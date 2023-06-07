Двухколесный друг

В 1893 году в Москве была основана фабрика «Дукс», где началось производство велосипедов. Тогда-то и появилось в Семипалатинске новое двухколесное чудо. В 1896-м в городе насчитывалось 12 велосипедов. Первыми их владельцами стали зажиточные купцы, мещане и военные.

В 1903-м для велосипедов и автоматических экипажей решили ввести налог. Но этот закон в Семипалатинске начал действовать только в 1911 году. Владельцам тогда выдавали велосипедные номера. Спрос на новый вид транс­порта с каждым годом рос. Велосипеды продавали не только отдельные торговцы, но и местные фирмы. Один из жителей Семипалатинска даже умудрился на велосипеде съездить в Омск. Однако к тому времени на улицах города разъезжали уже не только велосипеды, но и первые мотоциклеты и автомобили. К концу 1928 года в областном центре было зарегистрировано 118 велосипедов, 30 автомашин и 8 мотоциклов.

Чтобы облегчить труд почтальонов, решено было пересадить их на велосипеды. В 1932 году в город поступило для этих целей 15 велосипедов, а через год – еще 135. А чуть позже на велосипеды решили пересадить ответственных партийных работников и членов бюро обкома.