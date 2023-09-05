Дорогие наши дороги

Если говорить языком цифр и перевести сумму финансирования в конкретные показатели, это 570 километров хороших дорог, несколько автомобильных мостов и транспорт­ных развязок.

– В этом году на развитие дорожной инфраструктуры региона из респуб­ликанского и областного бюджетов выделено 36 миллиардов тенге, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Для сравнения: в 2022 году на эти цели было выделено 17,6 миллиарда тенге, за счет чего проведен ремонт дорог протяженностью 368 километров. Нынче денег в два раза больше, и до конца нынешнего года планируется довести долю наших дорог, находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии, до 87,5 процента.

Среди десятков проектов – строительство развязки на пересечении главной дороги на левобережье Сырдарьи в Кызылорде с автомагистралью международного значения Западная Европа – Западный Китай. Это упрощает логистику.

Нынешний год стартовый у еще одного проекта – строительства в Кызылорде пешеходного перехода через железную дорогу на пересечении улиц Муратбаева и Яссауи. Напомним, областной центр расположен по двум сторонам железной дороги, и залинейная часть очень большая, здесь живут сотни тысяч семей.

До конца текущего года планируется завершить работы по реконструкции улицы Султана Бейбарыса в Кызылорде.

На периферии идет строительство моста через реку Сырдарью на участке «Карлан» на 16-м километре автомобильной трассы Казалы – Кожабакы – Бозколь – Каукей. Этот проект важен для населения левобережных аулов, людям будет проще добираться до районных и областного центров в любую погоду и время года.

Началась реконструкция автодороги республиканского значения Кызыл­орда – Жезказган, протяженность кызылординского участка этой самой «убитой» трассы в стране составляет 216 км.

– По проекту реконструкции будет для начала построена объездная дорога в 14,6 километра, которая начнется при въезде в Кызылорду со стороны Шиелийского района на 1 827-м километре автодороги М-32 Самара – Шымкент, – рассказали в областном акимате. – И сомкнется она на развязке на 25-м километре в сторону Жезказгана. Это будет дорога первой категории, четырехполосная. Остальная часть реконструируемой трассы, а это 201,4 километра до Жезказгана, будет второй технической категории с двумя полосами движения.

По ходу реализации проекта планируется построить две транспортные развязки, путепроводы для сельскохозяйственной техники и домашних животных, три моста через каналы. Кроме того, вдоль трассы предусмот­рено строительство шести площадок для отдыха и пяти современных туалетов для путешественников.

Напомним, национальная компания «ҚазАвтоЖол» подписала с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о реализации дорожного проекта «Кызылорда – Жезказган» стоимостью 240 млн долларов. Работы в Кызылординской области поделены на шесть лотов, подрядчики по ним определены.

В целом транспортная инфраструктура Кызылординской области представлена автомобильными, железнодорожными, воздушными сообщениями. По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, общая протяженность автодорог региона составляет 3 418,5 километра, из которых 1 014 – трассы республиканского, 555 – областного и 1 849 – районного значения.