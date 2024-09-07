Экспедиция в прошлое Статьи 7 сентября 2024 г. 0:00 73 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Полсотни предметов быта казахов собрали в результате этнографической экспедиции под руководством кандидата исторических наук Досымбека Катрана сотрудники Атырауского областного историко-краеведческого музея. фото предоставлено музеем В каждом из посещенных сел участники экспедиции пробыли не более двух-трех дней. Как отметил литературовед Максат Тадж-Мурат, необходимо изучать районы области с точки зрения обзора всего культурного ландшафта, не ограничиваясь лишь сбором реликвий. Интересно было бы знать историю рек, озер, пещер, которые встречались на пути. – Если объединить мир природы и творения человека и изучить все в рамках научной концепции, то нам откроется более полная история каждого района. Этот метод широко используется в европейских странах. Для этого в состав экспедиции должны входить такие специалисты, как этнографы, историки и спелеологи, – отметил Максат Тадж-Мурат. По итогам экспедиции фонд музея пополнился патефоном, лампами, старинной посудой и другими предметами старины, которыми раньше пользовались наши бабушки и дедушки. – Такие экспедиции очень полезны для наших специалистов, это своего рода выездной мастер-класс. Считаю, что каждый работник музея должен побывать во всех уголках нашей области, чтобы владеть более полной информацией о каждом найденном в таких экспедициях предмете – истории его создания, использования и хранения. Ведь за такими артефактами порой скрывается не только история семьи, рода, но и целого края, – считает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Муханбеткали Кипиев. #история #предметы #экспедиция #быта