Доверяй, но проверяй

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Алла Серикбаева

С этого года будут приостанавливать работу объектов, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности.

 

фото из архива "КП"

Об этом сообщил на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны начальник управления государственного пожарного контроля столичного департамента по чрезвычайным ситуа­циям Мадияр Мурзагельдиев.

В Казахстане в течение трех лет действовал мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе и на соб­людение норм пожарной безо­пасности. С 1 января 2024 года предприниматели лишились такой «неприкосновенности», и многие опасаются возможного увеличения числа проверок. Но еще в своем Послании от 1 сен­тября 2020 года Глава государства дал поручение государственным органам внедрить «регулирование с чистого листа».

– Это обязывает формулировать требования к бизнесу так, чтобы они были мотивированы, практически исполнены, доступно изложены и не допус­кали двойного толкования, – пояснил спикер.

В целях реализации новой регуляторной политики сформировано 884 требования, предъявляемых бизнесу, утверждены новые оценки критериев степени рисков в области пожарной безо­пасности. Это высокий, средний и низкий. От них будет зависеть периодичность профилактического контроля. Но не чаще одного раза в год, если высокий риск, и одного раза в два года, если средний.

С начала 2023 года особый порядок ведения проверок перешел в профилактический контроль с посещением объекта без административного воздействия. Результаты нового государственного пожарного контроля исключают административную ответственность физических и юридических лиц, за исключением результатов внеплановых проверок. Кроме того, с 2023 года в открытом режиме функционирует Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, который обязывает государственные органы проводить анализ актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике.

– В текущем году государственные инспекторы обязаны будут принимать такую меру оперативного реагирования, как приостановка объекта. Субъекту будет выдаваться акт приостановки сроком на 60 дней, по истечении которого он устранит все нарушения. Данная диспозиция позволяет закрепить полную ответственность субъекта за состояние пожарной безопас­ности подведомственного ему объекта, – отметил Мадияр Мурзагельдиев.

#бизнес #брифинг #профилактика #контроль #пожарная безопасность #мораторий

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