить этот опыт и распространить его на другие крупные предприятия в Рудном, Житикаре, Костанае, – считает аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В целом надо отметить, что гос­поддержка имеет большое значение в развитии бизнеса.

В Костанайской области только за последний год количество предпринимателей выросло на 3,1% и составило 67 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Выпуск продукции увеличился на 9%. Тем не менее в регионе еще много незанятых рыночных ниш. Аналитика показывает, что, к примеру, мало предоставляется интеллектуальных услуг. В сельском хозяйстве нужно активнее внедрять «умные» технологии. Так что Костанайской области еще есть куда расти и к чему стремиться.