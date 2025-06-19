Сегодня государственная политика в Казахстане в отношении предпринимательства демонстрирует четкую системность и ориентацию на результат. Особенно важно, что поддержка отечественного бизнеса не ограничивается только финансовыми мерами: она охватывает широкий спектр направлений – от упрощения законодательного регулирования до образовательных программ и развития инфраструктуры.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отличие от точечных мер прошлого сегодня мы наблюдаем комплексный подход, охватывающий финансирование, обучение, налоговые стимулы и цифровизацию бизнес-процессов. Все это создает устойчивую платформу для развития бизнеса в условиях новых экономических реалий. Таким образом, поддержка предпринимательства в нашей республике за последние годы приобрела системный и стратегический характер, свидетельствующий о серьезной трансформации внутренней экономической политики и ее ориентации на устойчивое развитие частного сектора.

Одним из ключевых элементов поддерж­ки служит доступность финансирования. Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) закреплено как один из ключевых векторов социально-экономической политики Казахстана. В рамках национального проекта по поддержке предпринимательства предусмотрен комплекс мер, охватывающий основные этапы жизненного цикла бизнеса – от старта до масштабирования. Особое внимание уделяется вопросам финансирования: предпринимателям предоставляются реальные возможности роста благодаря инструментам льготного кредитования, таким как программы «Дорожная карта бизнеса», «Бастау Бизнес», а также субсидированию процентных ставок по займам.

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Казахстана сегодня превышает 36% от ВВП – и в этом заслуга не только рыночных факторов, но и продуманной государственной поддержки. Учитывая стратегический курс на дальнейшее увеличение доли МСБ, в ближайшие годы можно ожидать усиления внимания к мерам стимулирования предпринимательства.

Государство последовательно снижает административные барьеры для бизнеса, последовательно внедряя цифровые решения. Сегодня процессы регистрации, лицензирования и подачи отчетности во многом автоматизированы и доступны онлайн. Сервисы eGov, eLicense и e-Salyq Business позволяют предпринимателям значительно экономить время и ресурсы при взаимодействии с государственными органами.

Казахстан уверенно занимает лидирующие позиции в регионе по уровню цифро­визации бизнес-процессов – и это не просто вопрос удобства, а важный фактор конкурентоспособности, способствующий привлечению инвестиций и развитию стартап-культуры. Благодаря программам, осуществляемым через НПП «Атамекен», центры обслуживания предпринимателей и цифровые платформы, десятки тысяч граждан прошли обучение основам предпринимательства, финансовой грамотности и маркетинга. При этом особый акцент делается на поддержку молодежи, женщин и сельских жителей.

Программа «Бастау Бизнес» зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных в странах СНГ по масштабам охвата и результатам. Тысячи успешных бизнес-историй наглядно демонстрируют: при наличии грамотной поддержки даже простая идея может перерасти в жизнеспособное и стабильное дело. На современном этапе Казахстан делает ставку на интеллектуальный и технологический потенциал предпринимателей. И господдержка здесь выступает катализатором развития инновационной экономики.

Государственная поддержка предпринимательства в Казахстане сегодня служит неотъемлемой частью экономической стратегии. В условиях структурной трансформации экономики бизнес получает не только ресурсы, но и четкий сигнал: государство заинтересовано в его развитии.

Предпринимательство – драйвер экономического роста, и казахстанская политика последних лет последовательно укрепляет этот вектор. Системный подход, ориентация на цифровизацию и гибкость мер поддержки делают нашу предпринимательскую среду все более устойчивой и перспективной.

На фоне глобальной экономической нестабильности Казахстан последовательно выстраивает устойчивую и продуманную систему поддержки предпринимательства. Речь идет не только о предоставлении льгот, но и о создании полноценной экосистемы, способствующей росту, масштабированию и укреплению позиций бизнеса как ключевого элемента экономического развития.

Поддержка предпринимательства со стороны государства – это стратегическая инвестиция в будущее страны. И в этом направлении Казахстан уверенно движется вперед, укрепляя основы устойчивого и инклюзивного роста.