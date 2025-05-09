Турсын Мухамеджанович родился в 1924 году в ауле Бесинши Каркаралинского района Карагандинской области. Любовь к педагогике передалась от отца. Мухамеджан Сабитов окончил русско-киргизскую начальную школу в Каркаралы. В ней же преподавал будущий государственный деятель Ныгмет Нурмаков. Когда была установлена советская власть, в селе Нуркен была открыта школа для бедных рабочих и крестьян, и первым учителем этой школы стал Мухамеджан Сабитов.

Именно там маленький Турсын учился выводить свои первые буквы. Сам Мухамеджан мечтал, чтобы его сын стал великим педагогом и заслужил любовь народа. Окончив с отличием сельскую школу, Турсын поступил в педагогическое училище в Каркаралы. Вступил в комсомол, и в это время его призвали в армию. Юноше было всего 16 лет, но он так хотел служить Родине, что сказал комиссии – ему 18 лет. И его, комсомольца, приняли в ряды армии.

Начальную военную подготовку Турсын Наурызбаев прошел в Кокшетау и далее окончил курсы пулеметчиков в Ташкенте. На войну ушел помощником командира взвода 437-го полка 37-й стрелковой дивизии 40-го Украинского фронта. В числе отважных бойцов сражался с оккупантами. Любил музыку, поэтому скоро стал запевалой полка.

За героизм и мужество, проявленные в боях, Турсын Мухамеджанович награжден орденом Отечества I степени и пятью боевыми медалями. В 1943 году был тяжело ранен, лечился в госпитале и через год вернулся домой.

В послевоенное время началась новая глава жизни. Турсын Наурызбаев открыл первую школу в колхозе «Бирлик» и обучал детей грамоте. К слову, из-за войны многие ребята не имели возможности учиться. Несмот­ря на боевые ранения, Турсын Мухамеджанович вел уроки, преподавал историю и русский язык. Позже работал в семилетней школе, которая открылась в селе Милыбулак. В народе его называли учителем Турсыном.

Жители колхоза вспоминают удивительный случай. Четыре села собрались для празднования Дня Победы в селе Милыбулак. Организовали фестиваль. Одна рука учителя Турсына была неподвижна, но он не стоял в стороне, решил принять участие в соревнованиях по борьбе. Удивлению зрителей не было предела, когда он одной рукой стал ловко опрокидывать соперников и выиграл главный приз! На этом учитель не остановился – участвовал в беге и верховой езде, где также стал победителем.

Помимо педагогической деятельности ветеран вел активную общественную работу в качестве партийного организатора. Поступил на исторический факультет Карагандинского педагогического института на заочное отделение. После этого работал директором начальной школы при восьмилетней школе, открытой в центре аула Нуркен. Просветительской работой Турсын Наурызбаев занимался до 1992 года, пока не вышел на пенсию. Учительству он посвятил 48 лет.

За заслуги в сфере образования ветеран награжден знаком «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Удостоен ряда почестей Министерства просвещения, а также награж­ден медалью «Ветеран труда», грамотами и благодарственными письмами районных и областных отделов образования. Но самое главное – он осуществил мечту отца, став настоящим учителем.

Выйдя на пенсию, Турсын Мухамеджанович не мог сидеть на месте, возглавил сельский Совет ветеранов. Решал проблемы жителей, занимался развитием экономики села. Считал своим долгом участвовать в воспитании молодого поколения: посещал родительские комитеты, давал наставления, рассказывал о важности труда и образования.

Турсын Наурызбаев был прекрасным примером отца. Он и его жена Нагима воспитали девять детей, 10 внуков, семерых племянников и племянниц и 41 правнука.

Стоит отметить, что брат Турсына Мухамеджановича Мустафа Наурызбаев в 1937 году был признан по ложному обвинению «врагом народа». Но Турсын Нау­рызбаев взял под свою опеку сына брата Дияса, воспитал и дал ему образование.

Второй учитель мира Абу Наср аль-Фараби как-то сказал, что учителем должен быть тот, кто жаждет знаний, имеет благородную душу, справедлив, проявляет доброту ко всем. Поистине таким человеком был Турсын Наурызбаев. Он навсегда останется в памяти как ветеран и Учитель с большой буквы.