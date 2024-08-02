Ермек Бейсеуов назначен председателем комитета МЧС РК

Ранее он занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов города Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Бейсеуов Ермек Беркимбаевич назначен на должность председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахскую академию труда и социальных отношений, Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Алмалинского района г. Алматы.

В 2006-2007 гг. работал главным специалистом государственно-правового отдела акимата Алмалинского района г. Алматы.

С 2007 по 2008 гг. – главный специалист, начальник отдела промышленности по Алмалинскому району Департамента предпринимательства и промышленности г. Алматы.

В разные годы был помощником акима Алмалинского района, начальником государственно-правового отдела, руководителем аппарата акимата Алмалинского района г. Алматы.

Занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов г. Алматы.