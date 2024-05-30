Добро пожаловать в Shymkent Invest! Статьи 30 мая 2024 г. 4:34 2 Любовь Доброта Фронт-офис с таким названием открылся в Шымкенте. Здесь можно получить все услуги, касающиеся создания бизнеса. фото автора Специалисты фронт-офиса готовы оказать всестороннее содействие местным и зарубежным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории города Шымкента, начиная с зарождения идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, специалисты окажут поддержку по поставке продукции на экспорт, а также в получении финансирования на развитие. В церемонии открытия приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и прокурор города Габит Муканов. Деятельность фронт-офиса по привлечению и сопровождению инвесторов, а также предоставлению государственных услуг для желающих вложить инвестиции в развитие экономики мегаполиса будет осуществляться по принципу «одного окна». В ходе ознакомления с деятельностью фронт-офиса аким города отметил, что на сегодня в стране созданы все условия для инвесторов, в прошлом году по указу Главы государства создан инвестиционный штаб. – Необходимо выстроить эффективную работу с инвесторами, а также разработать четкую программу по отраслям, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Самое главное – не количество, а качество реализуемых проектов. ТОО «Shymkent Invest» создано по инициативе акима города. Здесь сотрудники организации помогут с полным сопровождением инвестиционных проектов, с подготовкой документов, с организацией и проведением встреч, проконсультируют по мерам государственной поддержки. Вместе с тем в рамках сотрудничества между ТОО «Shymkent Invest» и прокуратурой Шымкента для решения проблемных вопросов на постоянной основе в офисе закреплен сотрудник надзорного органа, который непосредственно будет осуществлять сопровождение инвесторов. #Шымкент #бизнес #фронт-офис #Shymkent Invest