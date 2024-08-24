Экономика Улытау находится в плюсе

Три года прошло с тех пор, как на карте республики появилась область Улытау. Регион с индустриальной историей начал новый отсчет времени в своей биографии. Первоначальными и приоритетными задачами развития самая малонаселенная область страны определила модернизацию и расширение инфраструктуры областного центра, строительство жилья, школ, а также медицинских и спортивных объектов.

Комфортная среда необходима, чтобы придать импульс созданию новых объектов МСБ, привлечь туристов и обеспечить вложение в регион инвестиций. Одна из важнейших задач руководства области связана также с выведением региона из зависимости от республиканского бюджета и градообразующих предприятий.

Чтобы осуществить столь амбициозный замысел, в области создают условия для развития бизнеса как относительно стабильного источника собственных доходов, ищут резервы и новые идеи, чтобы создать финансовый задел на будущее.

О том, какие усилия прилагаются для экономической транс­формации региона, рассказал заместитель руководителя управления экономики области Данияр Арынгазин.

– Опираясь на итоги истекшего полугодия, хотел бы отметить, что экономические показатели выросли на 5,2%, инвестиции – на 17%, – отметил он. – Для Улытау это хороший плюс, тем более что общий региональный продукт увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим перио­дом и составил свыше 430 миллиардов тенге.

Новый асфальтный завод в Жанааркинском районе

В плюсе находится строительство – рост на 20,7%, торговля и другие отрасли. Ожидается, что все это поспособствует улучшению уровня жизни улытаусцев, созданию новых рабочих мест и дальнейшему привлечению инвестиций.

На сегодняшний день в облас­ти сформирован пул из 26 инвестиционных проектов на общую сумму 740 млрд тенге с созданием более 2 000 рабочих мест. В этом году будут реализованы девять из них – в сфере промышленности и геологии, туризма, торговли и агропромышленного комплекса.

Бюджет Улытау на 2024 год составил 209,8 млрд тенге. Причем 41% его – это трансферты и бюджетные кредиты из рес­публиканского бюджета. На градообразующие меднорудные предприятия «Казахмыса» приходится 38,9% налоговых поступлений, или 48,2 млрд тенге. Наряду с Жайремским горно-обогатительным комбинатом они специализируются на добыче полиметаллов.

Будучи основными источниками бюджета для городов и районов, эти крупные горно-металлургические компании значительно влияют на экономику Улытау, способствуют развитию смежных отраслей и создают новые рабочие места.

Горнодобывающая промышленность обеспечивает области стабильное третье место по уровню зарплат в стране. При этом в отрасли рудной добычи занято около 40 тыс. человек, то есть пятая часть населения региона.

– Для нас очень важно отойти от экономической привязки к большим производствам и развивать малый и средний бизнес, особенно в сфере сельского хозяйства, – подчеркнул Данияр Арынгазин. – Область Улытау не может похвалиться обилием сельскохозяйственных угодий. Достаточно большой объем пастбищ деградирован, выращиванием пшеницы занимаются в основном в Улытауском районе. Поэтому в текущем году затраты бюджета в сельском хозяйстве и охране окружающей среды выросли в 5,3 раза – до 16,5 миллиарда тенге.

Цех по производству мяса птицы в Жезказгане готов к запуску

Тем не менее в аграрном секторе отмечено снижение целевых индикаторов на 0,8%. Этот факт обусловлен уменьшением забоя крупного рогатого скота и производства куриных яиц. Впрочем, уже текущей осенью запланирован запуск нескольких проектов, которые помогут наверстать упущенное: в области появятся фабрики по производству куриного яйца и мяса в Жезказгане, а также молоко- и мясоперерабатывающие цеха в Жанааркинском районе Улытау. Каждая из новых аграрных инициатив призвана закрыть часть пробелов в обеспечении продовольственной безопасности региона.

– Процессы самообеспечения понемногу продвигаются благодаря осуществлению инвестпроектов в сфере АПК, реализации программы «Ауыл аманаты», финансированию фермеров по программе «Кен дала», – сообщил Данияр Арынгазин. – Однако необходимо также развивать овощеводство, чтобы обеспечить регион собственными картофелем, морковью, луком, капустой и зерновыми.

В Улытау поддержан и ряд других важных проектов. Один из них – по выращиванию кормовых культур, картофеля и других овощей с использованием водосберегающих технологий. Общая площадь посевов – 400 га. Одобрено строительство в Жезказгане современного овощехранилища вместимостью 5 000 тонн.

Расширить возможности внутреннего рынка позволит взаимодействие с аграрными регионами страны.

Ожидается, что с их запуском самообеспеченность области по картофелю и овощам, мясу птицы и яйцам увеличится на 30%. В регионе действует стабилизационный фонд, в котором хранится свыше 7 тыс. тонн социально значимой продовольственной продукции 14 наименований.

– Расширить возможности внутреннего рынка позволит взаимодействие с аграрными регионами республики, – считает Данияр Арынгазин. – На днях аким области Улытау Берик Абдыгалиулы посетил Северо-Казахстанскую область, где был подписан межрегиональный меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в сфере сельского хозяйства. Особое внимание при этом было уделено животноводству и орошаемому земледелию. Рассмотрены также перспективы осуществления совместных проек­тов по развитию фермерских и крестьянских хозяйств.

Диверсификации экономики Улытау также уделяется серьезное внимание. На сегодняшний день МСБ обеспечивает трудо­устройство примерно 30% населения области.

– В 2023 году было открыто 69 новых объектов бизнеса в сфере торговли и услуг, – сообщил Данияр Арынгазин. – 32 объекта появились в Жезказгане, 19 – в Сатпаеве, 4 – в Каражале, 11 – в Жанааркинском районе и 3 – в Улытауском. Этот показатель, если сравнивать с 2022 годом, на 26% выше. А значит, интерес к развитию собственного дела у населения есть, немалая часть новоявленных сельских предпринимателей приходится на молодежь, чьи проекты на грантовой основе готово поддержать государство.

Определенную экономичес­кую прибыль в Улытау рассчитывают получить после капитального ремонта автодорог республиканского значения, подчеркивает заместитель руководителя управления экономики области. В планах – строительство дорог по направлению Жезказган – Аркалык. В этом году началась подготовка к строи­тельству автодороги Жезказган – Кызылорда.

В следующем году в регионе приступят непосредственно к дорожным работам. Трасса республиканского значения сущест­венно повлияет на эффективность транспортных потоков, снизит время в пути и улучшит доступ к нескольким регионам республики. Подрядчиком дорожного строительства выступает компания из Китая.

Стоит отметить и другие проек­ты, осуществляемые в области Улытау партнерами из Поднебесной и направленные на развитие возобновляемых источников энергии. В Жезказгане и рядом с поселком Жанаарка в данный момент начато строительство ветряных станций (ВЭС), а также завода комплектующих для нужд ВЭС.

Выработанная в будущем электроэнергия будет распределяться в первую очередь для нужд населения. Ожидается, что с запуском в этом году производства снизится тариф на электроэнергию также для малого и среднего бизнеса. Для региона этот проект означает создание 150 рабочих мест.

– В сравнении с 2022 годом бюджет области вырос в два раза, увеличились трансферты в 2,7 раза, собственные доходы – в 1,9 раза, – сообщил Данияр Арынгазин. – Это позволило увеличить расходы на развитие региона. К примеру, только в строи­тельство бюджетные вложения выросли в 9,4 раза – до 5,5 миллиарда тенге. В жилищно-коммунальное хозяйство – в 2,5 раза, до 46 миллиардов. В транспорт и коммуникации – в 1,7 раза, до 15,9 миллиарда тенге.

Согласно поручению Правительства, увеличены затраты бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство, образование, обеспечение граж­данской защиты и общест­венного порядка. В модернизацию системы здраво­охранения направлено в три раза больше средств – до 8,4 млрд тенге. Активно претворяется в жизнь программа переселения трудоспособного населения с юга на север. В 2023-м из южных регионов в область Улытау пере­ехало 13 семей – 63 человека. Программа продолжается и в текущем году.

– Сегодня в стране планомерно развивается кластерная экономика, – сообщил Данияр Арынгазин. – В нашем регионе с учетом его географии и истории формируется геологический кластер, который помимо привлечения инвестиций поспособствует внедрению инноваций, расширению научной деятельности, укреплению кадрового персонала и международного сотрудничества. В планах – создание кластера туристического.