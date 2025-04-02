Во второй половине этого года в Казахстане в свободное плавание будет отпущена большая часть сегмента коммерческой аптечной розницы – государство откажется от регулирования цен на безрецептурные медикаменты. Долгож­данное и желанное решение для бизнеса и широкий шаг для власти, конечно же, обещает большие перемены, но и известные риски. О них мы поговорили с экспертами отечественной фарминдустрии.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тотальный контроль

Жесткий и сплошной контроль за реализацией фармацевтической продукции регулятор, каким является Министерство здравоохранения, в последний раз взял на себя относительно недавно. Регулирование рынка вводилось в 2019 году с совершенно определенными целями: управление ценами во избежание необоснованного их роста и обеспечение доступности лекарств. Почему не получился ожидаемый эффект, теперь не секрет. Но уже на второй год администрирования в Нацио­нальной палате предпринимателей «Атамекен» подсчитывали, что ассортимент поставляемых в страну медпрепаратов сократился вдвое. Цены тоже не стояли на месте, и это естественно, когда дорожает все и везде.

Если не вдаваться в детали, принцип управления ценооб­разованием на отечественном фармрынке заключается в установлении предельной стоимос­ти каждого из наименований лечебных средств, а нарушение этих «потолков» влечет наказание. Но сама по себе тяжеловес­ная машина регуляции как раз и стала пробуксовывать на этом главном своем пути.

– Стоимость медицинских препаратов должна пересматриваться дважды в год. Это норма, установленная Кодексом о здоровье. Однако по факту мы порой и одного раза не видели вновь установленных цен. Иностранные производители регистрируют у нас новые медикаменты, но не могут получить цену, а значит, не могут их реализовать, – говорит исполнительный директор Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Гулдария Манакпаева.

Для примера она рассказывает, как за полгода на рынок зашло 40 новых лекарственных средств, но поставщики так и не дождались на них утвержденных цен, и уже завезенные на склад, они пролеживают сроки своей годности.

Дефицитный фармпродукт

У дефектуры, как называют фармацевты отсутствие в аптечной сети тех или иных препаратов, хватает объективных причин. Они могут быть производственными, когда заводы снижают объе­мы выпуска каких-то позиций фармпродукта, логистичес­кими, если происходят сбои в поставках, и даже ажиотажными. История с ковидом прекрасно отоб­разила все их вместе взятые. У регуляторного воздействия свой «вклад» в аптечный дефицит.

– Правила ценообразования постоянно меняются, поставщики за ними просто не поспевают. Да и сама система, которая имеет пять-шесть видов регулирования, непонятно как работает. Зачас­тую бывает, что дистрибьютор просчитывает цену согласно установленному порядку, подает ее на утверждение, но получает совершенно другую, а то и вовсе не получает, – продолжает Гулдария Манакпаева. – Наверное, все было бы гораздо проще, если бы регуляторный механизм был автоматизированным, прозрачным, понятным, но он работает, скорее, в ручном режиме.

Примеряясь к ограничениям на аптечную реализацию медпрепаратов, продавцы нередко обнаруживают и такой казус: оптовая и официально установленная розничная цена практически не различается, а то и оказывается одинаковой. Совершенно понятно, что предпринимателю нет интереса работать без прибыли, он отказывается от невыгодного ассортимента, и тем больше усиливается дефектура.

– Попробуйте сейчас найти в аптеках простые мази, тетрациклиновую например. Это совсем не просто, потому что «дорегулировались», – убеждена Светлана Оспанова, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК. – И придется признать, что в целом регуляция у нас получается мнимой. Во-первых, потому что цены все равно растут, а во-вторых, под видом экономичес­кой доступности препаратов мы все больше теряем доступность физическую.

Для наглядности Светлана Маратовна приводит свой случай. «Арифон ретард» – эффективное средство от гипертонии – в официальной аптечной сети она не может купить на протяжении двух лет, потому что у производителя не получается зарегистрировать на него справедливую цену. В то же время препарат лежит на складе – его не могут отпустить в оборот без утвержденной рыночной стоимости. Лекарство привозят с оказией из Москвы. Вполне законно, но такие поставки все-таки называют «нехорошими» словами «параллельный импорт»: они конкурируют с официальной дистрибуцией и пользы экономике не приносят.

Анализ и выводы

Проблема вымывания лечебных препаратов с фармацевтичес­кого рынка и их дефицита, в том числе тех, что назначаются льготникам и пациентам в рамках ГОБМП, остается в поле зрения Агентства по защите и развитию конкуренции. Выводы об избыточном ценовом регулировании и его последствиях озвучены в недавнем отчете ведомства.

Статистика нарушений сроков утверждения предельных цен на лекарства выглядит так. В 2022 году для оптовой и розничной реализации они утверж­дались Министерством здравоохранения один раз вместо предусмотренных двух, на первое и второе полугодие 2024-го вообще не были утверждены, «соответственно, субъекты фактически реализуют лекарственные средства по ценам 2022 года». То есть в коммерческом сегменте сохраняются ценовые ограничения, установленные в августе 2023 года по заявкам 2022-го.

Нашлись объяснения и не всегда логичному назначению границ стоимости медикаментов. В системе ценообразования заложен референтный анализ, то есть сравнение со странами с похожей макроэкономической ситуацией. Для такого сопоставления существуют международные информационные сети, но Казахстан, как следует из выводов АЗРК, этот источник не использует, отчего решения в ценообразовании на фармацевтическую продукцию не всегда имеют финансово-экономические обоснования.

Есть в отчете и еще одно многозначительное замечание. Пос­ле первого этапа дерегуляции фарм­рынка в 2023 году, когда ­из-под контроля были выпущены гомеопатические средства, БАДы, витамины, произошло снижение аптечной стоимости 208 из 302 дерегулированных лекарственных средств в среднем на 11,5%.

Под контроль рынка

Разговоры о снятии ценового контроля на отечественном фармацевтическом рынке ведутся четыре последних года – с поручения, данного на этот счет Главой государства. «Дорожная карта по развитию конкуренции», где одной из задач поставлено дерегулирование цен на лекарственные средства, предполагала, что уже в этом году завершатся все три его этапа и аптечная сеть перейдет к свободному ценообразованию, в том числе на медикаменты рецептурного отпуска.

Пока программа сильно запаздывает. На июнь запланировано завершение только второго шага к свободному рынку – отпуск цены на весь список безрецептурных препаратов. Вывод из-под регуляции всей прочей лекарственной номенклатуры в розничном сегменте, а это средства рецептурного назначения, можно ждать к следующему году. Но при любом раскладе практика установления предельных цен будет сохранена на госзаказ – лекарственные препараты в рамках гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи и обязательного медстрахования.

– И это правильно. Где участ­вуют бюджетные средства, там должно оставаться государственное регулирование. Это соответствует рекомендациям ВОЗ, и на таких принципах устроен рынок в большинстве стран мира, – соглашается президент Ассоциации по поддержке и развитию фармацевтической промышленности РК Марина Дурманова.

При этом руководитель профессиональной организации отмечает, что отечественный фармрынок как раз и уникален тем, что государство на нем присутствует не только в качестве регулятора, но и самого крупного игрока: практически половину всего пот­ребления медикаментов в стране оно берет на себя, снабжая препаратами лечебную сеть и получателей-льготников.

Риски дерегуляции

Существенным аргументом в пользу регулирования цен на медикаменты всегда оставался фактор их сдерживания. Не случайно ведь из этой социально чувст­вительной отрасли государство уходит как будто неохот­но. Что заменит госнадзор в их свободном плавании и готов ли рынок к саморегулированию в вопросах ценообразования – темы, которые неизбежно идут на смену обсуж­дениям издержек тотального контроля.

– Можно ожидать, что в первый период цены поднимутся, хотя бы потому что с 2020 года они фактически не пересматривались. Но потом все пойдет на откат. Отмена жесткого регулирования сделает рынок привлекательным, сюда придет больше производителей и поставщиков, соответственно, повысится конкуренция, которая всегда влияет на ценовую политику. Поэтому не нужно бояться отпускать цены. Самое страшное – это физичес­кая недоступность препаратов. А она происходит из-за ограничений рынка, – считает Светлана Оспанова.

Кроме отпуска коммерческого фармрынка в режим свободного ценообразования к началу следую­щего года, как говорит президент Ассоциации по поддержке и развитию фармацевтической промышленности Марина Дурманова, индустрия столкнется с другими вызовами. Среди них – переход на регистрацию по правилам ЕАЭС, введение обязательного соответствия международному стандарту GPP и, конечно, обещанная налоговая реформа с введением НДС и сменой налоговых режимов.

– Все эти регуляторные изменения влекут повышение финансовой нагрузки на бизнес, и в этих условиях важно избежать всех возможных рисков для лекарственного обеспечения. С одной стороны, это дефектура, с другой – залповое повышение цен, – говорит эксперт.

В ответ на эти опасения в АЗРК озвучивают готовые схемы: дерегулирование цен откроет доступ на рынок Казахстана многим дженерикам, что поспособствует развитию конкуренции и положительно отразится на ценообразовании. Ну а на случай резкого повышения цен у агентства наготове инструменты антимонопольного реагирования.