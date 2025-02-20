Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития

Как было отмечено, в предыдущие годы в стране сложился низкий уровень бюджета развития. Принятое ранее решение о снижении налоговых ставок и введении многочисленных исключений привело к разбалансировке бюджета, государственные расходы стали существенно превышать доходы.

Дополнительные бюджетные средства, которые поступят в результате намеченной налоговой реформы, будут направлены Правительством на развитие АПК, инфраст­руктуры, обрабатывающей отрас­ли. В этом году общий объем бюджета развития составляет 2 521 млрд тенге. В том числе 853 млрд тенге направляются на кредитование инвестпроектов, АПК, 253 млрд – на развитие теплоэнергетической и газотранспортной систем, модернизацию ЖКХ, 182 млрд тенге – на машиностроение и обрабатывающую промышленность...

– Рост поступлений в бюджет позволит решить стоящие перед государством задачи развития, ограничить изъятия из Национального фонда, снизить госдолг и расходы на него, – пояснил Бауыржан Омарбеков.

Говоря о деталях предлагаемой реформы, спикер рассказал о дифференцированной ставке НДС. В частности, предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, но производителей сельхозпродукции, к примеру, планируется полностью освободить от налога. Для некоторых отрас­лей введут промежуточную ставку в 10%.

Со своей стороны предприниматели регио­на высказали опасения, что нововведения приведут к росту цен, закрытию субъектов малого и среднего бизнеса, высвобождению рабочих мест. Частные предприниматели, работающие в сфере медицины, отметили, что могут уйти с нерентабельного рынка.

Другая часть бизнес-сообщества подняла вопрос, касающийся возможности дифференцирования ставок НДС в зависимости от региональной специфики.

В западном регионе, отметили они, сосредоточены крупные нефтегазовые структуры. В связке с ними действуют сот­ни сервисных организаций. Повышение ставки НДС, безусловно, повлияет и на их деятельность. Возможно, не выдержав конкуренции, они должны будут уйти, а вместо них придут компании из-за рубежа.

Прозвучало и радикальное предложение от местного предпринимателя – отменить все налоги для малого бизнеса на 10 лет. Все высказанные замечания и предложения взяты на заметку представителями Правительства.