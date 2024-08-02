Ермек Бейсеуов назначен председателем комитета МЧС РК

Ранее он занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов города Алматы
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Бейсеуов Ермек Беркимбаевич назначен на должность председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz
Родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахскую академию труда и социальных отношений, Казахский университет путей сообщения.
Трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Алмалинского района г. Алматы.
В 2006-2007 гг. работал главным специалистом государственно-правового отдела акимата Алмалинского района г. Алматы.
С 2007 по 2008 гг. – главный специалист, начальник отдела промышленности по Алмалинскому району Департамента предпринимательства и промышленности г. Алматы.
В разные годы был помощником акима Алмалинского района, начальником государственно-правового отдела, руководителем аппарата акимата Алмалинского района г. Алматы.
Занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов г. Алматы.