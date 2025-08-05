Третий оказался крайним

В Шымкенте множится число историй, когда предприниматели, вполне легально оформившие право землевладения, построившие здания и лет по 10–15 исправно платящие налоги, внезапно оказываются вне закона. Одним из вопиющих примеров подобного рода стала ситуация вокруг торгового дома на улице Жибек жолы.

Предпринимательница Ирина Коломейцева 12 лет успешно развивала здесь бизнес по продаже отопительного оборудования европейского и американского производства. При этом ее компания ежегодно приносила в бюджет около 200 млн тенге налогов. Однако теперь торговое здание оказалось под угрозой сноса, два десятка сотрудников рискуют остаться без работы, а сама хозяйка вполне может стать банкротом, учитывая наличие кредитов, оформленных на развитие бизнеса.

– Здесь хотят построить аллею, – вводит в курс дела Ирина Коломейцева. – Это, конечно, хорошо. Но кто позаботится о людях, которые потеряют работу? Наш Президент не раз говорил о поддержке предпринимателей и защите частной собственности. А нас просто выгоняют с земли, которую сами же местные чиновники в свое время нам и продали!

Ирина – третий по счету собственник участка с момента его передачи в частную собственность. Основанием для сноса именно ее торгового здания стало заявление акимата о якобы незаконном выделении земли аж двадцать лет назад – в 2005 году. То есть задолго до того, как Ирина приобрела данную территорию.

Примечательно, что 10 лет назад чиновники уже пытались через суд изъять эту землю, но тогда суд встал на сторону предпринимательницы. Судья указал, что назначение участка следует рассматривать не по генеральному плану 2012 года, а на ­момент передачи земли первому владельцу. Ирина же является добросовестным покупателем.

Под предлогом «незаконного выделения»

Как сегодня утверждают местные специалисты по земельным вопросам, во всех генеральных планах Шымкента земля вдоль улицы Жибек жолы обозначена как зона озеленения. Вот и в 2023 году был утвержден новый Генеральный план развития города до 2035-го, который акимат использовал как основание для иска. При этом главный градостроительный документ 2004-го, тот самый, на основании которого земля была передана в частную собственность ее первому владельцу, Ирине и ее адвокатам изучить не удается.

Руководитель отдела депар­тамента управления земельными ресурсами Дархан Мухамедиев утверждает, что участок был передан в частную собственность незаконно, поскольку относился к зоне общего пользования – охранной и озеленения. Но даже если и так, то возникает вопрос: кто несет ответственность за это решение о передаче земли от 2005 года? Ведь торговое здание собираются снести именно под предлогом «незаконного выделения земли», причем, судя по всему, без всякой компенсации. О ней пока никто даже не упоминает.

– На основании заявления акима­та Шымкента по двум участкам состоялась внеплановая проверка, – комментирует Дархан Мухамедиев. – Установлено, что участки 418 и 419 в 2005 году были предоставлены в зоне общего пользования: часть – в зоне озеленения, часть – в охранной зоне вдоль дороги. Согласно статье 26 Земельного кодекса в таких местах запрещено выделять землю под строительство. Однако это было сделано. Департамент инициировал иск.

Аналогичный иск подан и против соседа Ирины по бизнесу, чей объект также расположен вплотную к проезжей части – настолько близко, что даже места для тротуара не осталось.

И о компенсации – ни слова

Как пешеход, я противник того, чтобы бизнес занимал общественные пространства, лишая горожан комфортного передвижения. Но как гражданин выступаю категорически против того, чтобы добросовестных предпринимателей, действовавших на основании официальных разрешений, загоняли в угол и заставляли нести убытки за ошибочные действия, которых они не совершали.

Адвокат Ирины – Наталья Бурмистрова – подчеркивает, что предварительные судебные заседания прошли без участия собственников... Представители акимата и управления архитектуры также не присутствовали на досудебных слушаниях. Завершение подготовки к слушаниям без ключевых сторон она считает явным нарушением закона.

– Мы узнали об этом постфактум, – отмечает Наталья Бурмист­рова. – Между тем речь идет об отмене договоров купли-продажи, то есть о потере прав собственности и бизнеса. Это абсурд! Если земля нужна государству, ее можно изъять по закону с выплатой компенсации. Но вместо этого старые сделки признаются незаконными, чтобы не платить.

Проблема системная: кто виноват?

Подобные случаи в Шымкенте не редкость. За последние три года через суд государству «возвращено» более 300 гектаров земли, рассмотрено свыше 200 исков. И каждый раз «крайними» оставались предприниматели, арендаторы и жильцы – те, кто честно оформлял сделки, строил и платил налоги. Чиновники же, выдавшие разрешения, по-прежнему пребывают вне зоны ответственности.

Ни одного уголовного дела, ни одного наказанного сотрудника управлений земельных отношений, архитектуры или градо­строи­тельства.

Такая практика породила мнение: снос – это способ экономии бюджета, чтобы избежать выплат компенсаций за изъятие участков. Парадокс в том, что государство, выдавшее разрешения, теперь само требует признать свои же действия незаконными, фактически попирая права граждан, причем задним числом. Где гарантия, что любая собственность, приобретенная по закону, завтра опять не станет «ошибкой» чиновников?

С другой стороны, проблема усугубляется самовольным земельным захватом. С начала года в Шымкенте выявлено около сот­ни подобных случаев.

Предприниматели и физлица используют прилегающие территории для расширения своего бизнеса или самовольного строительства вопреки нормам Земельного кодекса. Нарушители штрафуются на 75 МРП, некоторые из них возвращают землю городу, но есть и такие, кто, оплатив штраф, просто игнорируют предписания о восстановлении участка.

«Казахстанская правда» ранее писала о предпринимателе, построившем четырехэтажное коммерческое здание вдоль улицы Рыскулова и обустроившем парковку на прилегающей территории, уничтожив газон и спилив большие деревья. Несмотря на уверения департамента по управлению земельными ресурсами, эта территория по-прежнему заасфальтирована и используется под парковку.

Не удивлюсь, если выяснится, что владелец уже заимел разрешительные документы на эту землю, так и не получив надлежащего наказания за самовольный захват, которое предусматривает как снос парковки, так и восстановление зеленой зоны.

Двойные стандарты не способствуют доверию

Избирательный чиновничий подход к соблюдению земельного законодательства свидетельствует о двойных стандартах. Предприниматели пребывают в сомнениях, не зная, стоит ли начинать проекты, рискуя оказаться у разбитого корыта. Бизнес теряет уверенность, а граждане – веру в справедливость.

Ситуация в Шымкенте обнажает системную проблему: отсутствие ответственности чиновников, выдавших разрешения, и уязвимость прав собственности. Чиновники, подписавшие документы два десятилетия назад, возможно, уже не работают, вряд ли их привлекут к ответственности за их ошибки или, возможно, вполне корыстные нарушения. Однако именно государство наделило данных граждан полномочиями принимать решения и подписывать документы. Следовательно, оно и обязано нести полную ответственность, включая выплату компенсаций, не делая крайними своих добросовестных граждан.

Если посмотреть шире, то прак­тика сноса без компенсации грозит вполне прогнозируемым оттоком инвестиций и стагнацией местного бизнеса. Ведь сегодня под угрозой не только здания – под угрозой сами принципы правового государства.