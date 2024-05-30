Добро пожаловать в Shymkent Invest!

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Любовь Доброта

Фронт-офис с таким названием открылся в Шымкенте. Здесь можно получить все услуги, касающиеся создания бизнеса.

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Специалисты фронт-офиса готовы оказать всестороннее содействие местным и зарубежным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории города Шымкента, начиная с зарождения идеи до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, специалисты окажут поддержку по поставке продукции на экспорт, а также в получении финансирования на развитие.

В церемонии открытия приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и прокурор города Габит Муканов. Деятельность фронт-офиса по привлечению и сопровождению инвесторов, а также предоставлению государственных услуг для желающих вложить инвестиции в развитие экономики мегаполиса будет осуществляться по принципу «одного окна».

В ходе ознакомления с деятельностью фронт-офиса аким города отметил, что на сегодня в стране созданы все условия для инвесторов, в прошлом году по указу Главы государства создан инвестиционный штаб.

– Необходимо выстроить эффективную работу с инвесторами, а также разработать четкую программу по отраслям, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Самое главное – не количество, а качество реализуемых проектов.

ТОО «Shymkent Invest» создано по инициативе акима города. Здесь сот­рудники организации помогут с полным сопровождением инвестиционных проектов, с подготовкой документов, с организацией и проведением встреч, проконсультируют по мерам государственной поддержки.

Вместе с тем в рамках сотрудничест­ва между ТОО «Shymkent Invest» и прокуратурой Шымкента для решения проблемных вопросов на постоянной основе в офисе закреплен сотрудник надзорного органа, который непосредственно будет осуществлять сопровож­дение инвесторов.

#Шымкент #бизнес #фронт-офис #Shymkent Invest

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