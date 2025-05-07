В эти дни, когда вся страна готовится встретить День защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, среди тех, кто чтит память героев, есть люди, сами познавшие тяготы войны. Они не сражались в 1941–1945 годы, но знают цену мужества и потерь. Это воины, прошедшие войну в Афганистане. Среди них – генерал-майор в отставке Алимжан Ерниязов, чья судьба неразрывно связана с двумя войнами: его отец прошел всю Великую Отечественную, а он сам принимал участие в боях в Афганистане.

Алимжан Ерниязов родился ровно через десять лет после разгрома фашистской Германии. В тот год Советский Союз праздновал первый юбилей Великой Победы. В числе тех, кто надел военную гимнастерку с боевыми наградами и пришел к Вечному огню, был и его отец – Канагат Ерниязов. Вместе с ним на фронте были его братья Абжан и Саттар. Первый, к сожалению, не вернулся с войны и до сих пор значится в списке пропавших без вести.

И хотя детство будущего генерала проходило в мирной стране, где не было разрывов снарядов, рассказы отца-фронтовика о войне будоражили детское сознание. Когда Алимжану было всего десять лет, отец ушел из жизни – сказались фронтовые раны. Именно тогда мальчик твердо заявил о своем намерении стать офицером. И слово свое сдержал: после окончания школы в 1973 году он поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. И. С. Конева. В 1977-м

Алимжан Ерниязов, как и все молодые офицеры – выпускники военных вузов, был назначен командиром мотострелкового взвода. Затем возглавил роту, позже стал начальником штаба мотострелкового батальона.

Следуя заветам отца, он сознательно выбрал путь офицера, а когда потребовалось, одним из первых подал рапорт на отправку в Афганистан. Прибыл туда в составе 186-го алматинского Крас­нознаменного Выборгского ордена Богдана Хмельницкого полка. В первый год Алимжан Ерниязов был командиром взвода, на второй год стал командиром роты. К тому времени его полк был преобразован в 66-ю бригаду.

– Конечно, не сравнить наши моральные, физические и эмоциональные затраты с теми, что испытали на фронтах Великой Отечественной войны наши отцы, – признает Алимжан Ерниязов. – Думаю, ни один афганский солдат и офицер не скажет, что мы равные с теми воинами. Но на нашу долю выпали свои испытания и тяготы, которые дали нам ощутить на себе все ужасы войны.

Как отмечает генерал, при выполнении боевых задач в Афганистане личным примером мужества для него всегда был его отец. Его история уникальна. Ерниязов-старший был призван трижды. До наступления фашистов он отслужил срочную службу, а когда вернулся домой, началась война. И Канагат снова встал в строй. После тяжелых ранений его отправили домой, но он вновь и вновь шел в военкомат, требуя вернуть его на фронт. Эта стойкость стала для сына примером. За мужество и героизм, проявленные в боях в Афганистане, Алимжан Ерниязов был награжден орденом Красной Звезды.

– Там, в Афганистане, в боях я чувствовал связь с отцом, – вспоминает генерал-майор в отставке. – Он воевал против фашистов, я выполнял приказ, оказывая с товарищами интернациональную помощь. Разные эпохи, но долг один.

Афганскую войну называли «чужой», но для тех, кто прошел ее, она была испытанием верности присяге. Солдаты той войны, как и их отцы в годы Великой Отечест­венной, добросовестно и честно выполняли свой долг.

– Не только я, но и все, кто прошел на протяжении девяти лет одного месяца и 18 дней афганскую войну, знаем, что такое терять друзей, – рассказывает Алимжан Ерниязов. – А нам, офицерам, еще больнее было, когда мы теряли своих подчиненных. Мы делали все, чтобы по мере возможности сберечь жизни солдат, а если кто-то погибал, мы не оставляли его на чужой территории на издевательство и глумление душманов.

Вклад каждой семьи, каждого народа в Победу в Великой Отечественной войне неизмерим. И потому ветераны – и Великой Отечественной, и войны в Афганистане – остаются для новых поколений символом мужества. Они напоминают: День защитника Отечества и День Победы – не просто даты в календаре. Это дело чести, преемственности и вечной памяти.

– Мы принадлежим разным поколениям, но посвятили жизнь одному делу – службе в армии и честному выполнению воинского долга, – подчеркивает Алимжан Ерниязов. – И пока мы помним, мы сильны. Подвиг наших отцов и дедов, мужество воинов-«афганцев» – это мост между прошлым и будущим, пример для тех, кто сегодня стоит на страже мира.

Отмечая с сожалением, что с каж­дым годом все меньше остается участников Великой Отечественной войны, генерал-майор Алимжан Ерниязов подчеркивает, что готов выражать признательность и благодарность всем, кого она коснулась: участникам, труженикам тыла, детям войны, вдовам и сиротам, которые сейчас уже сами стали бабушками и дедушками.

Тем важнее, как считает ветеран Вооруженных сил, воспитывать молодое поколение военнослужащих в духе патриотизма, прививать им правильные ценности. Поэтому он всегда находится на связи с действующими военнослужащими, часто посещает воинские части регионального командования «Юг», встречается с руководством, проводит встречи и беседы с молодыми офицерами и солдатами срочной службы. И сейчас офицер, как и его отец-фронтовик, выступает живым примером верности воинскому долгу для нынешних военнослужащих. Воин-интернационалист готов сохранять и поддерживать эту важную связь поколений.

– Я знаю, что такое война и как важно беречь мир, – подчеркивает генерал. – Моему поколению выпали трудные испытания, но мы выполнили наш долг перед Родиной. Мы брали пример с воинов Великой Отечественной войны. Будем помнить о Великой Победе, и пусть над нашей землей всегда будет чистое синее небо, такое же, как наш Государственный флаг.