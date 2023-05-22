Двери в историю

Многометровая очередь выстроилась у входа в Национальный музей РК: и стар, и млад, и целые семьи спешили посетить акцию, посвященную Международному дню музеев.

Нацмузей представил для жителей и гостей столицы масштабный историко-познавательный проект «Музей в потоке времени». Согласно концепции Международного совета музеев ICOM, тема акции этого года – «Музеи, устойчивость и благополучие».

Начался праздник с симпозиума «Организация музейной фондосберегающей деятельности: теория и практика». Посетителям продемонстрировали работу фондовой службы, были обсуждены вопросы, касающиеся представления музейных предметов, полученных в результате фондообразования, учетно-регистрационной деятельности, хранения культурных ценностей.

Были организованы обзорные экскурсии в рамках проекта «Балдырған гид», квест-урок «Ожившие экспонаты». А вот основная часть мероприятий состоялась вечером, причем вход для посетителей был бесплатным, а музей работал до полуночи.

Поздравил собравшихся гос­тей и сотрудников Нацмузея с Днем работника культуры и искусства министр культуры и спорта РК Асхат Оралов. Из его рук сотрудники региональных музеев получили нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі».

«Было очень приятно разделить с жителями и гостями столицы этот праздничный вечер. Думаю, не ошибусь, если скажу: «Ночь музеев» в Астане произвела настоящий фурор. Это говорит о растущем интересе казахстанцев к своей культуре, истории и искусству. Наша задача – сделать так, чтобы людям было легче прикос­нуться к духовному наследию нашей страны. В том числе и путем проведения таких масштабных мероприятий», – позже отметил в соцсетях Асхат Оралов.

Акция действительно прошла масштабно, был даже зафиксирован новый рекорд: если в прошлом году «Ночь музеев» посетили 30 тыс. человек, то в этом – около 47 тыс. Министр, к слову, тоже прогулялся по музею и ознакомился с представленными экспонатами. В частности, он осмотрел открывшийся недавно Зал палеонтологии, который пользуется у гостей особой популярностью. Немало в этот вечер в музее было и зарубежных посетителей.

Такой наплыв можно объяс­нить разнообразной программой: гостей ждали выставки изданий Национального музея РК и книг «Алматы-кітап», авторских кукол «Кукла в истории», научные лекции, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии, игры-квесты.

– Действует экспозиция картин известного казахстанского художника Алпысбая Казгулова. Работает выставка историка, этнографа Калиоллы Ахметжана, посвященная оружейному искусству казахов. Совместно с посольством Италии подготовлена иммерсивная цифровая выставка, где можно ознакомиться с уникальными шедеврами итальянских художников в цифровом формате. Изюминка ныняшней акции – мероприятие «Звездный гид», где в роли экскурсоводов выступили известные историки Радик Темиргалиев, Жаксылык Сабитов, Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, медиаменеджер Арманжан Байтасов, блогер Диас Камериданов и основатель галереи Pygmalion Данагуль Толепбай, – рассказал заместитель директора Национального музея Абай Сатубалдин.

Экскурсию по залу археологии провел доктор политических наук, профессор Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. Он также поделился данными о результатах своих исследований старых карт Казахского ханства XV–XIX веков.

– Как научный сотрудник, отец я никогда не пропускал «Ночь музеев». Во-первых, мне самому интересно, а во-вторых, нужно приходить сюда с семьей. Здесь можно встретить и маленьких детей, и пожилых людей. Такие мероприятия приближают нас к истории, – отметил профессор.

И организаторы, и посетители не раз отмечали: «Ночь музеев» – это уникальная возможность увидеть музейные коллекции и экспозиции, принять участие в культурных программах и весело провести время. Большой интерес гостей вызвали и мастер-классы Службы консервации и реставрации Нацмузея. Здесь прямо на глазах публики специа­листы музея восстанавливали различные объекты.

– Наш экспонат – керамическая ваза. Собираем все осколки сначала скотчем, ставим нумерацию, обратно рушим и клеим на свои места. Детали, которых нет, заполняем гипсом, в конце придаем фактуру, раскрашиваем, – поделился тонкостями работы художник-реставратор Жаксылык Бекболат. – Этим мастер-­классом мы также хотим показать, что не только исторический, но и любой объект подлежит реставрации – керамический, стеклянный, фарфоровый. Зная технику, можно дома вручную, например, склеить любимую вазу для цветов, которая разбилась.

На праздничном вечере также выступали духовой оркестр и этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт» Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, танцевальные коллективы и ди-джеи. Завершилась же «Ночь музеев» огненным шоу.