Для развития среднего бизнеса

Один из вопросов, который Глава государства обстоятельно разложил по полочкам, касается темы налогообложения.

В рамках перезагрузки налоговой политики от Правительства и Парламента потребуются смелые и выверенные решения, подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев. При этом он отметил, что предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, ведь это серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране.

«Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы.

Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам», – отметил Глава государства.

Говоря об упорядочении налоговых льгот, эксперты отмечают, что преференции должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Так, по мнению заместителя директора Центра фискальной политики Института экономических исследований Эльмиры Осиповой, действующее отечественное налоговое законодательство насчитывает 443 налоговые льготы, из которых только 48% имеют свое отражение в формах налоговой отчетности, другая же половина, или 52%, не регламентируется.

Вследствие этого невозможно провести полноценную оценку эффективности применяемых налоговых льгот, поскольку отсутствуют их четко определенный официальный перечень, классификация и количественная информация о размере в разрезе отраслей, категорий налогоплательщиков и видов налогов.

По информации КГД МФ РК, за 2018–2021 годы наибольшая сумма льгот приходится на НДС – порядка 40 682 млрд тенге, или в среднем 77,7% от общей суммы всех льгот, а также на КПН (в среднем 11 658,1 млрд тенге, или 22,1%).

В разрезе отраслей экономики наибольший удельный вес применения налоговых льгот по НДС приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – в среднем 30,0%, по КПН – на финансовую и страховую деятельность – в среднем 59,5%.

В связи с этим необходимо проведение полномасштабной ревизии всех налоговых льгот с оценкой их бюджетной эффективности.

Депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, комментируя Послание, подчеркнул главный посыл: предпринимателям надо дать зарабатывать, их не надо душить.

– Вся история развития предпринимательства у нас – это история курицы с золотыми яйцами, которой не создают условия для появления новых золотых яиц, – подчеркнул он.

Заместитель директора центра аналитических исследований «Талап» Аскар Кысыков назвал Послание Президента содержательным:

– Глава государства не только точечно остановился на отраслевых вопросах, таких как обрабатываю­щая промышленность, геологоразведка, туризм, АПК, транспорт, но также не обошел вниманием и сис­темные вопросы. Как раз в конце августа мы проводили заседание «круглого стола» с участием представителей бизнеса, экспертов, где обсуждали проблемы инвестицион­ного климата, экономической политики. Президент ответил на все наши вопросы. Он обратил внимание на проблемы, которые уже стали хроническими. Это, во-первых, очень низкий уровень банковского кредитования реального сектора. Вторая большая проблема – налоговая политика. Глава государства до этого уже поручал разработать новый Налоговый кодекс, и здесь он напомнил, в чем должна быть его суть. Преж­де всего это Налоговый кодекс не про политику, не про ставки, а про налоговое админист­рирование, переход на сервисную модель, который будет основан на цифровизации, упрощении процедур. Также очень важен в этом моменте розничный налог. Сейчас этот вид налога очень популярен, пользуется большим спросом, и Президент отметил, что практика его применения будет расширяться.

Не менее важный вопрос, считает эксперт, – это участие государства в экономике. Оно все еще остается серьезным.

– Что касается в целом предпринимательского климата, то Президент анонсировал предстоя­щее совещание. Как я понимаю, это будет встреча с бизнесом, где будет обсуждаться именно вопрос делового климата, – отметил Аскар Кысыков.