Главный день

В тот год весна выдалась холодной, 9 Мая пошел снег. Парад и чествование перенесли на июнь. Этим снимком горжусь, он передает психологическое нап­ряжение и атмосферу времени. Тогда еще ветеранов не очень-то и превозносили. Да, памятные медали давали, но жили они так, как судьба распорядилась.

У героя этого снимка нет руки, ноги тоже нет. Шляпа – видавшая виды, пиджачок только на праздники носится. Видно, что человек не обласкан судьбой. Но какой у него гордый взгляд! В День Победы им восхищаются, ему улыбаются, он чувствует себя победителем. И живет этим днем.